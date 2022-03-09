Було завдання захопити Харків за три дні. Дозволили стріляти по мешканцях міста, - допит окупанта. ВIДЕО
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Служба безпеки України оприлюднила допит полоненого окупанта, який розповідає, що на захоплення Харкова їм давали три дні й дозволили стріляти по мирних мешканцях.
Відео допиту опубліковане в телеграм-каналі СБУ, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Була команда захопити місто, окупувати всі основні дороги, перекрити виходи цивільних і зайняти Харків. Також мали дозвіл відкривати вогонь по мирному населенню і всіх жителях міста", - говорить полонений начальник взводу.
Зі всього взводу загарбників вижив лише офіцер на відео та один із солдатів. Вони обидва здалися в полон.
"Тепер усі поставлені перед ворогами завдання вивчають і документують слідчі та контррозвідники СБУ", - повідомили у спецслужбі.
Топ коментарі
+21 olele
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+13 Randall Flag da70119e
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+9 Bob Fayn
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