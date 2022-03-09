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У Путіна заявили, що зацікавлені у якнайшвидшому проведенні нових раундів переговорів з Україною

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

У Путіна заявили, що зацікавлені у якнайшвидшому проведенні нових раундів переговорів з Україною

Росія зацікавлена у якнайшвидшому проведенні нових раундів переговорів з Україною. Це нібито залежить від готовності Києва.

Про це заявив прессекретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков, передає Цензор.НЕТ з посиланням на obozrevatel.

Нагадаємо, раніше радник голови Міністерства внутрішніх справ України Вадим Денисенко висловив думку, що Путіна можуть змусити сісти за стіл переговорів щодо війни в Україні. Вирішальним чинником може стати витіснення Росії із нафтогазового ринку світу. Він зазначив, що перед тим, як Росію змусять до переговорів, окупанти намагатимуться здобути хоча б одну перемогу у війні в Україні.

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7 березня відбувся третій раунд переговорів між Україною та Росією. Вони проходили у Біловезькій Пущі. Тривали переговори майже чотири години. Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що є невеликі позитивні зрушення щодо покращення логістики гуманітарних коридорів.

Глава російської делегації на переговорах Володимир Мединський заявив, що очікування РФ від переговорів "не виправдалися" і "говорити про щось позитивне поки що рано".
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Топ коментарі
+44
Нах з України,кацапські падли.
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09.03.2022 15:19
+43
Ну так в чем дело, нах из Украины, включая дондас и крым, репарации и т.д. И тогда можно о чем то говорить. Все кадыровцев выдать нам.
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09.03.2022 15:20
+42
Да кто бы сомневался что именно кацапоидам сейчас нужны переговоры. Даже Зеленкому лизнули что типо не собираются свергать его, чтобы тот размяк и подписал хоть какие то уступки. Только все ети переговоры всегда Украине вылазили боком.
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09.03.2022 15:21
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пока на переговоры отправляют мединских это лишь видимость переговоров
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09.03.2022 15:18 Відповісти
їм потрібні перемир'я, щоб підтягнути постачання..
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09.03.2022 15:33 Відповісти
На перемовинах московітам треба нагадати про 1618 рік та П. Конашевича-Сагайдачного
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09.03.2022 15:47 Відповісти
Нах з України,кацапські падли.
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09.03.2022 15:19 Відповісти
Ну так в чем дело, нах из Украины, включая дондас и крым, репарации и т.д. И тогда можно о чем то говорить. Все кадыровцев выдать нам.
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09.03.2022 15:20 Відповісти
А нафф вони нам
..Раби з них некудишні.а падлу ****** ще кормити?
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09.03.2022 15:29 Відповісти
торжествєнно павєсіть!
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09.03.2022 15:32 Відповісти
Так, я для того, щоб онлайн на всіх стрімах їх вішати. Аби більше ніколи не лізли.
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09.03.2022 15:41 Відповісти
Да кто бы сомневался что именно кацапоидам сейчас нужны переговоры. Даже Зеленкому лизнули что типо не собираются свергать его, чтобы тот размяк и подписал хоть какие то уступки. Только все ети переговоры всегда Украине вылазили боком.
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09.03.2022 15:21 Відповісти
О припекати почало рашисстами.
Умови Україна має ставити!
Звільнення УСІЄЇ теріторії України, акваторії Чорного та Азовського моря. Компенсація за руйнування й війну, сума, час виплати.
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09.03.2022 15:21 Відповісти
Чорноморський флот вивести чи туркам на металобрухт.
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09.03.2022 15:31 Відповісти
Русня уже на півді закріплюється, утворює каральні тіпа сс-кі загони для зачистки незгодних, уже заарештували 400 цивільних, з повідомлень змі.
Що особливо примітно, південь України вони взагалі не ********, мабуть планують там надовго залишитись. Київ, північ їм не потрібні, зважаючи на тактику випаленої землі
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09.03.2022 16:31 Відповісти
Окрім нездоланного Маріуполя звісно
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09.03.2022 16:33 Відповісти
Пішли нах, а не переговори!
Втопіться у власній крові, гниди парашні!
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09.03.2022 15:22 Відповісти
забегала крыса бункерная когда осознала что проигрывает Украине с треском
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09.03.2022 15:23 Відповісти
Знову будуть нові пісні про старе. Брешуть, виторговують своє.
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09.03.2022 15:24 Відповісти
Судя по всему-всё посыпалось. Да, считаю что сегодняшние зеленые коридоры и не стрелять-просто у касабов банально закончились патроны, жратва и силы. Переломный момент.
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09.03.2022 15:25 Відповісти
Ні, нічого не закінчилось. Орки підтягають хоч які резерви, підганяють важку бомбардувальну авіацію (десятки тон бомб за виліт), шантажують викидом з ЧАЕС (найближчі дні звідти вітер стально на Київ). Їх фюрер оскаженів. Тримаємо стрій.
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09.03.2022 15:32 Відповісти
Разумеется нет, орки ещё сильны, ещё есть техника и так далее. Просто банальный подвоз патронов и прочая, кинутся ещё минимум раз, собрав напоследок все силы.
Но вот за такое пусть не ждут хорошего к себе отношения https://censor.net/ua/blogs/3323151/kak_ya_4_dnya_vyhodil_iz_okrujeniya_orkov/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_78033314
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09.03.2022 15:39 Відповісти
Аналитик из Сумщины рассказал о "доброте" рашистов



https://www.youtube.com/watch?v=WZ3q7HlcR9s&t=3s
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09.03.2022 17:26 Відповісти
Телеканал ATR "путін гітлерович отримує доклад" (вільний переклад з німецької):
https://www.youtube.com/watch?v=dtb83q2wmy8

Це наш бойовий гумор. Який дістався нам від скіфів (їх гени ввійшли у етногенез українців і киримли), які ганяли 700-тисячне військо перського царя Дарія по степам Причорномор`я та при цьому їх знатно тролили (Скіфо-Перська війна 513 року до н.е.); від запорозьких козаків, які написали листа турецькому султану.
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09.03.2022 15:26 Відповісти
О, щас опять будут спасать репутацию и лиццо *****. Украинцы умеют воевать и побеждать но практически всегда украинцы из-за своей доброты и наивности про***бывали все на переговорах и договорах с кацапоидами.
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09.03.2022 15:27 Відповісти
Коли наші прилетіли на 3 переговори в той же момент росіяни випустили півтора десятки крилатих ракет з авіаційним прикриттям, від таких переговорів ніякого позитиву. Якщо вести переговори то повинна бути третя сторона.
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09.03.2022 15:29 Відповісти
А є гарантії, що третя сторона почне тиснути на кацапів, а не на нас?
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09.03.2022 15:33 Відповісти
Так говорити можуть лише терпіли
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09.03.2022 16:42 Відповісти
Кацапы поняли что им подходит ....ц, по всем направлениям
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09.03.2022 15:31 Відповісти
Коротко..
***** ***...і не відступить від своїх планів по зн щенню нашої України.
Будемо реалістами.
Отже.
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
..
Слава нації
Смерть фашистських *********
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09.03.2022 15:32 Відповісти
Одно из условий будет привезти им биг-тейстов
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09.03.2022 15:32 Відповісти
.
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09.03.2022 15:32 Відповісти
Донбасс, Крым, Кубань и так далее по списку, только тогда, какие либо разговоры с лишнехромосомной свинособакой - *****, не иначе!
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09.03.2022 15:33 Відповісти
Негайно звільнити український Крим і Донбас, лише після цього Україна має виставити рашистам рахунок на виплату репарацій і список всієї рашистської кліки,котра голосувала за війну в Україну в міжнародному трибуналі, інакше рашист за кораблем птн- пнх
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09.03.2022 15:36 Відповісти
Виводьте свою орду без переговорів, звільняйте Українут від свого, московського лайна. напали і переговорів хочуть...гітлер коли нападав переговорів не запитував, а московські фашисти запитують... що це? страх б,є по кремлю українською кувалдою.... репарації су...ки готовте...
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09.03.2022 15:37 Відповісти
Американці кажуть, що у нас сила силенна кацапської агентури і колаборантів
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09.03.2022 16:46 Відповісти
Мені чомусь здається, шо ми не поки що готові до цих перемовин. Основні тези напрацюємо до 9-го травня. Потім подамо на розгляд в ВР. Потім на доопрацювання у комітети ... Так що приходьте напркінці літа на середину кримського мосту. Простирадло біленьке знайдете?
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09.03.2022 15:38 Відповісти
Вірити москалям - себе не поважати.
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09.03.2022 15:38 Відповісти
сдохни мразь,и вон с УКРАИНСКОЙ земли!*** тебе а не переговоры!
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09.03.2022 15:41 Відповісти
Русские фашисты скоро побегут. Они оставят и Донбасс и Крым.
Умоляю Банковую не продавать рашистский флот Китаю, только Индии!
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09.03.2022 15:41 Відповісти
Перемовини? Слідкуйте за руками - з обох боків. Рашистам потрібен час, щоб закріпитись на півдні, та підтягнути резерви. Не ведіться!
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09.03.2022 15:42 Відповісти
Вони не ведуться, це ми ведемося
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09.03.2022 16:47 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=epT3nvuv484
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09.03.2022 17:41 Відповісти
Дякую! Важлива інформація.
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09.03.2022 17:56 Відповісти
Вийди падло з офісу! Ніяких кроків назад
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09.03.2022 15:44 Відповісти
Звучат победные реляции, пора давать салют победы в севастополе и рашка в панике сдается. Конец войне и танки наши быстры
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09.03.2022 15:46 Відповісти
***** розлючене як скаженна псіна,що не вдалося зломити українській спротив,але воно і далі буде намагатися знищити Україну. Розмовляти з кацапом,це теж саме що пердіти у калюжу,звук є а користі ні,лише сморід.
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09.03.2022 15:49 Відповісти
СМЕРТЬ ПУТИНСКОМУ ФАШИЗМУ.
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09.03.2022 15:50 Відповісти
Жодних перемовин без наших Європейських друзів та посередників!!!
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09.03.2022 15:54 Відповісти
Кулеба що означає "звільнити наші території "? Чому обтікаемо? Чому не уточнюется? С Кримом та Донецьком і Луганськом? Людям після стольких загиблих!!! треба знати все! Я, як українець вимогаю не торгувати "Внеблоковым статусом"!!! Саме це вимогають рашисти!!! НАТО це безпека в майбутньому! Інакше це відстрокова капітуляція! Знову ті й самі граблі вже 350 років війни з рашистами! Українці борються, перемагають, політики зливають по договорняку на угоду кремля та після 20 років паузи знов війна! І так по колу! Дуже негативне передчуття, що нас вводять в оману, чи приховують щось! Знищення рф до кінця! Полний розрад! Інакше всі наші загибли даремно!
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09.03.2022 15:56 Відповісти
ага, припікає!! і ракетки вже закінчуються, і вояки, і санкції впритул підступили!
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09.03.2022 16:05 Відповісти
Zainteresovani, hm, znachit rano, podozhdjom kogda budite umoljatj. Kstati, togda uzhe budim prisustvovatj i mi, druzia Ukrainskogo narodu. Vi zhe ponimaite, chto tam ne budet nemcov da francuzov.
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09.03.2022 16:13 Відповісти
Все это последний шанс на мир, нам всем нужно успокоиться и сконцентрироваться на предотвращении катастрофы иначе мы потеряем Украину.
Боже Всемилостивый! Спаси и Сохрани!
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09.03.2022 16:21 Відповісти
Слідуючий раунд переговорів буде проведено в Харкові на центральній площі.
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09.03.2022 16:30 Відповісти
Смерть окупантам!
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09.03.2022 17:00 Відповісти
Только безоговорочное выполнение условий Украины рашистами! Начнутся сюси-пуси - разведут как лоха! Рашастан должен быть уничтожен!
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09.03.2022 17:32 Відповісти
А шо такое,ваши требования изминились в связи с поражением?
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09.03.2022 18:34 Відповісти
 
 