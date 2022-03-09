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Маріуполь залишається в облозі, у Мар'їнській громаді з початку доби триває бій, - голова ОДА Кириленко

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Маріуполь залишається в облозі, у Мар'їнській громаді з початку доби триває бій, - голова ОДА Кириленко

Маріуполь залишається в облозі. Росіяни знову перешкодили мирним мешканцям міста виїхати, а гуманітарному вантажу — заїхати до міста. Це — геноцид у центрі Європи у 21 столітті!

Про це повідомив у фейсбуці голова Донецької ОДА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"Оперативна інформація щодо російського вторгнення за ніч з 8 на 9 березня. Маріуполь залишається в облозі. Росіяни знову перешкодили мирним мешканцям міста виїхати, а гуманітарному вантажу — заїхати до міста. Це — геноцид у центрі Європи у 21 столітті!", - пише він.

За його інформацією, у Мар'їнській громаді з початку доби триває бій, ворог обстрілює наші позиції з Градів та 120-мм мінометів.

У Світлодарській громаді обстріли продовжуються, є пошкоджені будинки. Деталі можна буде встановити після закінчення обстрілів.

В Авдіївській громаді ніч минула відносно спокійно, без обстрілів мирного населення, без втрат.

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У Торецькій громаді пошкоджено 2 будинки у смт Північне. Відновлено електропостачання 2 котелень та приватного сектору. Зранку роботи продовжаться.

Навіть під час війни намагаємось підтримувати нормальні умови для життя.

Автор: Ірина Дашківська
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Де ска Байрактари? Де наступ?
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09.03.2022 10:38 Відповісти
"Минуло вже 6 днів від засідання парламенту, на якому ми величезною більшістю голосів ухвалили пакет законів, гостро необхідних Україні в умовах війни. Більша їх частина була оперативно - упродовж доби - підписана головою ВР і президентом. Вони вже опубліковані й набули чинності.

Однак 4 дуже важливих закони вже шостий день без руху лежать на підписанні у президента.

Це законопроєкти 5101 і 5102 про заборону пропаганди держави-агресора і кримінальну відповідальність за поширення ворожої агітпродукції, а також 5143 й 5144 про відповідальність за співпрацю з ворогом (колабораціонізм).

Я не знаю, хто в офісі президента гальмує підписання цих надважливих законів. Але це зволікання - неприпустиме.

Пане президенте, підпишіть ці закони невідкладно!
Дайте запрацювати правовим інструментам протидії ворожій агітації і колабораціонізму." (Володимир Вятрович)

Після перемоги ще багато чого буде з'ясовано.
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09.03.2022 10:52 Відповісти
Пан Зеленский ви шо не розуміете,що якщо втратимо Маріуполь то це крах,невже ніяк неможно допомогти нашим,да що ви там думаете,поки ще не пізно робіть щось,Маріуполь це Фортеця інакше крах....Робіть щось.
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09.03.2022 10:55 Відповісти
Не можна дозволити російсько-фашистським загарбникам взяти місто-герой Маріуполь. Якщо його втратимо - це буде початок створення "суходільного коридору" до Криму та Придністров'я! Україну відріжуть від Чорного та Азовського морів, що неприпустимо. Треба надати допомогу захисникам Маріуполя! І зробити це треба негайно!
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09.03.2022 11:14 Відповісти
 
 