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контрабанда (1551) Росія (47164) ДБР (2556)

Росіяни намагалися вивезти з України близько $900 тис., майже €140 тис. готівки та старовинну ікону, - ДБР

Новини Цензор.НЕТ Події

Росіяни намагалися вивезти з України близько $900 тис., майже €140 тис. готівки та старовинну ікону, - ДБР

Співробітники Державного бюро розслідувань спільно з працівниками Вінницької митниці вилучили у громадянина Російської Федерації понад 800 тис. дол США та старовинну ікону, які він намагався вивезти з території України.

Про це повідомляє прес-служба ДБР, інформує Цензор.НЕТ.

"Під час огляду машини росіянина в пункті пропуску "Могилів-Подільський-Отач" було виявлено кошти, які він намагався не декларувати та провезти з приховуванням від митного контролю. Крім того під час проведення поглибленого огляду авто було виявлено ікону, культурну цінність якої буде визначати експертиза", – йдеться у повідомленні.

Росіяни намагалися вивезти з України близько $900 тис., майже €140 тис. готівки та старовинну ікону, - ДБР 01

Співробітники Вінницької митниці склали відповідний протокол, кошти та ікону вилучили у встановленому законом порядку.

У свою чергу працівники ДБР у Львові спільно з представниками Держприкордонслужби на митному посту "Солотвино" запобігли спробі незаконного вивезення громадянином РФ майже 140 тис. євро без належного митного декларування.

Росіянин спільно із двома громадянами України при спробі перетину кордону задекларували по 10 тис. євро на кожного.

Під час огляду транспортного засобу та особистих речей правоохоронці виявили незадекларовані гроші в іноземній валюті у розмірі 100 тис. євро та 40 тис. дол. США.

Правоохоронці вже склали протокол про порушення митних правил, незадекларовані валютні цінності вилучено.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+12
Кацапские свиньи как были мародерами и насильниками, так ими и остались.
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09.03.2022 11:44
+11
Икону в церковь, деньги экспроприировать и отдать в ВСУ. Россиянину подсрачник.
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09.03.2022 11:44
+8
Там ще потрібно буде відслідковувати гундяєвських круків в рясах, бо ж розуміють що вже їм в Україні мед закінчився.
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09.03.2022 11:46
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Икону в церковь, деньги экспроприировать и отдать в ВСУ. Россиянину подсрачник.
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09.03.2022 11:44 Відповісти
Подсрачніком не відбудеться!
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09.03.2022 11:46 Відповісти
На Джавелін посадити і в рашу!
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09.03.2022 11:54 Відповісти
просто грохнуть
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09.03.2022 11:55 Відповісти
Кацапские свиньи как были мародерами и насильниками, так ими и остались.
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09.03.2022 11:44 Відповісти
Розстріляти!
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09.03.2022 11:45 Відповісти
Там ще потрібно буде відслідковувати гундяєвських круків в рясах, бо ж розуміють що вже їм в Україні мед закінчився.
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09.03.2022 11:46 Відповісти
Деньги в бюджет, россиянина в Днестр. Пусть оскрепится водой прохладной, но дивотворящей.
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09.03.2022 11:46 Відповісти
Звідки ці свинособаки тут взялись?
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09.03.2022 11:49 Відповісти
Ну що, в табір до полонених або ж в тюрму до гвалтівнікив націоналістів. Буде файна відпустка.
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09.03.2022 11:50 Відповісти
ja ponimaju eto na prjamuju dlja zakupki oruzhija ili lekarst v dlja nuzhd VSU - taki ne ploho investiroval rassejanin v etot projekt.
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09.03.2022 12:01 Відповісти
Россиянин совместно с двумя гражданами Украины при попытке пересечения границы задекларировали по 10 тыс. евро на каждого.

Vashi pogranci i tomozheniki v kurse - EU zapretil vesti kupjuri EUR na rashku, eto zapreshcheno, pofig chto oni zadeklarirovali.
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09.03.2022 12:05 Відповісти
 
 