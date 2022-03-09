Росія визнала, що відправляє строковиків в Україну і що їх взяли в полон. ВIДЕО
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
В Міноборони РФ врешті визнали, що солдат-строковиків відправляють на війну в Україну.
Про це вперше відкрито заявив сьогодні на брифінгу офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков, інформує Цензор.НЕТ.
"На жаль, виявилося кілька фактів присутності військовослужбовців строкової служби в частинах російських Збройних сил, які беруть участь у проведенні спеціальної військової операції (війні. - Ред.) на території України. Практично всі такі військовослужбовці вже виведені на територію Росії", - запевняє Конашенков.
Крім того, він зазначив, що ряд військовослужбовців, зокрема й строкової служби, були захоплені у полон.
"Наразі вживаються вичерпні заходи щодо недопущення направлення військовослужбовців строкової служби до районів бойових дій та звільнення полонених військовослужбовців", - повідомив Конашенков.
Будь ласка, зачекайте...
🔺Кіберполіція створила спеціальний бот @ukraine_avanger_bot.
Його мета - надати громадянам можливість передавати інформацію щодо:
-виявлення снарядів, що не здетонували;
-виявлення місця розташування техніки та/або бійців ворога;
-виявлення мародерів;
-виявлення міток/позначок, що залишає ворог.
🔺Функціонал боту дозволяє обрати область та тип повідомлення, додати геопозицію, фотодокази та власний коментар.
Інформація зберігається на потужностях, що належать Україні та перебувають у керуванні Кіберполіції!
💪🇺🇦Наша перемога вже близько! Все буде Україна!
Т.е. аналоговнетную тираду спокойно сфоткал обычный беспилотник ОБСЕ? Станцию РЭБ на уровне околоземного пространства? Не, не может такого быть)))
Комплекс завершили розробляти восени 2018 року
Зараз світ став дуже швидким.
Сегодня ночью в Беларуси будет до -20.
В четверг, 10 марта, в Беларуси будет малооблачно, сообщает Белгидромет. Осадки не прогнозируются. На отдельных участках дорог ожидается гололедица.
Термометры ночью покажут от -6 по юго-западу до -20 по северо-востоку страны. Днем ожидается -5...+ 1.
▪️ Запроваджуються обмеження на експорт до Росії товарів, пов'язаних з морською навігацією та радіокомунікацією.
▪️ Розширюють список підсанкційних юридичних осіб та організацій, на яких поширюються обмеження щодо інвестицій, цінних паперів та фінансових інструментів.
Особливий акцент цього разу був на Білорусь: «Ми закриваємо прогалини запроваджених раніше санкцій і застосовуємо нові заходи проти фінансового сектора Білорусі". Заборона на
▪️ ввезення євро готівкою у Білорусь.
▪️ транзакції з Центральним банком Білорусі, пов'язані з управлінням резервами або активами та надання держфінансування для торгівлі або інвестицій у Білорусі;
▪️ лістинг та послуги щодо акцій білоруських держпідприємств на торгових майданчиках ЄС з 12 квітня 2022 року;
▪️ розміщення депозитів у понад 100 000 євро від громадян або резидентів Білорусі у Євросоюзі, ведення рахунків білоруських клієнтів центральними депозитаріями цінних паперів та продаж номінованих у євро цінних паперів білоруським клієнтам; https://t.me/UkraineNow/4486
не беда -еще нарожает.. ублюдков
У вигляді трупів!
не в життях, їм життя їхніх людей пофіг
в грошах.
і це тільки залізо що залишається в Україні
+ збитки від санкцій
+ збитки репутаційні (які не відмінити і не применшити ніколи)
і раша розпвдеться сама
А тех, кому черный полиэтиленовый пакет по размеру не подошел как выводили, фрагментами?
***
Ходить гарбуз по городу,
питається свого роду -
"Ой чи живі, чи здорові
всі родичі гарбузові?"
Дырявый Рамзанка уже не такой борзый?
Угнал, посадил-получил 1 млн $!
09.03.2022 16:58
https://youtu.be/5szWN94OVDM
рашистська сволота, гори у пеклi !
Більш ніж 12 тис. тіл , Ну самі справжні людожери.
А тепер черга кадировців і вагнерівців. Але цим фашистам вже треба буде відрізати голови бо вони перевертні перевдягаються у жінок, негрів, сирійців, афганців, а як голову відтяв повертає москальській облік ... призовника.