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Зеленський обговорив із Трюдо оборонну співпрацю та посилення санкційного тиску на РФ
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Президент України Володимир Зеленський під час розмови із прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо обговорив оборонну співпрацю між країнами, а також шляхи посилення санкційного тиску на Росію.
Про це Зеленський повідомив у твітері, інформує Цензор.НЕТ.
"Поговорив із моїм другом Джастіном Трюдо про оборонну співпрацю України та Канади та про те, як посилити санкційний тиск на Росію. Узгодили подальші дипломатичні кроки. Канада пліч-о-пліч з Україною. Відчуваємо це щодня", - написав Зеленський у твіттері в середу.
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Однак 4 дуже важливих закони вже шостий день без руху лежать на підписанні у президента. Це законопроєкти 5101 і 5102 про заборону пропаганди держави-агресора і кримінальну відповідальність за поширення ворожої агітпродукції, а також 5143 й 5144 про відповідальність за співпрацю з ворогом (колабораціонізм).
Я не знаю, хто в офісі президента гальмує підписання цих надважливих законів. Але це зволікання - неприпустиме.
Пане президенте, підпишіть ці закони невідкладно!
Дайте запрацювати правовим інструментам протидії ворожій агітації і колабораціонізму.
Володимир В'ятрович