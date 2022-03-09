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Витискатимемо максимум. Україна має три пункти вимог, - Кулеба щодо переговорів із Лавровим

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Витискатимемо максимум. Україна має три пункти вимог, - Кулеба щодо переговорів із Лавровим

Очікування міністра закордонних справ Дмитра Кулеби від завтрашніх (10 березня) переговорів із главою МЗС країни-окупанта Росії Сергієм Ларовим стримані, якихось особливих очікувань від зустрічі немає.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це повідомив глава українського зовнішньополітичного відомства.

Кулеба заявив, що наразі триває "дуже серйозна робота, щоб провести зустріч максимально ефективно".

"Але, відверто вам скажу, мої очікування від переговорів стримані. Я не покладаю на них якихось завищених очікувань. Але, безумовно, витискатимемо по-максимуму ", – наголосив глава МЗС.

Міністр назвав три пункти українського інтересу на цих переговорах у турецькій столиці Анкарі:

  • припинення вогню;
  • звільнення від військ окупанта наших територій;
  • безумовне вирішення гуманітарних питань, точніше катастроф, створених російською армією в Україні.

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За словами Кулеби, завдяки героїзму сил оборони країни, твердої позиції президента та консолідації партнерів він їде до Туреччини із сильною позиції.

"Ми сильні, ми впевнені в собі. Витискатимемо максимум на користь України та українського народу. Що отримаємо на виході – це вже інше питання", – додав міністр.

Кулеба сподівається, що Лавров їде на переговори "добросовісно", а не з пропагандистськими інструкціями, директивами та перспективою Кремля для подальшої війни проти України.

"Побажайте мені та членам моєї команди успіху. Ми будемо вам вдячні за цю моральну підтримку. Це дуже важливий момент. І я впевнений – чим би ці переговори не завершилися, ми пройдемо його гідно. Тому що ми – українці. Слава Україні!" – підсумував глава МЗС.

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Автор: Наталя Джума
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Перекажи унилому лошаку, хай йде туди куди й корабель.
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09.03.2022 15:23 Відповісти
Кулеба що означає "звільнити наші території "? Чому обтікаемо? Чому не уточнюется? С Кримом та Донецьком і Луганськом? Людям після стольких загиблих!!! треба знати все! Я, як українець вимогаю не торгувати "Внеблоковым статусом"!!! Саме це вимогають рашисти!!! НАТО це безпека в майбутньому! Інакше це відстрокова капітуляція! Знову ті й самі граблі вже 350 років війни з рашистами! Українці борються, перемагають, політики зливають по договорняку на угоду кремля та після 20 років паузи знов війна! І так по колу! Дуже негативне передчуття, що нас вводять в оману, чи приховують щось! Знищення рф до кінця! Полний розрад! Інакше всі наші загибли даремно!
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09.03.2022 15:52 Відповісти
саме так, якщо ми обіцяємо внеблоковий то виходить вони вже нас контролюють, а ми їх контролювати не можемо і не тільки НАТО, можуть бути інші блокі.
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09.03.2022 23:22 Відповісти
Треба добивати повністю.

Беззаперечна капітуляція РФ з повним роззброєнням.

Виключення РФ з Ради Безпеки ООН без права вето.

Знищення ядерного озброєння під наглядом ООН.

Виплата РФ нанесеної шкоди Україні під час агресії.

Весь флот РФ, який зараз в Чорному морі, передається Україні.

Передача всіх газових і нафтових копалин на території РФ до погашення шкоди нанесеної під час агресії до України.

Проведення референдумів в республіках РФ про відновлення їх незалежності від окупації під час царської Росії.

Всі рішення повинні бути затверджені Верховною владою РФ конституційною більшістю.
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09.03.2022 17:36 Відповісти
не увидел основного пункта:
-- сколько тонн золота должно приехать в Украину, до конца марта 2022, и сколько в каждый следующий месяц;
-- млн кубов газа для Украины будут стоить 48-49 или 35 центов, в течении следующих 50 или всё таки 100 лет;
-- запрет для россосии на производсто самолётов, ракетной техники, да и пороха;
-- вывод войск и оставшегося вооружения россосии, за урал, проведение парадов победобесия только в биробиджане.
и на каждых последующих переговорах пунктики только добавлять
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09.03.2022 18:05 Відповісти
Походу опять собираются договориться "где-то по середине" и про*:"бать все возможности. США в посредниках будут?
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09.03.2022 23:11 Відповісти
 
 