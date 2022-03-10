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Окупанти скинули авіабомби на дитячу лікарню і пологовий будинок у Маріуполі: Постраждали 17 працівників і породілля. ВІДЕО+ФОТОрепортаж 21+

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російська військова авіація скинула бомби на дитячу лікарню у Маріуполі. УВАГА!!! Новина містить кадри, не рекомендовані до перегляду неповнолітнім, вагітним та людям зі слабкою психікою!!!

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Маріупільську міську раду.

"Наразі російськи окупаційні війська скинули кілька бомб на дитячу лікарню. Руйнування колосальні. Корпус медичного закладу, де ще недавно лікувалися діти, повністю зруйнований. Інформація щодо постраждалих дітей уточнюється", - йдеться у повідомленні.

Місце падіння однієї з авіабомб, які російські війська скинули на дитячу лікарню у Маріуполі.

Очільник Донецької ОВА Павло Кириленко під час телемарафону повідомив, що підтверджено 17 постраждалих із персоналу і породілля.

"Серед діток поки що, слава Богу, нуль підтверджень, і сподіваюся, що це так і залишиться", - сказав він.

Окупанти скинули авіабомби на дитячу лікарню і пологовий будинок у Маріуполі: Постраждали 17 працівників і породілля 01
Окупанти скинули авіабомби на дитячу лікарню і пологовий будинок у Маріуполі: Постраждали 17 працівників і породілля 02
Окупанти скинули авіабомби на дитячу лікарню і пологовий будинок у Маріуполі: Постраждали 17 працівників і породілля 03
Окупанти скинули авіабомби на дитячу лікарню і пологовий будинок у Маріуполі: Постраждали 17 працівників і породілля 04
Окупанти скинули авіабомби на дитячу лікарню і пологовий будинок у Маріуполі: Постраждали 17 працівників і породілля 05
Окупанти скинули авіабомби на дитячу лікарню і пологовий будинок у Маріуполі: Постраждали 17 працівників і породілля 06
Окупанти скинули авіабомби на дитячу лікарню і пологовий будинок у Маріуполі: Постраждали 17 працівників і породілля 07
Окупанти скинули авіабомби на дитячу лікарню і пологовий будинок у Маріуполі: Постраждали 17 працівників і породілля 08
Окупанти скинули авіабомби на дитячу лікарню і пологовий будинок у Маріуполі: Постраждали 17 працівників і породілля 09
Окупанти скинули авіабомби на дитячу лікарню і пологовий будинок у Маріуполі: Постраждали 17 працівників і породілля 10
Окупанти скинули авіабомби на дитячу лікарню і пологовий будинок у Маріуполі: Постраждали 17 працівників і породілля 11

Окупанти скинули авіабомби на дитячу лікарню і пологовий будинок у Маріуполі: Постраждали 17 працівників і породілля 12

Окупанти скинули авіабомби на дитячу лікарню і пологовий будинок у Маріуполі: Постраждали 17 працівників і породілля 13

Окупанти скинули авіабомби на дитячу лікарню і пологовий будинок у Маріуполі: Постраждали 17 працівників і породілля 14
Окупанти скинули авіабомби на дитячу лікарню і пологовий будинок у Маріуполі: Постраждали 17 працівників і породілля 15
Окупанти скинули авіабомби на дитячу лікарню і пологовий будинок у Маріуполі: Постраждали 17 працівників і породілля 16

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+25
Горіти у пеклі москалі.
..

Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
..
Слава нації
Смерть москалям.
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09.03.2022 17:05
+23
Будьте ви прокляті, нелюди.
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09.03.2022 17:06
+21
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09.03.2022 17:06
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Одні нЕлюди розбомбили...
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09.03.2022 17:04 Відповісти
...а інші не хочуть закрити нам небо!
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09.03.2022 17:05 Відповісти
І куди українцям податися?
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09.03.2022 17:05 Відповісти
До НАТО податись. Варіантів немає.
Бачиш, Польщу і прибалтів не ********.
Чи ти знову хочеш отаке побачити ?
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09.03.2022 19:22 Відповісти
А что означает термин "закрыть небо"?
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09.03.2022 17:12 Відповісти
та ему пофиг....так бубочка сказала
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09.03.2022 17:14 Відповісти
А бубочка, - єто кто, твоя сосєдка по площадкє?
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09.03.2022 17:18 Відповісти
Це в нього між вухами якась хєрня виросла.
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09.03.2022 17:19 Відповісти
А что есть повод для смеха? 😠
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09.03.2022 18:27 Відповісти
Ти там житимеш- за мову ворожнечі у воюючійі країні.
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09.03.2022 17:21 Відповісти
Так что такое "закрыть небо"?
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09.03.2022 17:23 Відповісти
Осторожней с "бубочка"... Я трое суток в бане просидел за такое от кнопки до кнопки
Он же теперь святой при жизни. На просторах диджтализации...
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09.03.2022 17:21 Відповісти
Ти не один такий ((
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09.03.2022 19:12 Відповісти
У маріупольців спробуй запитати, розумнику- тільки заповіт перед тим напиши.
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09.03.2022 17:18 Відповісти
Так что такое "закрыть небо"? У тебя мозговая деятельность остановилась совсем? Или судорожно роешься в Википедии?
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09.03.2022 18:02 Відповісти
😠
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09.03.2022 18:26 Відповісти
Порошенко в свое время , за свои деньги закрыл небо над Киевом ! А вот Ахметов и каломойский -- МЕГАЖЛОБЫ , имея миллиарды и зная , о возможном нападении не сделали НИЧЕГО !А о власти слуг и говорить не приходится !!!!!
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09.03.2022 17:23 Відповісти
Мене городські міфи не цікавлять. А Пороху безумовно дяка за зроблене.
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09.03.2022 17:32 Відповісти
Так что означает термин "закрыть небо"? Неужели не знаешь?
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09.03.2022 17:44 Відповісти
Та що ти до того плашета доїб@вся , не відповідатиме він тобі - ти нижче його гідності , він думає що коменти на цензорі мають вплив на рішення НАТО ((
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09.03.2022 19:16 Відповісти
Та у почитателей наизеличайшего "Закрыть небо" означает этакий огромный зонтик, а не самолеты НАТО в воздушном пространстве Украины. Вот и хотелось бы внести немного ясности в этом вопросе.
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09.03.2022 21:16 Відповісти
Два роки тому я мав можливість поспілкуватися із одним з його прихильників - після того намагаюся їх оминати якщо не дуже надокучають , це такі ж ідіоти як у кацапії "отряди *****" ти йому сци межиочі а він облизується і про росу божу триндить ((
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09.03.2022 21:26 Відповісти
😰
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09.03.2022 18:25 Відповісти
Горіти у пеклі москалі.
..

Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
..
Слава нації
Смерть москалям.
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09.03.2022 17:05 Відповісти
Будьте ви прокляті, нелюди.
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09.03.2022 17:06 Відповісти
У всіх поколіннях.
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09.03.2022 22:47 Відповісти
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09.03.2022 17:06 Відповісти
кацапы - й.бнутое население
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09.03.2022 17:06 Відповісти
И должно быть истреблено под корень путём полной изоляции.
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09.03.2022 21:40 Відповісти
Недостатньо. Там потрібні комбінати смерті німецького типу (залізничний хаб/газова камера/крематорій) і розстрільні полігони набагато більші за Дахау та Бабин Яр - бо це має бути безпрецедентний 140-мільйонний кацапохолокост.
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09.03.2022 23:02 Відповісти
На це треба дуже багато коштів, часу та людських сил. Простіше буде повністю економічно ізолювати мордор від світу.
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10.03.2022 20:39 Відповісти
рф як країна має бути ліквідована! Назва россія синонім слова нациська німеччина. Вертаємо стару назву московія, та окунаємо їх в часи смути!
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09.03.2022 17:07 Відповісти
Нелюди мокшанські.
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09.03.2022 17:08 Відповісти
Фашисты - что тут еще сказать.
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09.03.2022 17:09 Відповісти
Це просто не можна вимовити слова, щоб назвати цих двуногих вурдалаків, це вони прийшли на нашу землю, щоб все нищити, а гуманісти Європи і США спокійно живуть і бояться третьої світової війни, та прокиньтесь чи ви не люди, а роботи. Господи, це просто жахіття.
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09.03.2022 17:10 Відповісти
А нас ще й попереджають наші "союзники", що ескалація буде наростати і далі мовчки спостерігають.
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09.03.2022 17:12 Відповісти
Больше не будет. Нарастание это то что мы видим последние дни. Это их пик варварства.
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09.03.2022 17:16 Відповісти
Це ще не кінець. Ракет і авіабомб у цих ********* ще достатньо, тому орки будуть і далі кидати їх нам на голови. Тільки тепер бомбардування будуть ще інтенсивніші (як, напр., у Харкові, Чернігові, Охтирці і т. д.). Не буде ППО та винищувачів - буде *******.
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09.03.2022 17:33 Відповісти
ППО уже есть. Они намек поняли после птичкопада и во многих местах не летают.
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09.03.2022 17:35 Відповісти
почему до сих пор стоит крымский мост? что за тупизм?
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09.03.2022 17:12 Відповісти
Ты за ракетную программу слышал? Так вот, ракет нет.
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09.03.2022 17:16 Відповісти
было бы желание, почему только Украинские мирные граждане умирают , ****** точками у по россии
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09.03.2022 17:26 Відповісти
Навіть відповідати немає бажання ,тому так ..
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09.03.2022 19:18 Відповісти
вот же суки.
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09.03.2022 17:15 Відповісти
В полон не брати! Виколювати очі,відрубувати руки та ноги! робити з них самовари!
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09.03.2022 17:16 Відповісти
Это садизм, не опускайся до уровня параши! А вот стрелять упоротых надо. Если проявлять садизм, то они как бешеные собаки, будут отстреливаться до конца. А так шанс для тотальной их добровольной сдачи в плен.
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09.03.2022 18:03 Відповісти
Нехай сюда не летят! Гуманність до нелюдів не прийнятна!
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09.03.2022 18:09 Відповісти
без слез невозможно на это смотреть. чем вам дети угрожали, мрази рашистские? не будет НИКОГДА вам прощения. гореть России в аду!
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09.03.2022 17:17 Відповісти
Я одного не могу понять,Мариуполь будут спасать или нет,Але Земля,спасай солдат, дай подкрепление.
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09.03.2022 17:18 Відповісти
УСІ КАЦАПСЬКІ ВБИВЦІ ЯКІ ПРИЙШЛИ ВБИВАТИ ТА ВБИВАЮТЬ В УКРАЇНІ-ГОРІТИМУТЬ У ПЕКЛІ...
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09.03.2022 17:18 Відповісти
Для цих тварюк лікарні - бази НАТО.
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09.03.2022 17:18 Відповісти
да не. стратегия понятна - нет инфраструктуры - как бы - нет города. нечего защищать. максимально дикарская война.
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09.03.2022 17:21 Відповісти
Руины как бы легко защищать, так что их тактика очень убогая на самом деле.
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09.03.2022 17:36 Відповісти
Кацпомерзота гидезна, будете прокляті на віка!
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09.03.2022 17:22 Відповісти
Я так понимаю ето те бомбы чтобы достать мирных женщин и детей которые прячутся в подвалах от бомбардировок и арт обстрелов
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09.03.2022 17:54 Відповісти
Этих подоков нельзя убивать! Их нужно калечить, чтобы и не умирали, и жить не могли нормально. И чтобы до конца дней висело проклятье за содеяное. Твари кацапские!
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09.03.2022 18:08 Відповісти
Бриты готовы передать ЗСУ ПЗРК - https://korrespondent.net/ukraine/4455598-brytanyia-hotovytsia-peredat-ukrayne-zenytnye-rakety-Starstreak
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09.03.2022 18:17 Відповісти
КАЦАПІВ У ПОЛОН БІЛЬШЕ НЕ БРАТИ!
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09.03.2022 18:31 Відповісти
сволочі! таким як вони не можна плодитися!!!
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09.03.2022 18:50 Відповісти
Начинает попахивать откровенным геноцидом. В такой ситуации правила игры могут поменятся и НАТО всё же сменит памперсы на оружие.
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09.03.2022 19:04 Відповісти
Як там постраждалі від голокосту - вже геноцид в Україні визнали , чи морозяться як із голодомором ? ((
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09.03.2022 19:22 Відповісти
Яка кара чекає москаля..........
Ця нація не має права на існування. вона проклята тому що вона зріклась своїх богів.
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09.03.2022 20:54 Відповісти
не брать в плен! уничтожать!!!!!
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09.03.2022 21:18 Відповісти
Задокументувати матеріали та відправити в Гаагу, розповсюдити ці фото та відео на весь світ, хай знають про злочини рашистів.
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09.03.2022 22:23 Відповісти
Одне застереження - Україна не є повноціним членом Європи, тому резонансу великого не буде.
Деякі німці взагалі вважають що Україна то частина Расії, тому вироки кацапським льотчикам
краще виконувати на місцях їх приземлення.
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09.03.2022 23:17 Відповісти
ТУТ ГОЛОВНЕ ПИТАННЯ - ЯКУ МОТУЗКУ ДАВАТИ КАЦАПСЬКИМ ЛЬОТЧИКАМ,
СИНТЕТИЧНУ ЧИ НАТУРАЛЬНУ ? ☠
Які у кого варіанти.
Відео викладати в You Tube ?
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09.03.2022 23:15 Відповісти
Якось так незрозуміло написано, постраждалих 17, смертельно не виявлено, а на фото інше. Так є жертви після авіаудару по пологовому, чи ні. Кажуть правду.
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09.03.2022 23:52 Відповісти
Добрые,мы,украинцы.Вот и результат.
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10.03.2022 04:41 Відповісти
 
 