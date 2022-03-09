Деякі полонені військовослужбовці РФ виявили бажання залишитися в Україні: Нас після обміну розстріляють свої
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Декілька російських військовослужбовців виявили бажання залишитися в Україні, побоюючись за своє життя після повернення з полону.
Про це вони заявили на пресконференції в агентстві "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.
Зокрема один із них, Андрій Чеботаревський із 2-ї мотострілецької дивізії, сказав, що "в Росії нас і так вважають уже мертвими". "Мені дали можливість зателефонувати батькам і мені сказали, що на мене прийшла похоронка", - сказав він.
За його словами, "якщо нас обміняють, то нас розстріляють свої". Він також спростував інформацію про те, що у російській армії в Україні воюють лише контрактники. "Строковики тут є, вони є за цим столом", - сказав він.
Інший військовослужбовець, Євген Смирнов, заявив, що "був у шоці, коли в полоні мені показали, що творить російська армія на території України". "Цивільні живуть у бункерах, армія розстрілює людей похилого віку", - сказав він.
Він також висловив думку, що в Росії його "або посадять, або розстріляють".
За його словами, "кількість загиблих серед російських військовослужбовців сягнула вже 12 тис., з українського боку також багато людей загинуло".
Олексій Бабіхін (19 років) сказав, що хоче залишитися в Україні, доки в Росії зберігається путінський режим.
Будь ласка, зачекайте...
Придется в фермеры идти.
Розстріляють, то розстріляють.
.......пусть смывают кровью свой позор и преступления.....
Одноразових.
Якщо нікого не вбив -то вбивати не будем ми ж воїни світла в кінці то кінців
Це б прискорило б гучну поразку ***** в рази . Й їм би зберігло не одни міліард евро .
Требо такі ініціативи негайно росповсюдити , навіть старим засобом через скидання прокломацій над захопленними теріторіями .
Тим більш , що усвідомленно здадуться найбільш розвинуті на інтелект , особи так би мовити з "критичним мисленням" .
Хіба Ви не чули , що певні полоненні категорично відмовляються , що їх обмінювали й бажають залишитися в Україні . Але для України це тягар такі забов"язання . Скільки після перемоги потрібно буде відновлювати , відбудовувати . Так що для України прийнятно залишити в себе тільки обранних полоненних , що доведуть лояльність й ненависть до ***** . Й корисність для України .
А для інших ... для Європи -- вони на відміну від нас приймають людей , які не освіти європейської не мають , а не знайомі з традиціями Європи . А це дуже прийнятний засіб зменьшити квоти біженців з Сирії , з Пакістану , чи з Афганістану , або з Африки .
Й тут йще один аспект - політичний для ЕС . Мовляв ми не проти народу мацьковського , а проти путінського нацисткого режиму . Ось мовляв , приймаємо полоненних , які відмовилися повертатися до ***** , бо лякаються Гулагу .
Для них Україна -це як Америка, цивілізація..... Там кожен другий, унітаз бачив тільки по ТЕЛЕВІЗОРУ))))
А найкраще в офіс ООН. Хай висловлять глибоке занепокоєння.
а шо розстріляють? - ну така вже ваша кацапська доля,
раніше треба було думати, коли по "навчаннях" перлися.