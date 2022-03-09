Росіяни намагалися вивезти з України близько $900 тис., майже €140 тис. готівки та старовинну ікону, - ДБР

Співробітники Державного бюро розслідувань спільно з працівниками Вінницької митниці вилучили у громадянина Російської Федерації понад 800 тис. дол США та старовинну ікону, які він намагався вивезти з території України.

Про це повідомляє прес-служба ДБР, інформує Цензор.НЕТ.

"Під час огляду машини росіянина в пункті пропуску "Могилів-Подільський-Отач" було виявлено кошти, які він намагався не декларувати та провезти з приховуванням від митного контролю. Крім того під час проведення поглибленого огляду авто було виявлено ікону, культурну цінність якої буде визначати експертиза", – йдеться у повідомленні.

Співробітники Вінницької митниці склали відповідний протокол, кошти та ікону вилучили у встановленому законом порядку.

У свою чергу працівники ДБР у Львові спільно з представниками Держприкордонслужби на митному посту "Солотвино" запобігли спробі незаконного вивезення громадянином РФ майже 140 тис. євро без належного митного декларування.

Росіянин спільно із двома громадянами України при спробі перетину кордону задекларували по 10 тис. євро на кожного.

Під час огляду транспортного засобу та особистих речей правоохоронці виявили незадекларовані гроші в іноземній валюті у розмірі 100 тис. євро та 40 тис. дол. США.

Правоохоронці вже склали протокол про порушення митних правил, незадекларовані валютні цінності вилучено.