Ніч у Києві пройшла спокійно, столиця допомагає з евакуацією жителів Гостомелю, Ірпеня та Бучі, – КМДА
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Ніч у Києві пройшла спокійно, працюють міські служби та громадський транспорт, столиця допомагає з евакуацією населення довколишніх міст, повідомляє Київська міська адміністрація.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні КМДА у Telegram-каналі.
"Ніч у Києві пройшла спокійно. Столиця допомагає з евакуацією населення прилеглих містечок. Працюють міські служби. У звичному вже режимі працює громадський транспорт – з 8:00 до 19:00", - сказано в повідомленні.
КМДА закликає киян не виходити з дому без потреби та допомагати тим, хто поруч.
"Столиця допомагає з евакуацією та гуманітарною допомогою містечкам, які знаходяться біля Києва, – це Гостомель, Ірпінь, Буча", - наголошується у повідомленні.
З посиланням на першого заступника голови КМДА Миколу Поворозника також наголошується: "Сподіваємося, що сьогодні будуть коридори, щоб максимально вивезти звідти мирне населення".
У КМДА нагадують про продовження роботи гуманітарного штабу в столиці. "Якщо ви потребуєте допомоги або готові її надавати - звертайтеся", - йдеться у повідомленні.
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