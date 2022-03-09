Російські окупанти захопили цивільне рятувальне судно "Сапфір" і примусово транспортують у Севастополь

Російські загарбники примусово транспортують цивільне рятувальне судно "Сапфір" у Севастополь.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України у Фейсбуці.

Капітан "Сапфіра", якому дали можливість зв’язатися з Адміністрацією морських портів України, поінформував, що захоплене судно транспортують у порт тимчасово окупованого Севастополя.

Він повідомив, що на борту перебувають "зелені чоловічки", які тримають екіпаж "під дулами". Функції командування взяв на себе російський капітан, який прибув на судно.

Одеський координаційно-рятувальний центр звернувся до російських військових кораблів з позивними "Бугель-490", "Кас", "Аргумент", "Бульба", "Гусар", "Витал".

"Вами незаконно захоплено та утримується українське рятувальне судно "Сапфір", яке знаходилось в територіальних водах України в районі острова Зміїний. Ваші дії незаконні. Це прояв слабкості і класифікується як піратське захоплення. Ви порушили всі норми міжнародного морського права і ведення бойових дій на морі. Вимагаємо негайно звільнити рятувальне судно "Сапфір" і не перешкоджати його слідуванню в порт Одеса. Захоплення цивільного судна вчергове підтверджує, що у російських військових немає честі. Розв’язавши війну, ви прикриваєтеся цивільними. Це чергова ганебна сторінка вашого воєнно-морського флоту. Вам не змити цю ганьбу ніколи", - ішлося у зверненні.

Також читайте: Частину екіпажу патрульного катера "Слов’янськ" вдалося врятувати, - ВМС

Цивільне рятувальне судно "Сапфір" перебуває на балансі морської пошуково-рятувальної служби України.

Борт призначений для патрулювання у відкритому морі, порятунку судів, які терплять лихо, виконання морських буксирувань судів і плавзасобів, пожежогасіння, виконання підводно-технічних робіт на глибинах до 50 метрів, порятунку людей і надання меддопомоги постраждалим.

На момент захоплення судно виконувало гуманітарну місію з порятунку людей.

У Головному управлінні розвідки наголосили, що дії російських загарбників кваліфікуються винятково як піратство та пряме порушення норм Міжнародного морського права та Міжнародних конвенцій безпеки мореплавства.

ГУР надає у вільний доступ радіопереговори капітана судна "Сапфір" з Одеським портом.