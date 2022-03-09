Зеленський про авіаудар Росії по пологовому будинку Маріуполя: Діти під завалами. Це звірство! Негайно закрийте небо!
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Прямий удар російських військ по пологовому будинку - свідомий акт терору.
Про це президент України Володимир Зеленський написав у твітері, інформує Цензор.НЕТ.
"Маріуполь. Прямий удар російських військ по пологовому будинку. Люди під завалами. Діти під завалами. Це звірство! Скільки ще світ буде співучасником, ігноруючи терор? Негайно закрийте небо! Негайно зупиніть убивства! Ви маєте силу. Але, схоже, втрачаєте людяність", - написав глава держави.
Маріуполь. Прямий удар російських військ по пологовому будинку. Люди під завалами. Діти під завалами. Це звірство! Скільки ще світ буде співучасником, ігноруючи терор? Негайно закрийте небо! Негайно зупиніть убивства! Ви маєте силу. Але, схоже, втрачаєте людяність. pic.twitter.com/xEFndMPqPK— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 9, 2022
Будь ласка, зачекайте...
Психологічно це дуже дієвий крок, а як що в Інтернет ще викласти відео повішання кацапського літуна (звісно місцевими громадянами, у яких ЗСУ не встигла відбити пілота), то взагалі буде розголос по всім мокшанським болотам.