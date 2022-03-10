Окупанти скинули авіабомби на дитячу лікарню і пологовий будинок у Маріуполі: Постраждали 17 працівників і породілля. ВІДЕО+ФОТОрепортаж 21+

Російська військова авіація скинула бомби на дитячу лікарню у Маріуполі. УВАГА!!! Новина містить кадри, не рекомендовані до перегляду неповнолітнім, вагітним та людям зі слабкою психікою!!!

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Маріупільську міську раду.

"Наразі російськи окупаційні війська скинули кілька бомб на дитячу лікарню. Руйнування колосальні. Корпус медичного закладу, де ще недавно лікувалися діти, повністю зруйнований. Інформація щодо постраждалих дітей уточнюється", - йдеться у повідомленні.

Місце падіння однієї з авіабомб, які російські війська скинули на дитячу лікарню у Маріуполі.

Очільник Донецької ОВА Павло Кириленко під час телемарафону повідомив, що підтверджено 17 постраждалих із персоналу і породілля.

"Серед діток поки що, слава Богу, нуль підтверджень, і сподіваюся, що це так і залишиться", - сказав він.





































