У Путіна заявили, що зацікавлені у якнайшвидшому проведенні нових раундів переговорів з Україною

Росія зацікавлена у якнайшвидшому проведенні нових раундів переговорів з Україною. Це нібито залежить від готовності Києва.

Про це заявив прессекретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков, передає Цензор.НЕТ з посиланням на obozrevatel.

Нагадаємо, раніше радник голови Міністерства внутрішніх справ України Вадим Денисенко висловив думку, що Путіна можуть змусити сісти за стіл переговорів щодо війни в Україні. Вирішальним чинником може стати витіснення Росії із нафтогазового ринку світу. Він зазначив, що перед тим, як Росію змусять до переговорів, окупанти намагатимуться здобути хоча б одну перемогу у війні в Україні.

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7 березня відбувся третій раунд переговорів між Україною та Росією. Вони проходили у Біловезькій Пущі. Тривали переговори майже чотири години. Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що є невеликі позитивні зрушення щодо покращення логістики гуманітарних коридорів.

Глава російської делегації на переговорах Володимир Мединський заявив, що очікування РФ від переговорів "не виправдалися" і "говорити про щось позитивне поки що рано".