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Україна та РФ погодили припинення вогню з 9 до 21 години. Людей будуть евакуювати за 6 коридорами, - Верещук. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Населення будуть евакуювати з Енергодару, Сум, Маріуполя, Волновахи, Ізюма та з-під Києва.

Про це заявила віце-прем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, інформує Цензор.НЕТ.

"О пів на шосту ранку ми отримали повідомлення від РФ про погодження раніше запропонованих нами маршрутів… Ми направили свого листа до Міжнародного комітету Червоного хреста (МКЧХ), і о 9 годині ранку відбувається розмова нашого прем'єр-міністра Шмигаля Дениса Анатолійовича з керівником МКЧХ Пітером Маєром про підтвердження такого погодження. Військові погоджуються припинити вогонь з 9 години до 21 години поточного дня", - сказала Верещук.

За її словами, режим припинення вогню буде встановлено на наступних напрямках евакуації цивільного населення:

Енергодар Запорізької області – Запоріжжя;

Суми – Полтава;

Маріуполь Донецької області – Запоріжжя;

Волноваха Донецької області – Покровськ Донецької області;

Ізюм Харківської області – Лозова Харківської області;

з міст Ворзель, Буча, Бородянка, Ірпінь, Гостомель Київської області до Києва через села Стоянка та Білгородка.

Крім того, за словами міністра, проводитиметься окрема спецоперація з евакуації будинку дитини з м.Ворзель Київської області, в якому станом на сьогодні перебувають 55 дітей та 26 працівників.

"Я звертаюся до РФ: ви взяли на себе офіційні публічні зобов'язання припинити вогонь з 9-ї ранку 9 березня 2022 року. У нас є негативний досвід, коли навіть взяті на себе зобов'язання не спрацьовували - це напрямки Маріуполь-Запоріжжя, а також Волноваха-Покровськ. До мене звертаються жителі Волновахи і дуже просять, щоб сьогодні обіцянка РФ була виконана, і люди могли покинути свої місця, де вони зараз ховаються від вогню "Градів"... Ми дуже просимо Збройні сили РФ дотримуватися взятих на себе зобов'язань і припинити вогонь з 9 ранку до 21-ї вечора так, як ми й домовлялися", - сказала Верещук.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+8
ТВАРЯМ КАЦАПСКИМ ВЕРЫ НЕТ!
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09.03.2022 10:15
+8
"Ми ДУЖЕ ПРОСИМО збойні сили рф..." Й@бнута верещучка. Заклеїти її рота скотчем.
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09.03.2022 10:24
+5
Под Иловайском кацапы тоже обещали. Честью офицера мамой клялись.
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09.03.2022 10:25
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ТВАРЯМ КАЦАПСКИМ ВЕРЫ НЕТ!
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09.03.2022 10:15 Відповісти
"Ми ДУЖЕ ПРОСИМО збойні сили рф..." Й@бнута верещучка. Заклеїти її рота скотчем.
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09.03.2022 10:24 Відповісти
Господи, помоги
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09.03.2022 10:16 Відповісти
почему сегодня так много эвакуаций внезапно?
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09.03.2022 10:17 Відповісти
кацапам нужно подвезти топливо и окопаться.
У нас под завалами десятки тысяч людей.
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09.03.2022 10:20 Відповісти
Кацапы брешут. Это аксиома.
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09.03.2022 10:21 Відповісти
просто у кацапов пропадает желание воевать, поняли что им и их кацапстану тапки, это только вопрос времени
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09.03.2022 10:21 Відповісти
Под Иловайском кацапы тоже обещали. Честью офицера мамой клялись.
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09.03.2022 10:25 Відповісти
"Чудово", блін! Самі небезпечні напрямки і кацапи без обстрілів можуть підтягувати та висувати вперед всі свої сили не зустрічаючи спротиву аж до 21-00 - про це Верещукча не подумала?!?!?
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09.03.2022 11:06 Відповісти
Це їбо..те не вміє думати.
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09.03.2022 11:11 Відповісти
Дуже сподіваюсь, що військові передбачили такий варіант, бо він лежить на поверхні... От іде колона з евакуйованими, а за ними колона кацапських танків - і що робити, якщо діє "режим припинення вогню"? Я щось не уявляю...
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09.03.2022 11:41 Відповісти
 
 