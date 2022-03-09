60 загиблих і 400 поранених: Чернігів живе і чинить спротив попри втрати

Дві третини Чернігова залишилося без тепла і гарячої води, людські втрати сягнули 60 загиблих і 400 поранених, але місто живе і працює.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Українську правду", про це заявив мер Чернігова Владислав Атрошенко в спільному ефірі телеканалів 9 березня.

"Дві третини міста без гарячого водопостачання. Ми зараз перебуваємо на автономному електропостачанні, відключені від загальної української мережі. Тепла немає приблизно у двох третинах міста. В окремих районах немає холодної води. Було пряме влучання у тепломережу на ТЕЦ. Ситуація вкрай складна, але люди працюють цілодобово. Вся моя команда, всі керівники залишились, працюють, ніхто не втік. У нас приблизно 400 поранених, 60 загиблих", - сказав Атрошенко.

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