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США не можуть прикрити Україну "Залізним куполом", але розглядається можливість використання інших систем ППО, - Нуланд

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

США не можуть прикрити Україну

Створення на території України системи ППО "Залізний купол" пов'язане зі значними труднощами

Як повыдомляэ Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявила заступник держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд на слуханнях у Сенаті щодо України.

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У відповідь на відповідне запитання одного з сенаторів Нуланд пояснила, що розгортання "Залізного купола" може бути утруднене, оскільки для цього потрібна підготовка та вміння розмістити його.

Натомість, за її словами, розглядається можливість використання інших систем ППО.

Чиновник зазначила, що США продовжують вивчати можливості розширення військової допомоги Україні щодо посилення санкцій проти РФ.

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Нуланд також заявила, що США "слід розглянути" питання щодо внесення Росії до американського списку країн-спонсорів тероризму.
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Топ коментарі
+19
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09.03.2022 10:42
+13
Хороший кацап - это дохлый кацап.
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09.03.2022 10:44
+11
Главное, что бле*ть ленточку колорадскую повязал, ска имбицилы.
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09.03.2022 10:49
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Довго збираються розглядати???!
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09.03.2022 10:39 Відповісти
лет 10
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09.03.2022 10:45 Відповісти
Давно понятно что это не ведение войны а в чистом виде терроризм!
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09.03.2022 10:40 Відповісти
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09.03.2022 10:42 Відповісти
Хороший кацап - это дохлый кацап.
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09.03.2022 10:44 Відповісти
Главное, что бле*ть ленточку колорадскую повязал, ска имбицилы.
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09.03.2022 10:49 Відповісти
так він ше й зігує, падло!?
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09.03.2022 10:58 Відповісти
Поза леніна)
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09.03.2022 11:24 Відповісти
учения закончились, экзамен сдал
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09.03.2022 11:22 Відповісти
Розверніть його в бік мокшанських болот, най як в Острові скарбів вказує їм напрямок на маскву, щоб знали куди тікати.
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09.03.2022 11:36 Відповісти
Поза утилизированного кацапа говорит: Вперёд, к победе коммунизма!
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09.03.2022 11:38 Відповісти
Так а що заважає наприклад у Польщі @? З прикриттям нашого неба
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09.03.2022 10:43 Відповісти
Польща і так тремтить від страху.
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09.03.2022 11:23 Відповісти
У Залізного купола радіус дії для цього занадто малий.
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09.03.2022 11:24 Відповісти
Так, він об'єктовий, щоб прикрити одне велике місто треба буде декілька комплексів, а це неймовірно дорого і нема в наявності. Коли обстріляли Ізраїль недавно сотнями ракет, то почали закінчуватись протиракети. Тим більше треба персонал і точне введення координат важливих об'єктів. Бо комплекс розрахований так, щоб збивати не все підряд, а тільки ті цілі, які самі небезпечні. Да і не розрахований він на балістичні ракети типу Точка або іскандер, збити можуть, але імовірність зменшується.
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09.03.2022 11:42 Відповісти
ЗРК
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09.03.2022 11:47 Відповісти
Процесс пошел. (с) Не так быстро, как хотелось, но по началу Запад и слушать не хотел. Так что ждем.
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09.03.2022 10:43 Відповісти
Зато іспанці нас прикриють від російських танків https://youtu.be/3RzjeM-xdmE
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09.03.2022 10:43 Відповісти
Для говняной кацапской авиации может быть и хватит других средств ПВО по-проще, чем "Железный купол", а ракеты у них уже кончаются.
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09.03.2022 10:44 Відповісти
Закрите небо це означае шо і наші не зможуть літати. Але якщо дадуть ПВО ********* зразку то ми самі прикриємо свое небо та одночасно зможемо користуватись своїіми літаками!!
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09.03.2022 11:00 Відповісти
Треба щоб були однакові системи свій-чужий, бо буде багато дружнього вогню.
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09.03.2022 11:44 Відповісти
Британська влада заарештувала перший російський літак після того, як було введено санкції, що включають можливість арешту будь-якого повітряного судна РФ.

Про це заявив міністр транспорту Грант Шаппс, пише "Європейська правда" СЕРЕДА, 9 БЕРЕЗНЯ 2022, 10:34 з посиланням на Sky News.
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09.03.2022 10:46 Відповісти
Чому Зеленський просто не КУПИТЬ СИСТЕМИ ППО?!!
На ті мільярди, що вже пожертвував світ!
Французки системи ППО "Кроталь" продаються кому завгодно,
навіть Пакістану та Ірану!
...
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09.03.2022 10:47 Відповісти
Нам надо в первую очередь не ПВО, а ПРО. Пво у нас и так не плохо работает, а вот ПРО намного сложнее, потому как мы ракеты сбиваем этим самым ПВО, и вон уже даже с самолетов научились.
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09.03.2022 10:52 Відповісти
піди почитай ТТХ цієї системи - вона збиває практично ВСЕ!
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09.03.2022 10:55 Відповісти
це система малого радіусу дії до 6 км
супротив літаків, крилатих ракет, балістичних ракет малої та середньої дальності, середніх БПЛА.
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09.03.2022 10:58 Відповісти
Я почитав, там немає про "практично все", але як що так, то тоді мабуть це питання не до мене а до влади, чого не купують.
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09.03.2022 11:11 Відповісти
Я не військовий, але ось з інета - "цели с эффективной площадью рассеяния 1 м2", а вікіпедія каже, що крилата ракета має площу <0.1, віхолячи з цього можна зробити висновок, що воно не є проти крилатих ракет. Але я можу щось не так зрозуміти чи помилитися.
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09.03.2022 11:16 Відповісти
Дальність дії цього ЗРК 11 км. Щоб захистити Київ треба по периметру натикати їх через кодні 15 км (через 22км не можна, бо для перехоплення ракета має певний час бути в зоні досяжності.) При цьому від балістичних ракет таке розташування комплексів не захистить (вони майже вертикально згори падають), там треба в шаховому порядку такі ЗРК по всій прощі розміщати (і не факт, що це допоможе), що для великих міст навряд чи можливе. Тепер помнож на його вартість і врахуй кількість навченого персоналу, що для такої кількості потрібен.
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09.03.2022 11:43 Відповісти
поки вони будут вивчати, не буде кого захищати...
Вони, мабуть, цього і чекають...
той хто щось робить для іншого (України), тому Бог помагає..
А вони тільки вивчають, сплячи спокійно в своїх теплих оселях, коли ллється кров українців та вони йдуть з життя....
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09.03.2022 10:47 Відповісти
А що вивчали наші великі зелені стратехи останні 3 роки? Коли вже розвідки країн прямо попереджали, що готується вторгнення, пропонували готуватись до шашличків і "Дні єдності" влаштовували? Зараз, звичайно, це питання не на часі, але після перемоги його таки варто декому задати!
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09.03.2022 11:18 Відповісти
Очі *****.
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09.03.2022 11:47 Відповісти
Душить орков любимыми методами.
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09.03.2022 10:48 Відповісти
Та уже и нет крайней необходимости в куполе, с дополнительным вооружением мы выдавим гадину на болота.
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09.03.2022 10:48 Відповісти
Они уже не спонсоры тероризма, так можно было ставить вопрос последние 8 лет за лднр. Теперь они делают все открыто своими руками, как это называется...хз... фашизм? Нуланд сильно отстает от событий со своим предложением (внести рф в списки стран-спонсоров терроризма)
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09.03.2022 10:56 Відповісти
Ви,лядь,скільки ще запрягати будете?
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09.03.2022 11:03 Відповісти
Розгляд Сполученими Штатами Росії в якості "країни-спонсора" тероризму, є неповним, бо на даний час Росія є саме тією країною - терористом, яка становить загрозу для всього світу. І саме таким має бути ставлення до Росії з боку США та інших країн.
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09.03.2022 11:11 Відповісти
Дуже цікаво розповідає Юра Табах про Байдена та купол.
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09.03.2022 11:26 Відповісти
Які вони спонсори тероризму?
Вони - терорист.
А спонсори тероризму - Германія, тому що енергоносії в них купляє.
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09.03.2022 11:57 Відповісти
а ми транзит забезпечуємо, то й ми теж?
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09.03.2022 18:34 Відповісти
 
 