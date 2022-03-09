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Китайське товариство Червоного Хреста надасть Україні гуманітарну допомогу на 800 тисяч доларів

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Китайське товариство Червоного Хреста надасть Україні гуманітарну допомогу на 800 тисяч доларів

Китайське товариство Червоного Хреста надасть Україні гуманітарну допомогу. Загальна сума якої становитиме 5 млн юанів (близько 787 тисяч доларів).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на офіційного представника МЗС КНР Чжао Ліцзяня, якого цитує Reuters.

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"Китайський Червоний Хрест надасть Україні партію гуманітарної допомоги на суму 5 млн юанів (791 540 доларів США), куди входитимуть речі першої необхідності", - заявив він.
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Топ коментарі
+8
😀

Зловив українець золоту рибку і каже:

- Хочу, щоб мертві москалі пливли в трунах по Дніпру.

Рибка:

- Та не не всі москалі такі погані, зустрічаються серед них і добрі.

Українець:

- Ну добре, тоді нехай погані москалі пливуть в поганих трунах, а добрі в добрих.
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09.03.2022 10:43
+6
може ви не повірите але чутки ніби Китай є аналог США це велике перебільшення.
Скоріше аналог бояришно-бєрьозовой фєдєрації але з мудрішими аніж у крємлє вождямі
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09.03.2022 10:37
+5
Пусть лучше на эти деньги отправят свою тероборону в Сибирь.
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09.03.2022 10:28
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Китайские компании могут столкнуться с жесткими мерами США в случае отказа соблюдать антироссийские санкции, заявила в интервью газете The New York Times министр торговли США Джина Раймондо. https://t.me/charter97_org/65632
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09.03.2022 10:24 Відповісти
Лишіть собі, вам ще від Тайваня отримувати люлей.
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09.03.2022 10:26 Відповісти
Китай це аналог США, навряд чи він отримає люлей.
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09.03.2022 10:28 Відповісти
може ви не повірите але чутки ніби Китай є аналог США це велике перебільшення.
Скоріше аналог бояришно-бєрьозовой фєдєрації але з мудрішими аніж у крємлє вождямі
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09.03.2022 10:37 Відповісти
Центр світової високотехнологічної індустрії, цього замало ?
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10.03.2022 09:29 Відповісти
ага, краденої і застарілої що найменше на 5-6 років.
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10.03.2022 09:34 Відповісти
Що за маячня, повний спектр ************* продукції, всі компюттери, комплектуючі, чіпи, автомобілі. та багато іншого, це наддержава, така якою вона має бути.
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10.03.2022 09:40 Відповісти
країна, яка зростає на використанні рабської праці, не може бути аналогом США і навіть Індії чи Аргентини
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09.03.2022 10:43 Відповісти
Не важливо як, але вони досягли цього і за це їм повага.
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10.03.2022 10:23 Відповісти
всяким дикунам як ви це не важливо. Мені важливо
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10.03.2022 10:58 Відповісти
Пусть лучше на эти деньги отправят свою тероборону в Сибирь.
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09.03.2022 10:28 Відповісти
іуди бувають не тільки в Бібліі
на сході теж і дуже багато
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09.03.2022 10:29 Відповісти
Файна Дівка@Tasha130873



***** пообіцяло китайцям весь врожай 2022 української пшениці.
Чалий підтвердив.
Новий голодомор тим, кого не вб'ють ?
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09.03.2022 10:29 Відповісти
Який врожай, всі сіячі в ТРО, ***** сам буде за плужком стояти?
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09.03.2022 10:47 Відповісти
яка мерзота ваші жарені горобці та залівні таргани,- їжте самі і чекайте коли параша як гніле яблуко звалиться вам в руки
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09.03.2022 10:35 Відповісти
😀

Зловив українець золоту рибку і каже:

- Хочу, щоб мертві москалі пливли в трунах по Дніпру.

Рибка:

- Та не не всі москалі такі погані, зустрічаються серед них і добрі.

Українець:

- Ну добре, тоді нехай погані москалі пливуть в поганих трунах, а добрі в добрих.
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09.03.2022 10:43 Відповісти
якась копійчана подачка, ганьбище
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09.03.2022 10:46 Відповісти
ого! оставьте себе, и ни в чем себе не отказівайте
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09.03.2022 10:53 Відповісти
80% китайцев ссут кипятком при упоминании "рассея". Им много лет вдалбливали в головы что запад это зло. А рашка друг, она против запада.
Они даже не понимают за счет кого они экономику подняли.
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09.03.2022 11:06 Відповісти
не тільки китайці . почитайте , як радіють індонезійці що на нас напав ***** ...
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09.03.2022 11:22 Відповісти
 
 