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Всесвітній економічний форум у Давосі заморозив всі відносини з російськими організаціями

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Всесвітній економічний форум у Давосі заморозив всі відносини з російськими організаціями

Всесвітній економічний форум (ВЕФ) у Давосі заморозив відносини з Росією та призупинив стратегічне партнерство з російськими бізнесменами.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомила  Politico прессекретар ВЕФ Аманда Руссо.

"Ми не співпрацюємо з жодною особою, яка перебуває під санкціями, і заморозили всі відносини з російськими організаціями", - заявила Руссо.

Як зазначається, ВЕФ дотримуватиметься санкцій США, ЄС та Швейцарії проти росії, що означає розрив зв'язків із російськими банками та нафтовими компаніями.

Водночас, у ВЕФ залишають для себе відкритою можливість послужити мостом між Росією та Україною, як тільки між країнами закінчиться активний конфлікт, пише видання.

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09.03.2022 11:39 Відповісти
Ну, це просто свято якесь! Що не день, то рашку, як кошеня, у гімно мордою тицяють!
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09.03.2022 11:59 Відповісти
 
 