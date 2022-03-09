Немає такого куточка на землі, де б не знали, з яким героїзмом українці захищають свою землю, - Зеленський

Український народ надзвичайно рішуче захищає рідну землю від окупантів.

Про це заявив сьогодні на брифінгу президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми вистояли і надихнули увесь світ нашою рішучістю. Немає такого куточка на землі, де б не знали, з яким героїзмом український народ захищає нашу прекрасну землю. Навіть там, де нас не підтримують, добре знають, чого ми досягли. І відчувають, чого ми ще досягнемо, якщо збережемо країну, якщо збережемо єдність", - зауважив глава держави.

Читайте також: Окупаційний контингент вже завів на нашу територію майже усіх, кого збирали для вторгнення, - Зеленський. ВIДЕО