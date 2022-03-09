У Путіна заявили, що зацікавлені у якнайшвидшому проведенні нових раундів переговорів з Україною
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Росія зацікавлена у якнайшвидшому проведенні нових раундів переговорів з Україною. Це нібито залежить від готовності Києва.
Про це заявив прессекретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков, передає Цензор.НЕТ з посиланням на obozrevatel.
Нагадаємо, раніше радник голови Міністерства внутрішніх справ України Вадим Денисенко висловив думку, що Путіна можуть змусити сісти за стіл переговорів щодо війни в Україні. Вирішальним чинником може стати витіснення Росії із нафтогазового ринку світу. Він зазначив, що перед тим, як Росію змусять до переговорів, окупанти намагатимуться здобути хоча б одну перемогу у війні в Україні.
7 березня відбувся третій раунд переговорів між Україною та Росією. Вони проходили у Біловезькій Пущі. Тривали переговори майже чотири години. Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що є невеликі позитивні зрушення щодо покращення логістики гуманітарних коридорів.
Глава російської делегації на переговорах Володимир Мединський заявив, що очікування РФ від переговорів "не виправдалися" і "говорити про щось позитивне поки що рано".
Будь ласка, зачекайте...
..Раби з них некудишні.а падлу ****** ще кормити?
Умови Україна має ставити!
Звільнення УСІЄЇ теріторії України, акваторії Чорного та Азовського моря. Компенсація за руйнування й війну, сума, час виплати.
Що особливо примітно, південь України вони взагалі не ********, мабуть планують там надовго залишитись. Київ, північ їм не потрібні, зважаючи на тактику випаленої землі
Втопіться у власній крові, гниди парашні!
Но вот за такое пусть не ждут хорошего к себе отношения https://censor.net/ua/blogs/3323151/kak_ya_4_dnya_vyhodil_iz_okrujeniya_orkov/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_78033314
https://www.youtube.com/watch?v=WZ3q7HlcR9s&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=dtb83q2wmy8
Це наш бойовий гумор. Який дістався нам від скіфів (їх гени ввійшли у етногенез українців і киримли), які ганяли 700-тисячне військо перського царя Дарія по степам Причорномор`я та при цьому їх знатно тролили (Скіфо-Перська війна 513 року до н.е.); від запорозьких козаків, які написали листа турецькому султану.
***** ***...і не відступить від своїх планів по зн щенню нашої України.
Будемо реалістами.
Отже.
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
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Слава нації
Смерть фашистських *********
Умоляю Банковую не продавать рашистский флот Китаю, только Индии!
Боже Всемилостивый! Спаси и Сохрани!