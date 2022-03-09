Евакуація із Сум продовжиться і в середу, за вівторок з міста вивезли 5 тис. людей, - ОПУ
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Евакуація мирних людей із міста Суми, які страждають від навали російських окупантів, продовжиться у середу, 9 березня.
Про це повідомив у Телеграм заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.
Гуманітарний коридор працюватиме з 9.00 до 21.00.
"До евакуації будуть залучені автобуси, також можна рухатись в колоні приватним авто. Просимо водіїв, будь ласка, забирайте із собою максимальну кількість людей", - зазначив він.
У ніч на середу Тимошенко також повідомив, що 8 березня із Сум вдалося успішно евакуювати близько 5 000 людей та більше 1 000 приватних авто. Таким чином, наголосив він, перші два етапи евакуації із цього міста відбулись успішно.
Перша колона з 22 автобусів прибула в Полтаву. Це були 1 100 іноземних студентів, які продовжать евакуацію поїздом до Львова.
Друга евакуаційна колона з 39 автобусів також прибула на Полтавщину. Це діти, жінки, літні люди, іноземні студенти. "За бажанням люди зможуть залишитись в Полтаві, або продовжити евакуацію до Львова", - написав Тимошенко.
Гуманітарним коридором також скористались водії цивільного автотранспорту.
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В Сумской области российские оккупанты не узнали свою военную технику и расстреляли ее. Об этом на своей странице в Facebook пишет пользователь соцсети Олег Горбан.
"На Сумщине в село заехали 4 российских танка. Местные, сидя по домам, наблюдают с интересом за жизнью млекопитающих. Танки останавливаются, вылезает экипаж, из двух танков сливают топливо в остальные два и все уезжают. А два пустых танка стоят посреди села. Местные выбежали, воткнули в танки флаги Украины и шмыгнули по домам, сидят, ждут. Возвращаются первые два танка (видно топливо нарыли) видят 2 танка с украинскими флагами и давай их расстреливать, потом подъехали, поняли, что свои, расстроились", - написал он.
Вскоре стало известно, что 2 танка, которые остались на ходу, поехали село объезжать (видно потерялись).
"Они заехали на мост, который предназначен для легковых автомобилей, мост, конечно же, обвалился в реку вместе с танком и всем экипажем. Оставшийся танк ездил-ездил, нашел овраг и перевернулся там. Экипаж вылез и начал толкал его, но у них ничего не получилось, технику пришлось оставить и идти пешком", - рассказал пользователь соцсети и добавил, что село без единого выстрела с двумя флагами Украины победило 4 танка российских оккупантов.