Китайське товариство Червоного Хреста надасть Україні гуманітарну допомогу на 800 тисяч доларів
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Китайське товариство Червоного Хреста надасть Україні гуманітарну допомогу. Загальна сума якої становитиме 5 млн юанів (близько 787 тисяч доларів).
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на офіційного представника МЗС КНР Чжао Ліцзяня, якого цитує Reuters.
"Китайський Червоний Хрест надасть Україні партію гуманітарної допомоги на суму 5 млн юанів (791 540 доларів США), куди входитимуть речі першої необхідності", - заявив він.
Топ коментарі
+8 Sophia-Maria Duglass
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+6 Val 7469e38c
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+5 govtva
показати весь коментар09.03.2022 10:28
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Будь ласка, зачекайте...
Скоріше аналог бояришно-бєрьозовой фєдєрації але з мудрішими аніж у крємлє вождямі
на сході теж і дуже багато
***** пообіцяло китайцям весь врожай 2022 української пшениці.
Чалий підтвердив.
Новий голодомор тим, кого не вб'ють ?
Зловив українець золоту рибку і каже:
- Хочу, щоб мертві москалі пливли в трунах по Дніпру.
Рибка:
- Та не не всі москалі такі погані, зустрічаються серед них і добрі.
Українець:
- Ну добре, тоді нехай погані москалі пливуть в поганих трунах, а добрі в добрих.
Они даже не понимают за счет кого они экономику подняли.