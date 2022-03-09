Всесвітній економічний форум у Давосі заморозив всі відносини з російськими організаціями
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Всесвітній економічний форум (ВЕФ) у Давосі заморозив відносини з Росією та призупинив стратегічне партнерство з російськими бізнесменами.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомила Politico прессекретар ВЕФ Аманда Руссо.
"Ми не співпрацюємо з жодною особою, яка перебуває під санкціями, і заморозили всі відносини з російськими організаціями", - заявила Руссо.
Як зазначається, ВЕФ дотримуватиметься санкцій США, ЄС та Швейцарії проти росії, що означає розрив зв'язків із російськими банками та нафтовими компаніями.
Водночас, у ВЕФ залишають для себе відкритою можливість послужити мостом між Росією та Україною, як тільки між країнами закінчиться активний конфлікт, пише видання.
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Совестно за Брата
показати весь коментар09.03.2022 11:39 Відповісти Мені подобається 1
Andrew Zamoroka 96c181b6
показати весь коментар09.03.2022 11:59 Відповісти Мені подобається 0
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