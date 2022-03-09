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Росія показує "знищену українську техніку", але насправді це їхні ж втрати, – Арестович

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Росія показує

Російські пропагандисти показують своїм громадянам спалену військову техніку, запевняючи, що це втрати з боку України. Насправді ж ця техніка є російською.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на 24 канал, про це розповів радник голови Офісу президента Олексій Арестович. Він зауважив, що противник втрачає морально-вольові якості, перебуває у безпорадному стані, саме тому основні зусилля спрямовують в інформаційно-психологічний простір.

"Нашими фахівцями виявлено, що більшість інформації, яку вони подають як "знищену українську техніку" – це знищена техніка російських військ", – зазначив Арестович.

Вони подають у такому ракурсі, що нібито такі втрати несуть Збройні сили України. Звісно, ЗСУ зазнають втрат, ми віддаємо шану нашим героям, однак ці втрати набагато-набагато менші, ніж у ворога, запевнив радник голови ОП.

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Зеля говорит-будет всё звильнено,все
населённые пункты и города.
А о чём он тогда с Ху.лом побеседовать хочет,в шоколадный глаз заглянуть?
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01.05.2022 06:36 Відповісти
 
 