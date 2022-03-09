Витискатимемо максимум. Україна має три пункти вимог, - Кулеба щодо переговорів із Лавровим
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Очікування міністра закордонних справ Дмитра Кулеби від завтрашніх (10 березня) переговорів із главою МЗС країни-окупанта Росії Сергієм Ларовим стримані, якихось особливих очікувань від зустрічі немає.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це повідомив глава українського зовнішньополітичного відомства.
Кулеба заявив, що наразі триває "дуже серйозна робота, щоб провести зустріч максимально ефективно".
"Але, відверто вам скажу, мої очікування від переговорів стримані. Я не покладаю на них якихось завищених очікувань. Але, безумовно, витискатимемо по-максимуму ", – наголосив глава МЗС.
Міністр назвав три пункти українського інтересу на цих переговорах у турецькій столиці Анкарі:
- припинення вогню;
- звільнення від військ окупанта наших територій;
- безумовне вирішення гуманітарних питань, точніше катастроф, створених російською армією в Україні.
За словами Кулеби, завдяки героїзму сил оборони країни, твердої позиції президента та консолідації партнерів він їде до Туреччини із сильною позиції.
"Ми сильні, ми впевнені в собі. Витискатимемо максимум на користь України та українського народу. Що отримаємо на виході – це вже інше питання", – додав міністр.
Кулеба сподівається, що Лавров їде на переговори "добросовісно", а не з пропагандистськими інструкціями, директивами та перспективою Кремля для подальшої війни проти України.
"Побажайте мені та членам моєї команди успіху. Ми будемо вам вдячні за цю моральну підтримку. Це дуже важливий момент. І я впевнений – чим би ці переговори не завершилися, ми пройдемо його гідно. Тому що ми – українці. Слава Україні!" – підсумував глава МЗС.
Будь ласка, зачекайте...
Беззаперечна капітуляція РФ з повним роззброєнням.
Виключення РФ з Ради Безпеки ООН без права вето.
Знищення ядерного озброєння під наглядом ООН.
Виплата РФ нанесеної шкоди Україні під час агресії.
Весь флот РФ, який зараз в Чорному морі, передається Україні.
Передача всіх газових і нафтових копалин на території РФ до погашення шкоди нанесеної під час агресії до України.
Проведення референдумів в республіках РФ про відновлення їх незалежності від окупації під час царської Росії.
Всі рішення повинні бути затверджені Верховною владою РФ конституційною більшістю.
-- сколько тонн золота должно приехать в Украину, до конца марта 2022, и сколько в каждый следующий месяц;
-- млн кубов газа для Украины будут стоить 48-49 или 35 центов, в течении следующих 50 или всё таки 100 лет;
-- запрет для россосии на производсто самолётов, ракетной техники, да и пороха;
-- вывод войск и оставшегося вооружения россосии, за урал, проведение парадов победобесия только в биробиджане.
и на каждых последующих переговорах пунктики только добавлять