Витискатимемо максимум. Україна має три пункти вимог, - Кулеба щодо переговорів із Лавровим

Очікування міністра закордонних справ Дмитра Кулеби від завтрашніх (10 березня) переговорів із главою МЗС країни-окупанта Росії Сергієм Ларовим стримані, якихось особливих очікувань від зустрічі немає.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це повідомив глава українського зовнішньополітичного відомства.

Кулеба заявив, що наразі триває "дуже серйозна робота, щоб провести зустріч максимально ефективно".

"Але, відверто вам скажу, мої очікування від переговорів стримані. Я не покладаю на них якихось завищених очікувань. Але, безумовно, витискатимемо по-максимуму ", – наголосив глава МЗС.

Міністр назвав три пункти українського інтересу на цих переговорах у турецькій столиці Анкарі:

припинення вогню;

звільнення від військ окупанта наших територій;

безумовне вирішення гуманітарних питань, точніше катастроф, створених російською армією в Україні.

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За словами Кулеби, завдяки героїзму сил оборони країни, твердої позиції президента та консолідації партнерів він їде до Туреччини із сильною позиції.

"Ми сильні, ми впевнені в собі. Витискатимемо максимум на користь України та українського народу. Що отримаємо на виході – це вже інше питання", – додав міністр.

Кулеба сподівається, що Лавров їде на переговори "добросовісно", а не з пропагандистськими інструкціями, директивами та перспективою Кремля для подальшої війни проти України.

"Побажайте мені та членам моєї команди успіху. Ми будемо вам вдячні за цю моральну підтримку. Це дуже важливий момент. І я впевнений – чим би ці переговори не завершилися, ми пройдемо його гідно. Тому що ми – українці. Слава Україні!" – підсумував глава МЗС.

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