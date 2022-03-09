Я не хочу, щоб ми стояли осторонь, поки росіяни вбивають українських мирних жителів. США мають стати твердішими щодо безпольотної зони, - генерал Бен Ходжес

Російська армія неспроможна вести війну на виснаження, санкцій проти РФ необхідно суттєво посилювати, а Україну потрібно забезпечити необхідним озброєнням, зокрема системами протиповітряної, протиракетної оборони та авіацією.

Таку думку висловив екскомандувач армії США в Європі генерал Бен Ходжес,передає Цензор.НЕТ.

На думку генерала, кроки, які Захід здійснив проти Росії, хороші, але тиску має бути набагато більше, і він потрібен негайно. Потрібно припинити будь-яку співпрацю Заходу із російським військово-промисловим комплексом. Залишити можна лише сферу охорони здоров’я. Можливості для додаткових санкцій ще є - жоден російський олігарх або державний чиновник не має далі отримувати прибутки.

"США мають стати твердішими щодо безпольотної зони. Я не хочу, щоб ми стояли осторонь, поки росіяни вбивають українських мирних жителів, як ми це зробили в липні 1995 року, коли серби вбили 8 000 боснійських чоловіків і хлопців у Сребрениці – такі речі гірші за ризик ескалації. Ми маємо зробити більше. Знайти спосіб залучити авіацію, знайти спосіб отримати більше протиповітряної оборони, щоб збивати російські безпілотники, а також російські літаки. Ми не можемо стояти осторонь. Ви знаєте, сьогодні я розмовляв із чотирма різними жінками, професіоналками, двоє із них досі в Україні, інші дві – біженки. Я вважаю, що це просто неприйнятно, що ми не робимо більше. І я розумію, чому є небажання. Це через ризик ескалації. Але знову ж таки… бачити, як вбивають мирних жителів, гірше за будь-який ризик ескалації", - стверджує генерал.

Читайте також: "Я вже бачу, що Україна переможе", - Ходжес

На думку пана Ходжеса, Сполучені Штати активно вивчають можливість забезпечення України літаками. Йдеться про модернізовані МіГи та F16, тож мають бути проведені відповідні тренінги для пілотів.

"Пілот не може просто сісти в літак, як хтось сідає в машину. Для цього має бути навчальний пакет. Крім того, ми маємо захищати авіабази, з яких вони злітали б... Мені подобається ця ідея… Це дало б Україні можливість не тільки вразити ці великі логістичні конвої, що було б дуже корисно, але й ударити по російських військово-морських базах. Я маю на увазі, що Чорноморський флот має відчувати себе дуже некомфортно, відчувати, що їхні бази та об’єкти технічного обслуговування можуть постраждати. Або той великий міст, що з’єднує Росію з півостровом Крим. Я вважаю, що цей міст має впасти", - заявляє екс-командувач армії США в Європі.

Читайте також: Зеленський - США: Коли буде рішення щодо передачі нам бойових літаків з Польщі? Не перекидайте відповідальність!

Експерт стверджує, що росіяни демонструють велику вразливість, велику слабкість, і у РФ недостатньо людей, щоб вести цю війну на виснаження. Він не впевнений, що у росіян також вистачить боєприпасів. Натомість логістика США, що займається забезпеченням української армії, найкраща у світі.

На думку генерала, перемогти Україна може лише комбінацією засобів.

1) Українські воїни та мирні жителі мають продовжувати воювати так, як вони це роблять зараз - розумно, витривало, винахідливо. Вони мають змусити росіян дійсно заплатити величезну ціну.

2) США та інші країни мають розпочати берлінський "авіаліфт" (покращити логістику. – Ред.), збільшуючи швидкість і кількість необхідних матеріалів, включно з протибалістичними ракетами, зенітними ракетами.

3) Потрібно знайти спосіб закрити небо від російських літаків та безпілотників.

4) Економічні санкції та дипломатична війна – все це має посилюватись.

5) Ми мусимо якось донести інформацію до людей всередині Росії та Білорусі.

Читайте також: США не можуть прикрити Україну "Залізним куполом", але розглядається можливість використання інших систем ППО, - Нуланд

"Пересічний росіянин не розуміє, що зараз відбувається. Перше квітня – це наступний день призову в Росії, тоді починається нова хвиля призову. Упродовж наступних трьох тижнів ми маємо запустити безперервну комунікацію всередині Росії, розповідаючи мамам і батькам, що їхній син, який є військовозобов’язаним, збирається воювати проти своїх побратимів-слов’ян у незаконній війні, війні, в якій загинули тисячі таких, як вони. Чи це те, чого вони дійсно хочуть?" - зауважує генерал Бен Ходжес.