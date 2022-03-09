Маріуполь залишається в облозі, у Мар'їнській громаді з початку доби триває бій, - голова ОДА Кириленко
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Маріуполь залишається в облозі. Росіяни знову перешкодили мирним мешканцям міста виїхати, а гуманітарному вантажу — заїхати до міста. Це — геноцид у центрі Європи у 21 столітті!
Про це повідомив у фейсбуці голова Донецької ОДА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.
"Оперативна інформація щодо російського вторгнення за ніч з 8 на 9 березня. Маріуполь залишається в облозі. Росіяни знову перешкодили мирним мешканцям міста виїхати, а гуманітарному вантажу — заїхати до міста. Це — геноцид у центрі Європи у 21 столітті!", - пише він.
За його інформацією, у Мар'їнській громаді з початку доби триває бій, ворог обстрілює наші позиції з Градів та 120-мм мінометів.
У Світлодарській громаді обстріли продовжуються, є пошкоджені будинки. Деталі можна буде встановити після закінчення обстрілів.
В Авдіївській громаді ніч минула відносно спокійно, без обстрілів мирного населення, без втрат.
У Торецькій громаді пошкоджено 2 будинки у смт Північне. Відновлено електропостачання 2 котелень та приватного сектору. Зранку роботи продовжаться.
Навіть під час війни намагаємось підтримувати нормальні умови для життя.
Будь ласка, зачекайте...
Однак 4 дуже важливих закони вже шостий день без руху лежать на підписанні у президента.
Це законопроєкти 5101 і 5102 про заборону пропаганди держави-агресора і кримінальну відповідальність за поширення ворожої агітпродукції, а також 5143 й 5144 про відповідальність за співпрацю з ворогом (колабораціонізм).
Я не знаю, хто в офісі президента гальмує підписання цих надважливих законів. Але це зволікання - неприпустиме.
Пане президенте, підпишіть ці закони невідкладно!
Дайте запрацювати правовим інструментам протидії ворожій агітації і колабораціонізму." (Володимир Вятрович)
Після перемоги ще багато чого буде з'ясовано.