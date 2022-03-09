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Сотні помилуваних бійців, які перебували під вартою, стали на захист України, - Монастирський

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

Сотні помилуваних бійців, які перебували під вартою, стали на захист України, - Монастирський

Вже кілька сотень українських бійців, які перебували під вартою, були помилувані та стали зі зброєю в руках на захист країни від російських окупантів.

Як інформує НВ, про це в середу, 9 березня, повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, передає Цензор.НЕТ

"Комісія з помилування зараз працює… Наскільки я пам’ятаю, йдеться про кількасот осіб, які після помилування взяли до рук зброю та пішли на захист України", - розповів глава МВС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Усіх полонених російських окупантів утримуватимуть в одному місці, - Монастирський

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+15
Попросите асса летчика, Владимира Топонаря, командир Су-27 у него есть мотивация он точно даст ***** москалям!!
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09.03.2022 11:24
+11
А що за символ на твоєму прапорі -"?"
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09.03.2022 11:24
+11
Головорезов из "Торнадо" пустить по тылам наводить ужас на кацапню.
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09.03.2022 11:27
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А что со справой Шеремета?
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09.03.2022 11:20 Відповісти
А що за символ на твоєму прапорі -"?"
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09.03.2022 11:24 Відповісти
Після "ЧТО со справой" у вас є сумнів що до прапора?
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09.03.2022 11:27 Відповісти
Из Торнадр уже ролики выкладывают.
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09.03.2022 11:20 Відповісти
так выложи.СВОБОДУ ТОРНАДО
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09.03.2022 11:25 Відповісти
Где можно посмотреть? Я больной на такое видео!
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09.03.2022 11:25 Відповісти
Там ничего такого нет

https://24tv.ua/vipushheniy-volyu-modzhahed-tornado-vzhe-stroyu-zustriv-pole_n1897089
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09.03.2022 11:48 Відповісти
Спасибо!
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09.03.2022 11:53 Відповісти
https://24tv.ua/vipushheniy-volyu-modzhahed-tornado-vzhe-stroyu-zustriv-pole_n1897089
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09.03.2022 11:50 Відповісти
Спасибо!
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09.03.2022 11:55 Відповісти
Прочитав заголовок, сразу подумал об єтих чикатилах.
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09.03.2022 11:37 Відповісти
Даааа після їх роликів русня буде боятися підходити за пару десятків кілометрів до українського кордону
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09.03.2022 11:49 Відповісти
Попросите асса летчика, Владимира Топонаря, командир Су-27 у него есть мотивация он точно даст ***** москалям!!
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09.03.2022 11:24 Відповісти
так він вже давно вийшов
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09.03.2022 11:27 Відповісти
де Семенченко?
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09.03.2022 11:26 Відповісти
Вийшов.
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09.03.2022 11:36 Відповісти
Головорезов из "Торнадо" пустить по тылам наводить ужас на кацапню.
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09.03.2022 11:27 Відповісти
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09.03.2022 16:15 Відповісти
а де риго-генерал кузьмук десь мабуть у Відні
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09.03.2022 11:28 Відповісти
ПАНЕ ПРЕЗИДЕНТЕ= до війни було в Україні біля 700 генералів. Де вони? мобілізуйте їх. Як що не з'являться за 24 години-позбав їх звання.
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09.03.2022 11:32 Відповісти
Та вони майже всі хворіють "дзеркальною хворобою"! А це серйозно - швидко і впасти не можна, якщо раптом обстріл! Хіба -що на коханий бочок!
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09.03.2022 11:46 Відповісти
Скільки в нас паркетного лайна. Пенсії від 16 тіс і далі. Всі нездатні к строковій службі у воєнний час по ліповим справкам.
Зараз час всі призвати , підтримую 150 %. і не тіеи званія - пенсію мінімалку
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09.03.2022 13:34 Відповісти
це взагалі то добре, але чому купа людей, добровільців з досвідом бойових дій, несудимих так і не отримали зброю під приводом, що начебто "все набрано вже"? а зекам зброю значить поперед батька в пекло видавати норм?
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09.03.2022 11:44 Відповісти
Яких ще " поперед батька в пекло"? І добровольців, і навіть з досвідом участі в бойових діях майже три роки за гратами тримав В. Зеленський! А скільки разів за часи президенства він міг іх амністувати! А чому добровольці опинились за гратами- питання до попередника Зеленського!
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09.03.2022 11:52 Відповісти
...Я розумію, у нас зараз мораторій на деякі теми. Ми пообіцяли собі ні слова про політику, доки не відіб'ємося.

Тому я не про політику. Я просто хочу подякувати генералу Марченку, який закупив для армії нормальні броніки, скільки міг. Броніки, які більше року потім пролежали на відкритому складі під дощем і снігом,доки ДБР готувалося до проведення експертизи. І які зрештою пішли військовим, але занадто пізно.

Зараз усі верещать про "чоловіків, які відсижуються у тилу". А ви знаєте, що вже тиждень говорять чоловікам, які приходять у військомати? Правильно, "подзвоніть через тиждень". Розвертають масово, щоб потрапити на збори, потрібно хабаря дати.

Чому? А тому що нема на складах ні чорта, нема броніків, форми, шоломів, не було ніяких запасів! Країна готувалася шашлики смажити на травневі, а не воювати.

Нічого. Генерал Марченко знову воює. (Цікаво, справу проти нього хоч закрили? А заставу віддали чи ні? Підозрюю що ні, продовжать після війни). Ми знову вигрібаємо броню і каски по всій Європі. От я знову на телефоні, відстежую наш вантаж із Британії - принагідно, Армія СОС, ви як були кращими, так і залишаєтеся, дякую.

Ми обов'язково переможемо.

Але я клянуся, після перемоги мені ніхто рота не заткне. Всі свої незручні питання я обов'язково задам.

© Тамара Горіха Зерня
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09.03.2022 11:46 Відповісти
Після перемоги найперше що нинішні "керманичі" спробують зробити це буде розформування териториальної оборони і роззброєння населення. Адже великі кошти підуть до України. До журналіських розлідувань і протестів з балачками вони давно імунітет виробили. А ось теребанити їх на наступному "великому будівницьтві" у країні з озброєними громадянами буде якось лячно.
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09.03.2022 12:11 Відповісти
Розкриєте секрет - за кого проголосували?
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09.03.2022 16:19 Відповісти
На чому грунтується ваше "нє сомневаюсь"? Вам щось відомо?
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09.03.2022 16:20 Відповісти
 
 