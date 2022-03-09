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Після поразки Росія має повернути Україні всі захоплені території та виплатити репарації, - Джонсон

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Після поразки Росія має повернути Україні всі захоплені території та виплатити репарації, - Джонсон

Після поразки Росії потрібно працювати над тим, щоб відбудувати Україну, створити для неї новий "план Маршалла", зауважив британський прем’єр-міністр Борис Джонсон.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Він визнав, що Захід зробив помилку в 2014 році, коли вів мирні переговори, намагаючись нормалізувати відносини з росією у рамках "нормандського формату".

"Я не бачу жодного шляху, жодних можливостей, щоб ми могли повернутися до нормальних відносин без повного залишення Росією територій, які вона захопила, без сплати репарацій тощо", - наголосив британський прем’єр.

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Джонсон підкреслив, що хотів би знайти якесь дипломатичне вирішення. Однак, він визнав, що "складно знайти можливість для ведення серйозних переговорів із кимось, хто зараз атакує і нищить твою країну".

"Я переконаний: якщо ми залишимося єдиними в підтримці героїчного опору українців, то путін остаточно програє", - підкреслив Джонсон.
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Вот же ш лохматик - умница! Если так UK говорит - значит так и будет!
ВСУ - гарант выполнения!
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09.03.2022 16:26 Відповісти
 
 