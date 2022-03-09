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Зеленський обговорив із Трюдо оборонну співпрацю та посилення санкційного тиску на РФ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Зеленський обговорив із Трюдо оборонну співпрацю та посилення санкційного тиску на РФ

Президент України Володимир Зеленський під час розмови із прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо обговорив оборонну співпрацю між країнами, а також шляхи посилення санкційного тиску на Росію.

Про це Зеленський повідомив у твітері, інформує Цензор.НЕТ.

"Поговорив із моїм другом Джастіном Трюдо про оборонну співпрацю України та Канади та про те, як посилити санкційний тиск на Росію. Узгодили подальші дипломатичні кроки. Канада пліч-о-пліч з Україною. Відчуваємо це щодня", - написав Зеленський у твіттері в середу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Канада запровадила нові санкції проти кремлівських пропагандистів

Автор: Ірина Дашківська
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Володя, а что там зассавшая Германия вещает?
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09.03.2022 11:42 Відповісти
Минуло вже 6 днів від засідання парламенту, на якому ми величезною більшістю голосів ухвалили пакет законів, гостро необхідних Україні в умовах війни. Більша їх частина була оперативно - упродовж доби - підписана головою ВР і президентом. Вони вже опубліковані й набули чинності.
Однак 4 дуже важливих закони вже шостий день без руху лежать на підписанні у президента. Це законопроєкти 5101 і 5102 про заборону пропаганди держави-агресора і кримінальну відповідальність за поширення ворожої агітпродукції, а також 5143 й 5144 про відповідальність за співпрацю з ворогом (колабораціонізм).
Я не знаю, хто в офісі президента гальмує підписання цих надважливих законів. Але це зволікання - неприпустиме.
Пане президенте, підпишіть ці закони невідкладно!
Дайте запрацювати правовим інструментам протидії ворожій агітації і колабораціонізму.

Володимир В'ятрович
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09.03.2022 11:47 Відповісти
 
 