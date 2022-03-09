Маємо 48 годин для налагодження енергопостачання на ЧАЕС, – в.о. директора атомної станції Сейда

Всі об’єкти Чорнобильської атомної електростанції знеструмленні, оскільки відбулось аварійне вимкнення останньої лінії електропередачі, що вела до об’єкту. Увімкнені аварійні дизельні генератори для електропостачання систем, важливих для безпеки, але їх роботи вистачить лише на 48 годин. Стільки часу має "Укренерго" для усунення пошкодження високовольтної лінії електропостачання, яка веде до ЧАЕС.

Про це свідчить записка в.о. генерального директора ДП "Чорнобильська атомна електростанція" Валерія Сейди, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Це також підтверджують у "Енергоатомі" та Державній інспекції ядерного регулювання.

У доповідній записці Сейда зазначив, що палива дизельного генератора вистачить на 48 годин, після чого контроль над ядерними об’єктами буде втрачено, і повідомив, що необхідно забезпечити зелені коридори для відновлення електропостачання.

В "Укренерго" журналістам повідомили, що вже намагалися здійснювати виїзд в зону відчуження для усунення пошкодження перших двох високовольтних ліній, однак через постійні обстріли та залякування з боку російських військових не змогли провести ремонт.

"9.03.2022. В 11:22 відбулось аварійне відключення ВЛ-750 Київська-ЧАЕС (єдине джерело). Всі об’єкти ЧАЕС знеструмленні, увімкнені аварійні дизельні генератори для електропостачання тільки систем, важливих для безпеки. Дизельного пального вистачає для роботи дизельного генератора тільки на 48 годин. Після цього контроль за ядернонебезпечними об’єктами буде повністю втрачено. За інформацією від диспетчерського центру причиною знеструмлення є прорив лінії електропередачі, місце прориву поки невідоме. Для відновлення електропостачання необхідно терміново (!) надати коридори для ремонтних бригад", – йдеться у записці за підписом Сейди.

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В "Укренерго" журналістам Радіо Свобода повідомили, що перший виїзд для виявлення пошкодження високовольтних ліній спеціалісти здійснили ще 4 березня. "Встановили все і їхали, щоб повернутися з обладнанням, та відремонтувати. На блокпосту окупанти влаштували залякування, погрози, дали автоматну чергу над головами нашої ремонтної бригади і сказали, що якщо вони повернуться, то їх розстріляють. Більше нас не пускають", – повідомила очільниця департаменту комунікацій і міжнародного співробітництва "Укренерго" Марія Цатурян.

Наразі "Укренерго" просить про організацію зеленого коридору. "Наскільки я знаю, там зараз йдуть обстріли. Ми постійно перебуваємо в перемовинах. Це критично важливо, щоб окупанти надали доступ до мереж та можливість полагодити лінії", – каже Цатурян.

У зоні Чорнобильскої АЕС розташовано декілька сховищ відпрацьованого ядерного палива, а також об’єкт "Укриття"– ізоляційна споруда над четвертим енергоблоком ЧАЕС, побудована після вибуху 4-го реактора.



В "Енергоатомі" повідомили, що на сховищі зберігається близько 20 тисяч відпрацьованих паливних збірок, які потребують постійного охолодження.

"Воно можливе лише за наявності електропостачання. Якщо ж його не буде, то насоси не виконуватимуть охолодження. Як наслідок – зросте температура в басейнах витримки, виникне паріння і вихід радіоактивних речовин у довкілля. Вітром радіоактивну хмару може перенести в інші регіони України, Білорусі, Росії, Європи", – повідомили в "Енергоатомі".

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"Інший важливий об'єкт – це НБК (новий безпечний конфаймент), зведений над укриттям зруйнованого в результаті аварії 4-го енергоблоку. Він потребує примусової вентиляції і підтримання в ньому тиску, нижчого за атмосферний, для запобігання виходу радіоактивних речовин за його межі. Для цього потрібна робота спеціальних вентиляторів, а вони, в свою чергу, повинні мати електричне живлення. Друге – це система пожежогасіння, яка також потребує наявності електричного живлення", – повідомив колишній президент "Енергоатому" Юрій Недашковський.



"На жаль, слід констатувати, що від МАГАТЕ, крім загальних стурбованих заяв, дієвої допомоги в цих питаннях не спостерігається. Зараз, наскільки я знаю, фахівці Державного науково-технічного центру з ядерної та радіаційної безпеки виконують термінові розрахунки на предмет визначення запасу часу на відновлення енергопостачання майданчику ЧАЕС", – додав Недашковський.