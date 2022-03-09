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Ці дні минули, - Стінг не виступатиме перед жодною людиною, наближеною до путінського режиму

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Ці дні минули, - Стінг не виступатиме перед жодною людиною, наближеною до путінського режиму

Британський співак Стінг, який днями публічно підтримав Україну, більше не виступатиме для олігархів із оточення володимира путіна.

Як передає Цензор.НЕТ, про це артист повідомив The Mirror.

"Жоден олігарх у Британії, Росії чи будь-де не в тому становищі, щоби замовляти концерт, весілля чи вечірку. Ці дні минули", - сказав Стінг.

Як додав у коментарі виданню речник співака, той шокований вторгненням росії в Україну. Стінг не прийматиме замовлень на виступи від жодної людини, наближеної до путінського режиму.

Свого часу, у 2016 році, Стінг співав на весіллі сина російського нафтового олігарха Михайла Гуцерієва. Уже тоді його за це добряче висміювала британська преса.

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Прозріння
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09.03.2022 15:27 Відповісти
Сирии им было мало?! Не видели не замечали?!!
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09.03.2022 15:41 Відповісти
Мели ємєля твоя нєдєля
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09.03.2022 16:41 Відповісти
 
 