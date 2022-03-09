УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15004 відвідувача онлайн
Новини ЕкономікаВійна в Україні
16 906 10
долар (133) Росія (47164) фінанси (123) економіка (714) рубль (174) курс рубля (53)

Росіянам доведеться чекати місяцями, щоб зняти гроші з рахунків, валюта закінчується, фінансова система на межі колапсу

Новини Цензор.НЕТ Економіка Війна в Україні

Росіянам доведеться чекати місяцями, щоб зняти гроші з рахунків, валюта закінчується, фінансова система на межі колапсу

У Росії банки закрили пункти обміну: влада заборонила купувати долари. А ті, хто намагається зняти свої валютні депозити, змушені чекати на місяці. Валюта у країні-агресорі закінчується.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання "РІА Новості".

У відділенні Райффайзенбанку на Смоленській-Сінній площі повідомили, що отримати готівкові долари можна не раніше 6 квітня, за заявками, оформленими кілька днів тому", – пише видання.

"Наступний крок, який не за горами, – примусова конвертація валютних вкладів, що залишилися, на рахунках у рублі. Найближчим часом росіян чекає продовження обвальної девальвації рубля і розквіт чорного готівкового валютного ринку", – написав на своїй сторінці в telegram глава комітету з питань фінансової, податкової та митної політики Ради Данило Гетманцев.

Зазначимо, що дії президента РФ Володимира Путіна драматично обвалили курс російського рубля. Після початку війни проти України долар злетів до рекордної позначки. Тепер у банках РФ він продається за 180-200 рублів.

"І це тільки квіточки в частині тієї ціни, яку заплатить кожен житель РФ за мовчазне схвалення війни, а ягідки у вигляді зростання безробіття, падіння реальних доходів і зарплат, галопуючої інфляції та зростання бідності вже на підході", – зазначає Гетманцев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російський рубль вже коштує менше, ніж американський цент, - Байден

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
зачем оркам деньги если от них ушли торговые сети
показати весь коментар
09.03.2022 15:19 Відповісти
Хотели кацапы в ссср??!! Наслаждайтесь твари!!
показати весь коментар
09.03.2022 15:27 Відповісти
Эх, хорошо то как под санкциями )) да кацапня??!!
показати весь коментар
09.03.2022 15:28 Відповісти
tak hoteli zhe DEDOLLARIZACIJU - poluchite , razpishites
показати весь коментар
09.03.2022 15:45 Відповісти
Буде їм КАЛбаса по 2,20
показати весь коментар
09.03.2022 15:47 Відповісти
Два *****
показати весь коментар
09.03.2022 16:05 Відповісти
"Теперь в стране рублей станет больше" - как завещал великий *****.
За 1 доллар они теперь будут давать 1000 рублей.
показати весь коментар
09.03.2022 17:13 Відповісти
1 кг фублей
показати весь коментар
09.03.2022 18:14 Відповісти
а зачем им деньги,там бересты много,пусть рисуют жопу на ней и обмениваются,
очень даже класно будет.
показати весь коментар
09.03.2022 17:29 Відповісти
 
 