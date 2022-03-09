Російські окупанти зірвали евакуацію цивільних громадян із Бучі та Гостомеля, - Бучанська міськрада
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Російські окупанти зірвали евакуацію цивільних громадян із Бучі та Гостомеля, 50 автобусів залишаються заблокованими.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Бучанської міської ради.
"Із Бучі і Гостомеля сьогодні неможливо евакуювати мешканців. Домовитися з окупантами так і не вдалося: 50 автобусів залишаються заблокованими", - йдеться у повідомленні.
При цьому у міськраді поінформували, що з Ворзеля евакуація продовжується: водії зробили вже друге рятувальне коло та перевозять мешканців до Києва.
Топ коментарі
+5 Ua_analytic
показати весь коментар09.03.2022 17:47
+3 Шимус
показати весь коментар09.03.2022 17:47
+3 Планшет Студента
показати весь коментар09.03.2022 17:49
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Закінчиться евакуація, пора рівняти з землею і іти в наступ.
Поки орки не нарили нір, з яких їх доведеться викурювати.
Жаль свого майна, але там все одно нічого живого вже не залишилось, все доведеться відбудовувати.
Кацапы всегда так делали.