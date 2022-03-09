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Київська область (3131) евакуація (1925) Буча (498) Гостомель (110)

Російські окупанти зірвали евакуацію цивільних громадян із Бучі та Гостомеля, - Бучанська міськрада

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Російські окупанти зірвали евакуацію цивільних громадян із Бучі та Гостомеля, - Бучанська міськрада

Російські окупанти зірвали евакуацію цивільних громадян із Бучі та Гостомеля, 50 автобусів залишаються заблокованими.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Бучанської міської ради.

"Із Бучі і Гостомеля сьогодні неможливо евакуювати мешканців. Домовитися з окупантами так і не вдалося: 50 автобусів залишаються заблокованими", - йдеться у повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Евакуйовані з Ворзеля почали прибувати до Білогородки, серед них вихованці дитячого будинку, - голова ОВА Кулеба. ФОТОрепортаж

При цьому у міськраді поінформували, що з Ворзеля евакуація продовжується: водії зробили вже друге рятувальне коло та перевозять мешканців до Києва.
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Топ коментарі
+5
Взяли в заложники мирных людей как щит.
Кацапы всегда так делали.
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09.03.2022 17:47
+3
https://twitter.com/i/status/1501582605745065993
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09.03.2022 17:47
+3
Там повно людей, десятки тисяч. Без паніки та поспішливих рішень.
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09.03.2022 17:49
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Ну как дагаварились с окупантами? Зато будьте уверены что окупанты использовали перемирие для закрепления на более выгодных позициях что приведет к еще большим жертвам
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09.03.2022 17:44 Відповісти
Чітко видно, що ти такий саме нЕлюд, як і москалі- горіти вам разом у пеклі!
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09.03.2022 17:48 Відповісти
Нічого виб'ють , хоч їх і багато але кілкість зомбаків не бескінечна , тим більше вони не до кінця розуміють нахер о це все їм
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09.03.2022 17:50 Відповісти
Жах. Нещасні люди.
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09.03.2022 17:44 Відповісти
Ну що панове.
Закінчиться евакуація, пора рівняти з землею і іти в наступ.
Поки орки не нарили нір, з яких їх доведеться викурювати.
Жаль свого майна, але там все одно нічого живого вже не залишилось, все доведеться відбудовувати.
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09.03.2022 17:45 Відповісти
Там повно людей, десятки тисяч. Без паніки та поспішливих рішень.
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09.03.2022 17:49 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1501582605745065993
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09.03.2022 17:47 Відповісти
Интересно, вылезли или геройски сдохли за фюрера?
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09.03.2022 17:51 Відповісти
Взяли в заложники мирных людей как щит.
Кацапы всегда так делали.
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09.03.2022 17:47 Відповісти
А вибити їх звідти не можна, то ж кажуть, що вони воювати не хочуть і не мають мотивації?
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09.03.2022 18:18 Відповісти
сніг тане і вода в Ірпені піднялася...

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09.03.2022 18:49 Відповісти
Для чого тоді Кулеба їде на переговори (та ще прямі переговори без США) з Лавровим , якщо агресор не припиняє війну , не відмовляється від своїх ультиматумів та зриває обіцяні "зелені коридори" для евакуації мирного населення , яке без води , їжі , опалення і під постійними обстрілами ? ? ? Банді Путіна потрібна пауза для перегрупування сил !
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09.03.2022 20:02 Відповісти
 
 