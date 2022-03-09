Авіаудар некерованою бомбою по Чернігову може бути розцінено як воєнний злочин, - Amnesty International. КАРТА

Авіаудар некерованою бомбою по Чернігову може бути розцінений як воєнний злочин.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні на сайті міжнародної правозахисної організації Amnesty International.

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Йдеться про авіаудар, який стався 3 березня о 12.15. Тоді загинуло 47 мирних жителів.

Як повідомляється, кілька бомб було скинуто між вулицями В'ячеслава Чорновола та Круглової.

Були використані авіабомби ФАБ-500 вагою 500 кг.

Оглядова карта показує області пошкоджень, підтверджених фотографіями та відео з відкритих джерел, в результаті ударів 3 березня 2022 року в Чернігові. Важлива цивільна інфраструктура також показана в безпосередній близькості від районів підтвердженого збитку. Черги були помічені в двох продовольчих магазинах в безпосередній близькості на супутникових знімках від 28 Лютого (не показані).

"Це був безжальний, невибірковий напад на людей, коли вони займалися повсякденними справами у своїх будинках, на вулицях та в магазинах", - заявила Джоанна Марінер, директор Amnesty International з кризового реагування.