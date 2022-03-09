УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12921 відвідувач онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
12 609 12
Amnesty International (92) Чернігів (583) бомбардування (265)

Авіаудар некерованою бомбою по Чернігову може бути розцінено як воєнний злочин, - Amnesty International. КАРТА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Авіаудар некерованою бомбою по Чернігову може бути розцінений як воєнний злочин.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні на сайті міжнародної правозахисної організації Amnesty International.

Читайте також: 60 загиблих і 400 поранених: Чернігів живе і чинить спротив попри втрати

Йдеться про авіаудар, який стався 3 березня о 12.15. Тоді загинуло 47 мирних жителів.

Як повідомляється, кілька бомб було скинуто між вулицями В'ячеслава Чорновола та Круглової.

Були використані авіабомби ФАБ-500 вагою 500 кг.

Авіаудар некерованою бомбою по Чернігову може бути розцінено як воєнний злочин, - Amnesty International 01

Оглядова карта показує області пошкоджень, підтверджених фотографіями та відео з відкритих джерел, в результаті ударів 3 березня 2022 року в Чернігові. Важлива цивільна інфраструктура також показана в безпосередній близькості від районів підтвердженого збитку. Черги були помічені в двох продовольчих магазинах в безпосередній близькості на супутникових знімках від 28 Лютого (не показані).

"Це був безжальний, невибірковий напад на людей, коли вони займалися повсякденними справами у своїх будинках, на вулицях та в магазинах", - заявила Джоанна Марінер, директор Amnesty International з кризового реагування.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+28
.
показати весь коментар
09.03.2022 15:58
+12
Як тільки вони перетнули наш кордон - це вже злочин проти держави Україна та її народу.
показати весь коментар
09.03.2022 16:07
+11
А удар крилатою ракетою? Вся війна проти України військовий злочин.
показати весь коментар
09.03.2022 16:00
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
.
показати весь коментар
09.03.2022 15:58 Відповісти
показати весь коментар
09.03.2022 16:12 Відповісти
Не може, а має бути розгінного як військовий злочин.
показати весь коментар
09.03.2022 15:59 Відповісти
розцінено
показати весь коментар
09.03.2022 16:03 Відповісти
А удар крилатою ракетою? Вся війна проти України військовий злочин.
показати весь коментар
09.03.2022 16:00 Відповісти
показати весь коментар
09.03.2022 16:01 Відповісти
Zombi-Крым
показати весь коментар
09.03.2022 16:24 Відповісти
показати весь коментар
09.03.2022 16:05 Відповісти
а керованною, новогодний фейерверк...
показати весь коментар
09.03.2022 16:06 Відповісти
Як тільки вони перетнули наш кордон - це вже злочин проти держави Україна та її народу.
показати весь коментар
09.03.2022 16:07 Відповісти
Срочно нужны малые мобмльные партизанско - диверсионные отряды 30 - 50 чел для уничтожения забдудших, застрявших и просто стоячих орков. Мотаясь по малым населенным пунктам они бы хорошую службу сослужили.
Семенченко в свое время крепко тормозил наступление врага таким способом.За что теперь и сидит - проскакивала инфа, что по просьбе Москвы.
показати весь коментар
09.03.2022 17:03 Відповісти
Мені подобається "може ".тобто може і не бути воєнним злочином.так ,курви міжнародні?
показати весь коментар
06.08.2022 23:41 Відповісти
 
 