Російські військовополонені: Коли ми повернемося додому - постанемо проти Путіна і його влади
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Військовополонені росіяни, захоплені після вторгнення в Україну, звернулися до Володимира Путіна, заявивши, що підуть проти нього, коли повернуться.
Про це вони заявили у Києві під час пресконференції, інформує Цензор.НЕТ.
Один з полонених, Володимир Рассказов, звернувся до головнокомандувача зс РФ, тобто Путіна, щоб він перестав впливати на Україну своїм терористичним актом.
"Коли ми повернемося, ми встанемо проти нього", - заявив він.
"Коли я приїду додому, піду проти своєї влади, проти Путіна... Те що він зробив з українським народом", - сказав інший полонений, Олександр Яковчук.
Також один з полонених звернувся до решти військових, громадян РФ із закликом кидати зброю, залишати дислокації, тому що тут мирне населення, яке не хоче війни.
До слова, що багато хто з цих військовополонених - бійці 15-ї окремої мотострілецької Олександрійської бригади Збройних сил Росії. Бригада брала участь у захопленні Криму в 2014 році і окупації окремих районів Луганської області, а також у злочинній операції в Сирії.
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веры нет калорашным свиньям ни в чем
Друзья, на различных иврито- и англоязычных сайтах и сообществах последние дни распространяется информация о якобы антисемитском инциденте с еврейским детским домом в «маленьком местечке» Житомир, подвергшемуся нападению «злобных украинских антисемитов». Оригинальная информация была опубликована 6.3.22 израильским порталом 0404, а потом переведена на различные языки, после чего чудесным образом исчезла с этого сайта. Имеющие отношение к детскому дому также не подтверждают эту информацию, подчеркивая не просто дружеское отношение с нееврейскими соседями, а всеобщую взаимопомощь, невзирая на национальное и религиозное происхождение, перед лицом смертельной опасности со стороны агрессора.
Проверяйте, пожалуйста, информацию и не распространяйте фейки. Структуры, занимающиеся мониторингом антисемитских происшествий, держат руку на пульсе и знают о происходящем!
UPD: Сообщение раввина города: https://www.facebook.com/jewish.zhytomyr/posts/990446158236663
Вас росгвардія спалить в крематоріях живцем як і будь кого з кацапо-рабів
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Якщо повернетесь.
За виконання злочинних наказів...кирдик
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Слава нації
Смерть москалям.
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Вельмі шкада... Зверы забіваюць ворагаў, баронячы сваіх дзяцей.
Уже перейдено точку неповернення.
Це не війна держав - це расова війна на винищення.
Тому коли ми будемо очищувати життєвий простір Євразії від унтерменшів, у першу чергу треба знищувати оту "совесть нации", інтелігенцію та іншу "еліту".
Не можна заганяти себе у пастку гуманістичних ілюзій!
Наша мета - не лікування і не перевиховання росіян.
Наша мета - тотальний етноцид, ліквідація "русской культуры" і "русской истории", і щоб навіть духу не лишилося від "русского духа".
Відповідно треба докорінно нищити будь-який потенціал "глубинного народа" до якогось виживання і відродження.
Слава Україні! Холокост кацапам!
якщо буде куди повертатися
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Прыгожая казка... Крыху на "Калабок" падобна.
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Ніколі. У гісторыі чалавецтва не было аніводнага выпадку, каб павешаныя ці расстраляныя ваенныя злачынцы вярнуліся куды-небудзь. А тым болей - дадому.
Они все забудут да другой день,или после первой рюмахи настойки боярышника в своем задрыщинске
Уяўляю, як ***** трасецца ад страху перад такімі "паўстанцамі"!
Будете її будувати із волонтерами світу
І не дай Боже знову візьметесь за зброю