Морози змусять російських окупантів кидати техніку або сидіти у "40-тонних морозильниках", - The Times

Військові аналітики прогнозують, що різке похолодання стримає просування російських військ.

Різке похолодання в Україні серйозно ускладнить становище окупаційних російських військ. Про це пише британське видання The Times з посиланням на коментарі військових аналітиків, прізвища яких у матеріалі від 9 березня не називаються, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

Ймовірно, арктичні повітряні маси принесуть в Україну зниження температури до -10 градусів уночі, а в поєднанні з пронизливим вітром можуть відчуватися як усі - 20.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Друга армія світу, #банутися! Стволи, с#ка, брудні, одне колесо таке, друге інше": українські воїни показали військову техніку російських окупантів. ВIДЕО

На думку джерел, мороз стримає просування військ РФ. Солдати змушені будуть або кидати свою техніку, або сидіти у "40-тонних залізних морозильниках".

За словами аналітиків, погіршення погоди ускладнить життя обом сторонам, але найбільше – росіянам, які стоять колоною на північно-західних околицях Києва.