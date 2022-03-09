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Українські військовослужбовці відбили напад ворожої ДРГ, яка атакувала блокпост у Харківській області

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

Українські військовослужбовці відбили напад ворожої ДРГ, яка атакувала блокпост у Харківській області

Диверсійно-розвідувальна група росіян атакувала блокпост Державної прикордонної служби України в Харківській області. Українські військовослужбовці відбили напад і завдали шкоди противнику.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє НВ із посиланням на голову Харківської військово-цивільної адміністрації Олега Синєгубова.

Бойове зіткнення сталося поблизу села Андріївка Балаклійської громади у ніч проти середи, 9 березня.

Зазнавши поразки, ворожі диверсанти почали відступати. Пораненого диверсанта, якого росіяни кинули в полі, українські прикордонники взяли в полон.

Також читайте: Російські окупанти обстріляли блокпост у Ясногородці, загинуло 5 осіб. 1 поранено, - МВС

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+21
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09.03.2022 10:18
+6
допросить а потом на кол посадить эту тварь
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09.03.2022 10:17
+4
Нафіга диверсантів брати в полон?
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09.03.2022 10:27
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допросить а потом на кол посадить эту тварь
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09.03.2022 10:17 Відповісти
Наоборот. Вылечить, ампутировав руку или ногу, и отправить через Красный Крест в Россию. Пускай там стоит с протянутой рукой на углу, а в пивной всем рассказывает правду об этой войне. Так от него будет польза.
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09.03.2022 10:35 Відповісти
не буде, правди він не скаже, забули що москальові правда через горло не пролазить?
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09.03.2022 10:50 Відповісти
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09.03.2022 10:18 Відповісти
в такому виді прив,язувати сволоту спереді на броні наших боєвих машин перед атакою, або на небеспечних напрямках в обороні.
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09.03.2022 10:30 Відповісти
Та ми ж не кацапи. То їх звірячі звички. Не будемо вподоблятися.
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09.03.2022 10:38 Відповісти
Фото жмуров-в студию!
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09.03.2022 10:19 Відповісти
Жмурів нема, є один полонений
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09.03.2022 10:22 Відповісти
Доки воїни ЗСУ боронять нашу землю від есесівців, уряду треба закуповувати засоби ППО, та самим закривати небо.
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09.03.2022 10:23 Відповісти
Хто продає ? Виклади координати та ціну
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09.03.2022 10:25 Відповісти
Спрос рождает предложение.
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09.03.2022 10:30 Відповісти
Кулеба рвёт там всех - выгрызает увеличение поставок оружия как может.
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09.03.2022 11:13 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1501453535212453888
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09.03.2022 10:25 Відповісти
Слава нації
Смерть москалям
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09.03.2022 10:26 Відповісти
Нафіга диверсантів брати в полон?
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09.03.2022 10:27 Відповісти
Інфа
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09.03.2022 11:14 Відповісти
 
 