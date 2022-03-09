УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15491 відвідувач онлайн
Новини Війна в Україні Війна
22 718 2
армія РФ (13455) війна (56290) морози (73)

Морози змусять російських окупантів кидати техніку або сидіти у "40-тонних морозильниках", - The Times

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Морози змусять російських окупантів кидати техніку або сидіти у

Військові аналітики прогнозують, що різке похолодання стримає просування російських військ.

Різке похолодання в Україні серйозно ускладнить становище окупаційних російських військ. Про це пише британське видання The Times з посиланням на коментарі військових аналітиків, прізвища яких у матеріалі від 9 березня не називаються, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

Ймовірно, арктичні повітряні маси принесуть в Україну зниження температури до -10 градусів уночі, а в поєднанні з пронизливим вітром можуть відчуватися як усі - 20.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Друга армія світу, #банутися! Стволи, с#ка, брудні, одне колесо таке, друге інше": українські воїни показали військову техніку російських окупантів. ВIДЕО

На думку джерел, мороз стримає просування військ РФ. Солдати змушені будуть або кидати свою техніку, або сидіти у "40-тонних залізних морозильниках".

За словами аналітиків, погіршення погоди ускладнить життя обом сторонам, але найбільше – росіянам, які стоять колоною на північно-західних околицях Києва.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Полізуть як таракани в теплі домівки найближчих сіл
показати весь коментар
09.03.2022 15:25 Відповісти
Эти твари сидят в брошеных домах и мародерят
показати весь коментар
09.03.2022 18:57 Відповісти
 
 