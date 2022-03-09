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Російські окупанти захопили цивільне рятувальне судно "Сапфір" і примусово транспортують у Севастополь

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

Російські загарбники примусово транспортують цивільне рятувальне судно "Сапфір" у Севастополь.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України у Фейсбуці.

Капітан "Сапфіра", якому дали можливість зв’язатися з Адміністрацією морських портів України, поінформував, що захоплене судно транспортують у порт тимчасово окупованого Севастополя.

Він повідомив, що на борту перебувають "зелені чоловічки", які тримають екіпаж "під дулами". Функції командування взяв на себе російський капітан, який прибув на судно.

Одеський координаційно-рятувальний центр звернувся до російських військових кораблів з позивними "Бугель-490", "Кас", "Аргумент", "Бульба", "Гусар", "Витал".

"Вами незаконно захоплено та утримується українське рятувальне судно "Сапфір", яке знаходилось в територіальних водах України в районі острова Зміїний. Ваші дії незаконні. Це прояв слабкості і класифікується як піратське захоплення. Ви порушили всі норми міжнародного морського права і ведення бойових дій на морі. Вимагаємо негайно звільнити рятувальне судно "Сапфір" і не перешкоджати його слідуванню в порт Одеса. Захоплення цивільного судна вчергове підтверджує, що у російських військових немає честі. Розв’язавши війну, ви прикриваєтеся цивільними. Це чергова ганебна сторінка вашого воєнно-морського флоту. Вам не змити цю ганьбу ніколи", - ішлося у зверненні.

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Цивільне рятувальне судно "Сапфір" перебуває на балансі морської пошуково-рятувальної служби України.

Борт призначений для патрулювання у відкритому морі, порятунку судів, які терплять лихо, виконання морських буксирувань судів і плавзасобів, пожежогасіння, виконання підводно-технічних робіт на глибинах до 50 метрів, порятунку людей і надання меддопомоги постраждалим.

На момент захоплення судно виконувало гуманітарну місію з порятунку людей.

У Головному управлінні розвідки наголосили, що дії російських загарбників кваліфікуються винятково як піратство та пряме порушення норм Міжнародного морського права та Міжнародних конвенцій безпеки мореплавства.

ГУР надає у вільний доступ радіопереговори капітана судна "Сапфір" з Одеським портом.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+4
Унітази знімати будуть?
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09.03.2022 15:23
+3
🇺🇦✊✌️
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09.03.2022 15:17
+3
кацапи не тільки терористи, військові злочинці та мародери, вони ще й пірати. Яка ГНИДЬ!
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09.03.2022 15:34
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🇺🇦✊✌️
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09.03.2022 15:17 Відповісти
Смерть москалям
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19.03.2022 08:52 Відповісти
Унітази знімати будуть?
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09.03.2022 15:23 Відповісти
Свои судна сломались, теперь экспропририруют украинских.
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09.03.2022 15:29 Відповісти
кацапи не тільки терористи, військові злочинці та мародери, вони ще й пірати. Яка ГНИДЬ!
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09.03.2022 15:34 Відповісти
Кілька днів тому? Не тормозіть!
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09.03.2022 15:44 Відповісти
Заборонити їм для початку Чорноморський флот. Що він робить у внутрішнх водах ЕС?
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09.03.2022 15:45 Відповісти
Забороняти на папірцях можна що завгодно. Але флот рашистів уже є в акваторії Чорного моря, має бази та ремонтні доки в окупованому Криму. А от якщо знищити ракетними ударами Керченський міст разом з комунікаціями, електростанції та водогони рашистів - ось тоді утримання флоту на півострові стане для підєрациі проблемою.
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09.03.2022 16:37 Відповісти
Страна мародер.
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09.03.2022 15:48 Відповісти
Всі офіцери підлягають повішанню на щоглі, як пірати, еквпажі на довічне ув'язнення.

Так спокон віку було!

Але зараз майже всі живуть у 22-му столітті, і лише одна країна залишилась у 18-му!
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09.03.2022 16:15 Відповісти
Не потрібно звератись до "рюсскіх воєнних кораблєй" і переказувати їм порушені пункти морського права. Треба в'***ти протикорабельною ракетою по одному з корит рашистів. Кажуть, що масовий візит ************ на вічний концерт до кабиздона позитивно відображається на дефекації тих рашистів, які виживуть
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09.03.2022 16:19 Відповісти
що це судно там робило? мля...
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09.03.2022 16:26 Відповісти
Не пускать российские корабли в порты мира
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19.03.2022 08:54 Відповісти
 
 