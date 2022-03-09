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З початку російського вторгнення в Україні загинула 61 дитина, 100 - поранено, - Денісова

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

З початку російського вторгнення в Україні загинула 61 дитина, 100 - поранено, - Денісова

Станом на 13 годину 9 березня 2022 з початку вторгнення Російської Федерації в Україні 61 дитина загинула та 100 дітей отримали поранення.

Про це повідомила на своїй сторінці у соцмережі фейсбук уповноважений ВР із прав людини Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, невідомою на сьогодні залишається доля 55 дітей будинку дитини в м. Ворзелі на Київщині.

"У Маріуполі вперше за десятки років, і вперше, мабуть, з часів вторгнення нацистів, від зневоднення померла 6-річна дівчинка. Рятувальники дістали її з-під завалів будинку", - зауважила омбудсмен.

Вона також нагадує, що учора у м. Малин Житомирської області по вул. Вокзальна внаслідок авіаційного удару зруйновано 7 приватних одноповерхових житлових будинків, загинуло 5 осіб, з них 2 дітей 2021 року народження.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З початку російського вторгнення в Україні загинули 52 дитини. ФОТО 21+ (оновлено)

"Такі дії збройних сил Російської Федерації становлять пряму загрозу життю й здоров’ю мирного населення, суперечать нормам міжнародного гуманітарного права порушують основоположні права дітей – право на життя та охорону здоров’я. Наполягаю, країни НАТО – закрийте небо!!", - резюмує Денісова.

Автор: Ірина Дашківська
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ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ невинным ангелочкам!
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09.03.2022 15:42 Відповісти
Ось з ким рашиські варвари воюють ,будьте прокляті і ваша краіна ,вам ніколи не буде прощення.
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09.03.2022 15:56 Відповісти
ВРЕМЯ ЗАНЯТЬСЯ КАБАЕВОЙ И ЕЁ ДЕТЬМИ В ШВЕЙЦАРИИ !)
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09.03.2022 19:40 Відповісти
все це принiс рюзьгемiр...
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09.03.2022 20:42 Відповісти
 
 