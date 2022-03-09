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Маємо 48 годин для налагодження енергопостачання на ЧАЕС, – в.о. директора атомної станції Сейда

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Маємо 48 годин для налагодження енергопостачання на ЧАЕС, – в.о. директора атомної станції Сейда

Всі об’єкти Чорнобильської атомної електростанції знеструмленні, оскільки відбулось аварійне вимкнення останньої лінії електропередачі, що вела до об’єкту. Увімкнені аварійні дизельні генератори для електропостачання систем, важливих для безпеки, але їх роботи вистачить лише на 48 годин. Стільки часу має "Укренерго" для усунення пошкодження високовольтної лінії електропостачання, яка веде до ЧАЕС.

Про це свідчить записка в.о. генерального директора ДП "Чорнобильська атомна електростанція" Валерія Сейди, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Це також підтверджують у "Енергоатомі" та Державній інспекції ядерного регулювання.

У доповідній записці Сейда зазначив, що палива дизельного генератора вистачить на 48 годин, після чого контроль над ядерними об’єктами буде втрачено, і повідомив, що необхідно забезпечити зелені коридори для відновлення електропостачання.

В "Укренерго" журналістам повідомили, що вже намагалися здійснювати виїзд в зону відчуження для усунення пошкодження перших двох високовольтних ліній, однак через постійні обстріли та залякування з боку російських військових не змогли провести ремонт.

"9.03.2022. В 11:22 відбулось аварійне відключення ВЛ-750 Київська-ЧАЕС (єдине джерело). Всі об’єкти ЧАЕС знеструмленні, увімкнені аварійні дизельні генератори для електропостачання тільки систем, важливих для безпеки. Дизельного пального вистачає для роботи дизельного генератора тільки на 48 годин. Після цього контроль за ядернонебезпечними об’єктами буде повністю втрачено. За інформацією від диспетчерського центру причиною знеструмлення є прорив лінії електропередачі, місце прориву поки невідоме. Для відновлення електропостачання необхідно терміново (!) надати коридори для ремонтних бригад", – йдеться у записці за підписом Сейди.

Маємо 48 годин для налагодження енергопостачання на ЧАЕС, – в.о. директора атомної станції Сейда 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЧАЕС знеструмлена. Варварська війна РФ загрожує всій Європі, - Кулеба

В "Укренерго" журналістам Радіо Свобода повідомили, що перший виїзд для виявлення пошкодження високовольтних ліній спеціалісти здійснили ще 4 березня. "Встановили все і їхали, щоб повернутися з обладнанням, та відремонтувати. На блокпосту окупанти влаштували залякування, погрози, дали автоматну чергу над головами нашої ремонтної бригади і сказали, що якщо вони повернуться, то їх розстріляють. Більше нас не пускають", – повідомила очільниця департаменту комунікацій і міжнародного співробітництва "Укренерго" Марія Цатурян.

Наразі "Укренерго" просить про організацію зеленого коридору. "Наскільки я знаю, там зараз йдуть обстріли. Ми постійно перебуваємо в перемовинах. Це критично важливо, щоб окупанти надали доступ до мереж та можливість полагодити лінії", – каже Цатурян.

У зоні Чорнобильскої АЕС розташовано декілька сховищ відпрацьованого ядерного палива, а також об’єкт "Укриття"– ізоляційна споруда над четвертим енергоблоком ЧАЕС, побудована після вибуху 4-го реактора.

В "Енергоатомі" повідомили, що на сховищі зберігається близько 20 тисяч відпрацьованих паливних збірок, які потребують постійного охолодження.

"Воно можливе лише за наявності електропостачання. Якщо ж його не буде, то насоси не виконуватимуть охолодження. Як наслідок – зросте температура в басейнах витримки, виникне паріння і вихід радіоактивних речовин у довкілля. Вітром радіоактивну хмару може перенести в інші регіони України, Білорусі, Росії, Європи", – повідомили в "Енергоатомі".

Також читайте: Через дії окупантів ЧАЕС і місто Славутич знеструмлені, - Укренерго



"Інший важливий об'єкт – це НБК (новий безпечний конфаймент), зведений над укриттям зруйнованого в результаті аварії 4-го енергоблоку. Він потребує примусової вентиляції і підтримання в ньому тиску, нижчого за атмосферний, для запобігання виходу радіоактивних речовин за його межі. Для цього потрібна робота спеціальних вентиляторів, а вони, в свою чергу, повинні мати електричне живлення. Друге – це система пожежогасіння, яка також потребує наявності електричного живлення", – повідомив колишній президент "Енергоатому" Юрій Недашковський.

"На жаль, слід констатувати, що від МАГАТЕ, крім загальних стурбованих заяв, дієвої допомоги в цих питаннях не спостерігається. Зараз, наскільки я знаю, фахівці Державного науково-технічного центру з ядерної та радіаційної безпеки виконують термінові розрахунки на предмет визначення запасу часу на відновлення енергопостачання майданчику ЧАЕС", – додав Недашковський.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+8
Тобто нЕлюди москальські продовжують самовипилюватися із цивілізації.
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09.03.2022 16:27
+4
Нікуди вони не повтікають.
Вони зовсім не розуміють що таке "радіація" і не бачать загрози.
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09.03.2022 16:34
+4
МАГАТЕ,ОБСЕ,ООН абсолютно бесполезные прожиратели денег.
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09.03.2022 16:35
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Тобто нЕлюди москальські продовжують самовипилюватися із цивілізації.
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09.03.2022 16:27 Відповісти
Через 48 годин дегенерати самі звідти повтікають, коли почне смаженим пахнути.
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09.03.2022 16:29 Відповісти
Вони ж дегенерати.
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09.03.2022 16:32 Відповісти
Нікуди вони не повтікають.
Вони зовсім не розуміють що таке "радіація" і не бачать загрози.
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09.03.2022 16:34 Відповісти
Ну если Европа просто обеспокоилась, то можно не париться!
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09.03.2022 16:31 Відповісти
МАГАТЕ вже сказало:
"Нічого страшного не станеться, бабахне не сильно - до Європи не дійде... мабуть."
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09.03.2022 16:32 Відповісти
МАГАТЕ,ОБСЕ,ООН абсолютно бесполезные прожиратели денег.
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09.03.2022 16:35 Відповісти
Документообіг же ж українською ведеться і будь-який чиновник це знає. Може бути деза для сіяння паніки в Києві.
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09.03.2022 16:54 Відповісти
І ще одне: у записці граматичні помилки.
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09.03.2022 16:56 Відповісти
Я не удивлюсь, что тупые калорашные свиньи базируются уже неделю в рыжем лесу)))))
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09.03.2022 17:01 Відповісти
Отже потрібно відбивати станцію
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09.03.2022 17:34 Відповісти
А де наш спецназ?
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09.03.2022 19:43 Відповісти
Не вірте йому, він бреше! Якщо ці генератори обслуговувалися так само як я їх востаннє бачив, то їх не вистачить більше як на 30-36 годин ніяк. Потім все, моторесурсу вважай капець. Це взагалі запасні генератори першої лінії, їх задача пропрацювати 5, може 10-15 хв до перемикання основного живлення. Величної катастрофи не буде, але теж нічого гарного.
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10.03.2022 00:40 Відповісти
 
 