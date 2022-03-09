Сотні помилуваних бійців, які перебували під вартою, стали на захист України, - Монастирський

Вже кілька сотень українських бійців, які перебували під вартою, були помилувані та стали зі зброєю в руках на захист країни від російських окупантів.

Як інформує НВ, про це в середу, 9 березня, повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, передає Цензор.НЕТ

"Комісія з помилування зараз працює… Наскільки я пам’ятаю, йдеться про кількасот осіб, які після помилування взяли до рук зброю та пішли на захист України", - розповів глава МВС.

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