Зеленський - США: Коли буде рішення щодо передачі нам бойових літаків з Польщі? Не перекидайте відповідальність!
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Україна з першого дня російського вторгнення повторює партнерам: якщо ви не закриєте небо, ви будете також відповідальні за катастрофу.
Про це заявив сьогодні на брифінгу президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
"Росія використовує ракети, авіацію, гвинтокрили проти нас, проти мирних людей. Це гуманітарний обов'язок світу - реагувати, але рішення немає", - обурився глава держави.
"Ми вдячні Польщі за альтернативу, за готовність надати Україні бойові літаки. Питання в логістиці, по суті, технічне питання, його потрібно вирішувати негайно. Є офіційне рішення Польщі передати літаки на відповідну американську базу. Ми також знаємо, що домовленість американської сторони з Польщею є, але при цьому чуємо, що пропозиції Польщі нібито необґрунтовані. І про це говорять у Вашингтоні. То ж коли буде рішення? Послухайте, у нас війна, у нас немає часу на медіа, на всі ці сигнали, це ж не пінг-понг, це про людські життя. Ми ще раз просимо - вирішуйте швидше, не перекидайте відповідальність, відправте нам літаки", - заявив Зеленський.
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Цензор.нет: Зеленський - Коли буде рішення щодо передачі нам бойових літаків з Польщ ?
Когнітивний дисонанс не муляє?
С Германией тоже -- кайн проблэм по всем вопросам.
На вчера, Германия приняла 600 000 украинских беженцев. В основном женщины и дети.
Сейчас идёт их распределение по всей Германии.
Не наводите антинемецкую панику, шановни громадяны!
От себя могу добавить, что регулярно наблюдаю то, о чём украинское Минобороны рекомендует не сообщать...*)
Слава Украине!
По данным агентства ООН по делам беженцев УВКБ ООН, два миллиона человек бежали в соседние с Украиной страны, большинство из них в Польшу. Это «самый быстрорастущий кризис с беженцами в Европе со времен Второй мировой войны». Исследователь миграции Джеральд Кнаус считает возможным, что всего Украину покинут десять миллионов человек. По оценкам, до 225 000 изгнанных из Украины могли искать защиты в Германии. Федеральное министерство внутренних дел неохотно делает прогнозы.
https://www.tagesschau.de/inland/innenpolitik/ukraine-fluechtlinge-aufnahme-deutschland-101.html
По радио, сегодня ночью сказали, что общее число беженцев в Германии 600 000.
Треба говорити конструктивно і регулярно, а не закочувати істеріки.
А пока что -- Украина воюет и побеждает, в основном, не своим оружием.
А звездежа - да, было, и есть много. Не запустить в производства ни одного собственного комплекса ПВО за тридцать лет независимости - это звездежь, разгильдяйство или просто предательство?
А дело о клистронах - это уже из недавнего времени, тоже поляки виноваты?
Я надіюсь, що це многоходовочка, щоб олєнєй запутати))
дуже надіюсь що амери ведуть його