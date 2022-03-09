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Деякі українські політики шукають ниточки до Росії, відповідь буде швидкою, як і належить у воєнний час, - Зеленський

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Деякі українські політики шукають ниточки до Росії, відповідь буде швидкою, як і належить у воєнний час, - Зеленський

Деякі українські політики "шукають ниточки" до Росії, працюють на розкол суспільства, заявив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні у середу вдень.

"Ми отримуємо різні сигнали про те, що деякі політики знову шукають ниточки до Росії. А деякі інші – знову працюють на розкол, попри єдність", - сказав він, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, "ми отримуємо вже багато сигналів про те, що дехто в Україні вирішив, що може вже не боротися. Разом із усіма. І намагається якось окремо, за щось своє особисте, за якусь власну вигоду".

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"Хочу сказати одне і лише раз: я бачу, що ви робите. Якщо я почую ще один сигнал, відповідь буде швидкою. Як і належить у воєнний час", - заявив Зеленський.
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