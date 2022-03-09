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Кулеба закликав світ до негайних дій: "Російські варвари мають припинити війну проти цивільних і дітей!"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Кулеба закликав світ до негайних дій:

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав світ до негайних дій, аби російські варвари припинили війну проти цивільних і дітей в Україні.

Про це він написав у своєму твіттері у суботу, інформує Цензор.НЕТ.

"Росія продовжує тримати в заручниках понад 400 тисяч людей в Маріуполі, блокує гуманітарну допомогу, евакуацію. Обстріли тривають. Майже 3 тисячі новонароджених скоро не матимуть ліків і їжі. Світ має діяти негайно! Російські варвари мають припинити війну проти цивільних і дітей!", - зазначив Кулеба.

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А кремлівські ***** злякалось і послухало
Тільки знищення Мордору та ***** надасть можливість світу жити в мирі
..
Слава нації
Смерть москалям
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09.03.2022 15:35 Відповісти
ЗСУ та ТерОборона дуже якісно і впритул займаються цим питанням.
але допомога дійсно потрібна і якнайшвидше.
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09.03.2022 18:54 Відповісти
 
 