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Зеленський про авіаудар Росії по пологовому будинку Маріуполя: Діти під завалами. Це звірство! Негайно закрийте небо!

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Прямий удар російських військ по пологовому будинку - свідомий акт терору.

Про це президент України Володимир Зеленський написав у твітері, інформує Цензор.НЕТ.

"Маріуполь. Прямий удар російських військ по пологовому будинку. Люди під завалами. Діти під завалами. Це звірство! Скільки ще світ буде співучасником, ігноруючи терор? Негайно закрийте небо! Негайно зупиніть убивства! Ви маєте силу. Але, схоже, втрачаєте людяність", - написав глава держави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти скинули авіабомби на дитячу лікарню у Маріуполі. ВIДЕО

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+57
Самым первым и бескомпромиссным условием Украины в переговорном процессе должно стать - Передать Украине всех военных преступников кто отдавал преступные приказы и кто эти преступные приказы выполнял. Только после выполнения условия номер 1, можно продолжать вести переговоры в другом направлении.
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09.03.2022 17:37
+54
Кацапы - эталонные подонки и мрази. Сейчас бьют авиацией и ракетами исключительно по гражданским объектам. Рядовой кацапский каратель ничем не лучше того, кто отдает приказы. Недоразвитые и жестокие ублюдки.
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09.03.2022 17:39
+42
А світу глибоко начхати на дітей. Всіх! Світ з'їхав з глузду.
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09.03.2022 17:37
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Неделю назад я желал просто победы Украины, а теперь я желаю только уничтожение руснию Если ее не уничтожить, в мире не будет МИРА!
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09.03.2022 19:04 Відповісти
Мені здається, що скоріше ми переб"ємо всі російські ракети і авіацію - аніж вони закриють небо або нам можливість зробити це самим.
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09.03.2022 19:08 Відповісти
невже хтось вірить в те, що американці (я вже мовчу про інші країни) будуть літати нон-стоп над нашою територією і коли побачать рос.літаки, збиватимуть їх? та вони не будуть їх збивати навіть якщо ті скинуть бомби перед носом.. інша проблема, а як тоді працювати нашій ппо, як відрізнити від кацапні, а простий оператор пзрк має по звуку орієнтуватись стріляти чи ні, щоб раптом не стрельнути в союзника?
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09.03.2022 19:27 Відповісти
Скажіть вже хтось цьому клоуну, що Україну бомбить рашка, а не НАТО...
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09.03.2022 19:37 Відповісти
ВРЕМЯ ЗАНЯТЬСЯ КАБАЕВОЙ И ЕЁ ДЕТЬМИ В ШВЕЙЦАРИИ !)
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09.03.2022 19:39 Відповісти
Асфальтом золотим закрий небо! 2,5 років коту під хвіст...
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09.03.2022 20:37 Відповісти
****** , детей всегда жалко, особенно немовлят
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09.03.2022 20:54 Відповісти
О как ЗЕ разходился. Алё! НАТО нам ничего не должно в отличии от тебя. Но ты похерил 3 года на асфальт и разворовывание бюджета, а теперь перекладываешь ответственность на западных союзников. Да если бы не они , где были бы наши ЗСУ?
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09.03.2022 21:09 Відповісти
Пусть спросит у Бога..почему небо не закрывают…ответ его удивит..
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09.03.2022 22:06 Відповісти
Зеленський - може вже пора сказати на увесь світ що расєйських льотчикі у полон ЗСУ більше брати не буде ?
Психологічно це дуже дієвий крок, а як що в Інтернет ще викласти відео повішання кацапського літуна (звісно місцевими громадянами, у яких ЗСУ не встигла відбити пілота), то взагалі буде розголос по всім мокшанським болотам.
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09.03.2022 23:25 Відповісти
Умные,дальновидные люди ,компромиссы с дьяволом не заключают..Каждый компромис с дьяволом -это постепенное уничтожение прежде всего ,самого себя ,а затем всего окружающего мира..,потому что при каждом компромиссе с дьяволом продаёшь часть своей души,часть своей личности,свою жизнь…Да и в сущности дьявола компромисс не интересует ,его интересует собственная бескомпромиссная цель,которую он будет достигать любыми путями…
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09.03.2022 23:53 Відповісти
ну так зверство или компромисс с путиным? зеленский, определись уже!
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10.03.2022 00:57 Відповісти
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