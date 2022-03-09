УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14108 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
2 339 21
Ахметов (789) війна (56290) Київська область (3131) СКМ (16) гуманітарна допомога (728)

Фонд Ахметова відправить на Київщину 100 тис. продуктових наборів

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Фонд Ахметова відправить на Київщину 100 тис. продуктових наборів

Перші 10 тисяч продуктових наборів для Києва формують на розподільчому центрі в Києві. Допомогу готує Фонд Ріната Ахметова. Загалом місту та області буде передано 100 тисяч продуктових наборів.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

"До складу набору увійдуть продукти харчування першої необхідності, зокрема: макарони, цукор, борошно, консервоване тушковане м‘ясо. Продуктові набори Фонд передасть до Гуманітарного штабу Києва, а допомога для мешканців буде розподілена через управління соціального захисту населення. Пріоритетні категорії – люди похилого віку та люди з інвалідністю", - йдеться у повідомленні.

Першу партію допомоги отримають мешканці Святошинського району.

Нагадаємо, що за тринадцять днів війни Фонд Ріната Ахметова спільно з бізнесами SCM уже направив понад 600 млн грн допомоги для України та українців. Допомога надається у рамках програми "Рінат Ахметов – Порятунок життів".

За 16 років роботи Фонд Ріната Ахметова допоміг вижити 8 млн. осіб, із них 3.5 млн. були врятовані на Донбасі.

Автор: Володимир Янченко
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+15
Перестаньте пиарить єтого ******. Он украл у украинцев за 30 лет сотни миллиардов. Которьіе сегодня мог бьі и вернуть. Єтот ублюдок после войньі должен сесть вместе с януковичем и остальньіми гнидами с полной конфискацией
показати весь коментар
09.03.2022 17:26
+6
А де сам спойсітєль? В Женеві?
показати весь коментар
09.03.2022 17:27
+4
У Гудка недвижимости в Лондоне только на 340 млн.
показати весь коментар
09.03.2022 17:26
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Під час війни допомога вітається. Дяка.
показати весь коментар
09.03.2022 17:23 Відповісти
НЕ МОГ ЗАКРЫТЬ НЕБО НАД Мариуполем и Запорожьем ! Лишить вас с гнидой пинчуком , сдристнувшим ! ВЫРОДКИ ВЫ КУЧМОВСКИЕ ! А КУЧМУ ПОВЕСИТЬ ЗА ПРЕДАТЕЛЬСТВО НАЦИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ !!!!
показати весь коментар
09.03.2022 18:04 Відповісти
З минулої 2014 року війни до Ахмєтова таки хоч щось дотекло
показати весь коментар
09.03.2022 17:25 Відповісти
Ви що читати не вмієте? Він 16 років допомагає вижити. Патріот з пелюшок так би мовити
показати весь коментар
09.03.2022 17:29 Відповісти
я просто непагано пам"ятаю, як це було у 2014 р
показати весь коментар
09.03.2022 17:31 Відповісти
хоче індульгенцію собі купити, не вийде
показати весь коментар
09.03.2022 17:43 Відповісти
давайте доживемо до післявійни і тоді полюбому буде загальна роздача плюх та плюшечек)
зараз відкупається - на здоров"я
все у копилку для перемоги)
показати весь коментар
09.03.2022 17:52 Відповісти
поцікавтесь, що таке індульгенція, тоді пишіть
показати весь коментар
09.03.2022 18:16 Відповісти
Я також добре пам'ятаю, що було в 14-му. І нічого поганого про Ахметова не чула. Не воняй тут, милая тетяна.
показати весь коментар
09.03.2022 18:06 Відповісти
Ушки до сих пор заклеяны бумажками)))
показати весь коментар
09.03.2022 18:56 Відповісти
Перестаньте пиарить єтого ******. Он украл у украинцев за 30 лет сотни миллиардов. Которьіе сегодня мог бьі и вернуть. Єтот ублюдок после войньі должен сесть вместе с януковичем и остальньіми гнидами с полной конфискацией
показати весь коментар
09.03.2022 17:26 Відповісти
У Гудка недвижимости в Лондоне только на 340 млн.
показати весь коментар
09.03.2022 17:26 Відповісти
А де сам спойсітєль? В Женеві?
показати весь коментар
09.03.2022 17:27 Відповісти
Ахметову весь світ відкритий, не те, що злочинцю Бєні.
показати весь коментар
09.03.2022 18:16 Відповісти
Це типу кешбек за те що здав східну Україну?
Це ж на 1го бразильця менше зможе купити в Шахтьор!
показати весь коментар
09.03.2022 17:36 Відповісти
Ця гнида 30 років нещадно грабує країну,зробила з неї найбіднішу в Европі,всі кризи політичні завдячуючи йому в тому числі-макаронами не відкупиться.
показати весь коментар
09.03.2022 17:53 Відповісти
Яка різниця між фондом і ним самим?
показати весь коментар
09.03.2022 17:53 Відповісти
Якби новина було про Порошенко, то вже б верещали, що то піар
показати весь коментар
09.03.2022 18:01 Відповісти
Ого ! тетяна не сама тут, є ще кілька гнид, які дупу деруть за афериста Бєню. Видно, добре їм платить за таку брудну роботу.
показати весь коментар
09.03.2022 18:12 Відповісти
Це бєніна робота, що заколотили з юлею політичну провокацію і змістили Кучму. За що? Бо він розбудовував армію, на другому терміні президентства став на бік українських національних інтересів, пішов на протистояння кремлю. Написав книгу "Україна -- не Росія". Це не сподобалось кремлю і замутили кампанію "Україна без Кучми". Точно так, як "Тільки не Порошенко"... Вороги нашої незалежності перемагали вже не раз...
показати весь коментар
09.03.2022 18:33 Відповісти
 
 