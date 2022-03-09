Зеленський про захоплену техніку військ РФ: Ми битимемо ворога його ж зброєю. Що може бути більш принизливим для окупантів?

Захисники України захопили чимало справної ворожої техніки, яка тепер працюватиме на оборону нашої держави.

Про це заявив сьогодні на брифінгу президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Наші військові, наші тероборонівці змогли поповнити арсенал нашої техніки за рахунок багатьох трофеїв, які взяли на полі бою. Танки ворога, бронемашини, боєприпаси тепер працюватимуть на нашу оборону, на наше життя, на нашу країну. Що може бути більш принизливе для окупантів? Ми будемо бити ворога його ж зброєю, на додачу до нашої, яку російські війська вже непогано відчули", - зауважив глава держави.

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