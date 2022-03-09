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Деякі полонені військовослужбовці РФ виявили бажання залишитися в Україні: Нас після обміну розстріляють свої

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Деякі полонені військовослужбовці РФ виявили бажання залишитися в Україні: Нас після обміну розстріляють свої

Декілька російських військовослужбовців виявили бажання залишитися в Україні, побоюючись за своє життя після повернення з полону.

Про це вони заявили на пресконференції в агентстві "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема один із них, Андрій Чеботаревський із 2-ї мотострілецької дивізії, сказав, що "в Росії нас і так вважають уже мертвими". "Мені дали можливість зателефонувати батькам і мені сказали, що на мене прийшла похоронка", - сказав він.

За його словами, "якщо нас обміняють, то нас розстріляють свої". Він також спростував інформацію про те, що у російській армії в Україні воюють лише контрактники. "Строковики тут є, вони є за цим столом", - сказав він.

Інший військовослужбовець, Євген Смирнов, заявив, що "був у шоці, коли в полоні мені показали, що творить російська армія на території України". "Цивільні живуть у бункерах, армія розстрілює людей похилого віку", - сказав він.

Читайте також: Росія визнала, що відправляє строковиків в Україну і що їх взяли в полон. ВIДЕО

Він також висловив думку, що в Росії його "або посадять, або розстріляють".

За його словами, "кількість загиблих серед російських військовослужбовців сягнула вже 12 тис., з українського боку також багато людей загинуло".

Олексій Бабіхін (19 років) сказав, що хоче залишитися в Україні, доки в Росії зберігається путінський режим.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+42
Оно ехало хохлов мочить, а теперь остаться, нахер этот биомусор тут надо что б через 20 лет его дети тут орали путин спаси ?
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09.03.2022 17:54
+23
как при Сталине: у нас нет военнопленных, а есть предатели.
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09.03.2022 17:52
+22
Нашо вони нам тут треба?
Розстріляють, то розстріляють.
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09.03.2022 17:53
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Кстати хорошая идея собрать всех военнопленных в одном месте. Кацапы лупанут туда крылатой ракетой
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09.03.2022 17:52 Відповісти
Зачем? Пленные это ресурс. Пускай выступают перед иностранцами. Чем их больше будет тем лучше. Нашим ребятам надо поменьше их по посадкам стрелять, хоть и очень хочется. Труп русака даже мамашам их не нужен, а живой "язык" пригодится.
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09.03.2022 17:56 Відповісти
Хто останній в черзі по два раби?
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09.03.2022 18:06 Відповісти
Нехай вони поки що саперну справу вивчають. Поки вони кілька разів по размінованих ними мінних полях щільною шеренгою не пройдуться, ніяких рабів і ніякого їм звільнення.
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09.03.2022 18:44 Відповісти
згоден. підчас війни нехай перед іноземними журналістами на весь світ виступають, а по закінченню війни відправити в окремий табір, де й будуть відбудовувати нашу країну.
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09.03.2022 18:18 Відповісти
как при Сталине: у нас нет военнопленных, а есть предатели.
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09.03.2022 17:52 Відповісти
теперь уже каждому УБД по четыре раба будут давать.
Придется в фермеры идти.
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09.03.2022 17:53 Відповісти
Нашо вони нам тут треба?
Розстріляють, то розстріляють.
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09.03.2022 17:53 Відповісти
З мови зняли.
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09.03.2022 17:57 Відповісти
.......дать трёхлинейки и в штрфбат на передок с загрядотрядом сзади из ВСУ......
.......пусть смывают кровью свой позор и преступления.....
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09.03.2022 18:07 Відповісти
Навіщо? Краще сформувати з них підрозділ саперів.
Одноразових.
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09.03.2022 18:34 Відповісти
тролятина, тебя автоматический перевод спалил
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09.03.2022 18:23 Відповісти
Ваш комент влучний, як стріла з цибулі Робін Гуда.
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09.03.2022 18:32 Відповісти
"Дружній вогонь" у вашому виконанні доводить той факт, що ваш "стаж" на "Цензорі" невеликий). Тут для відлову оркотролів форумчани ********** застосовувати варіації на цю тему.
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09.03.2022 19:08 Відповісти
Оно ехало хохлов мочить, а теперь остаться, нахер этот биомусор тут надо что б через 20 лет его дети тут орали путин спаси ?
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09.03.2022 17:54 Відповісти
Для этого ещё надо самку-кацапку найти - будут просто маструбировать.
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09.03.2022 17:59 Відповісти
найдут ....тут малоросок-какаяразніца хватає
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09.03.2022 18:24 Відповісти
Не совсем согласен. Если не брать в плен, то эти бешеные собаки будут отстреливаться до конца. А так, чтоб спасти свою шкуру будут кодлом добровольно сдаваться. А вот когда мы победим, они горбом своим восстановя разрушени, то под сраку и за поребрик!
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09.03.2022 18:15 Відповісти
Не удивлюсь, если говорят правду
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09.03.2022 17:54 Відповісти
*****. Вони їхали сюди убивати - не вийшло - тепер ноють.
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09.03.2022 17:56 Відповісти
А правда лишь в том , что они действительно боятся за свою жизнь .При этом отбирали жизнь чужую . Это не люди и в Украине они отработают свои 10 лет и потом нах . Не нужно Украине это говно !
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09.03.2022 18:00 Відповісти
Краще так: працювати до повного виснаження ресурсів організму - а потім ґевтаназія (у газенвагені) і крематорій.
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09.03.2022 18:42 Відповісти
Нехай вони поки що саперну справу вивчають. Поки вони кілька разів по размінованих ними мінних полях щільною шеренгою не пройдуться, поки Раша не виплатить репарації - ніякого їм звільнення, нехай працюють, хоч на каменоломнях.
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09.03.2022 18:47 Відповісти
Або як я написав нижче - формувати з них легкоозброєні піхотні частини і кидати як м'ясо в перші атаки. А за ними вже йтимуть хлопці із ЗСУ, зачищаючи територію. Якщо штрафники побіжать назад - розстрілювати нахій.
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09.03.2022 19:48 Відповісти
Кацап каже правду?! Немає їм віри і прощення. Після війни відпрацюють тут кілька років і коліном під зад в їхні *****. Тут ще своїх "гнид" потрібно буде "вичесувати".
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09.03.2022 18:07 Відповісти
просто так остаться не получится. им придется вступать в новую рускую освободительную армию и доказывать свое решение на поле боя с русней.
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09.03.2022 17:55 Відповісти
***** де ці виродки здохнуть. Навіть краще якщо їх знищать свої ж.
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09.03.2022 17:56 Відповісти
а потім - нахєр з нашої прекрасної країни, нам такі виродки у якості жителів не потрібні
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09.03.2022 17:58 Відповісти
На...уя нам зайві хромосоми?
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09.03.2022 17:59 Відповісти
Скажем дружно: на йух нужно!
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09.03.2022 17:58 Відповісти
хай пливуть за кораблем кацапи нам не потрiбнi
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09.03.2022 17:58 Відповісти
Трошки в нас попрацюють і додому ... на розстріл.
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09.03.2022 17:58 Відповісти
Те що їх спалять живцем в крематоріях сумніву немає, ну тоді в трудовий резерв до кінця життя відновлювати Україну і кожної години голосно кричати СЛАВА УКРАЇНІ і відправляти родичам на росію .

Якщо нікого не вбив -то вбивати не будем ми ж воїни світла в кінці то кінців
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09.03.2022 17:58 Відповісти
З обов'язковою кастрацією. Щоб і не свербіло.
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09.03.2022 18:00 Відповісти
Нафіга? Хай їдуть скидають свого фюрера, бо так скоро вся бидлоармія сюди перелізе в полон і будуть тут смердіть
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09.03.2022 17:59 Відповісти
Пусть идут работать на восстановление разрушенных ими городов. И ОПЗЖопников всех туда же, кто не успел сдрыснуть.
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09.03.2022 17:59 Відповісти
Нахер ці вбивці тут треба. Своїх любителей раші достатньо.
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09.03.2022 17:59 Відповісти
Арбайт мах фрай
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09.03.2022 18:00 Відповісти
Знаєте , що я б партнерам з ЕС запропонував би такий "бартер" . Вони надають статус біженця будь якому полоненному з ************* війська , хто здався у полон добровільно й засудив би ***** .

Це б прискорило б гучну поразку ***** в рази . Й їм би зберігло не одни міліард евро .

Требо такі ініціативи негайно росповсюдити , навіть старим засобом через скидання прокломацій над захопленними теріторіями .
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09.03.2022 18:00 Відповісти
Така пропозиція не пройде , бо це гуано не потрібно у Европі ...
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09.03.2022 18:05 Відповісти
А Ви порівняйте , тільки з холодною головою . Ось цих полоненних й "біженців" з Сирії . Які читати й писати не вміють й крім Корана нічого не визнають . Це 15 століття , а орки , які добровільно здадуться у полон - все ж таки століття 17-18 .

Тим більш , що усвідомленно здадуться найбільш розвинуті на інтелект , особи так би мовити з "критичним мисленням" .

Хіба Ви не чули , що певні полоненні категорично відмовляються , що їх обмінювали й бажають залишитися в Україні . Але для України це тягар такі забов"язання . Скільки після перемоги потрібно буде відновлювати , відбудовувати . Так що для України прийнятно залишити в себе тільки обранних полоненних , що доведуть лояльність й ненависть до ***** . Й корисність для України .
А для інших ... для Європи -- вони на відміну від нас приймають людей , які не освіти європейської не мають , а не знайомі з традиціями Європи . А це дуже прийнятний засіб зменьшити квоти біженців з Сирії , з Пакістану , чи з Афганістану , або з Африки .
Й тут йще один аспект - політичний для ЕС . Мовляв ми не проти народу мацьковського , а проти путінського нацисткого режиму . Ось мовляв , приймаємо полоненних , які відмовилися повертатися до ***** , бо лякаються Гулагу .
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09.03.2022 18:28 Відповісти
Проти орків Европа налаштована , як ніколи. Суспільство европейське буде проти кацапів . заплямованих вбивствами в Україні.Ніхто не стане розбиратись чи вбивав , чи ні ...
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09.03.2022 18:40 Відповісти
вони вже собі назбарила "біженців" з Сирії та інших країн, які не виглядають як біженці і не поводяться як біжінці а виглядають і поводяться як бойовики.
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09.03.2022 18:06 Відповісти
Не так. Їм треба жителів ДНР-ЛНР в якості біженців.
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09.03.2022 18:12 Відповісти
Є кумедніший варіант. Спровадити їм біженців ромського походження: небагато - тисяч 20-30. І починати з мадярів.
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09.03.2022 19:58 Відповісти
Це вже не перший раз, коли полонений орк "в ужасє от проісходящєґо". Грабують, ґвалтують, мародерять, вбивають, а потім у полоні розвішують шмарклі, а заодно і локшину "я сам в шокє" на наші вуха. Виродки їбані. Тут вони ***** не потрібні... хіба що в якості добрива.
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09.03.2022 18:03 Відповісти
Їх свої і повинні знищити, а потім з'їсти.
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09.03.2022 18:03 Відповісти
Так ви подивіться на цих полонених .... ЦЕ ЗАЧУМЛЕНІ ЗАМКАДИШІ.... Чіта, Омск, Томск, Барнаул ....інша РУССКА дєрєвня....

Для них Україна -це як Америка, цивілізація..... Там кожен другий, унітаз бачив тільки по ТЕЛЕВІЗОРУ))))
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09.03.2022 18:03 Відповісти
І шо, пожаліти їх біднесеньких?
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09.03.2022 18:14 Відповісти
Я не хочу жити з ними на одній землі.
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09.03.2022 18:05 Відповісти
Який обмін? Плєн, каторжні роботи, не один рік, потім, може, додому пішки.
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09.03.2022 18:06 Відповісти
Пусть подыхают на будущих стройплощадках наших новых городов😡
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09.03.2022 18:06 Відповісти
Сейчас нельзя их отдавать, им снова дадут оружие и заставят идти убивать. Только после войны посадить на поезд в рашку
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09.03.2022 18:10 Відповісти
з полоненими треба терміново щось робити. незабувайте, їх вже більше 2000!!!! де їх тримати? за який хер їх кормити, коли наші люди під обстрілами неможуть поїсти і попити? віддати на убій на кацапстан - ми все ж таки не орки, треба відверто собі зізнатись. на мою думку хто хоче співпрацювати, нехай плетуть сітки, прибирають за полоненими, ну або розміновують снаряди що не вибухнули)))) Одним словом ці курви повинні працювати а не відпочивати
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09.03.2022 18:11 Відповісти
В Німеччину відправляти. Можна ще в Угорщину.
А найкраще в офіс ООН. Хай висловлять глибоке занепокоєння.
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09.03.2022 18:16 Відповісти
Ми маємо зробити все що від нас залежить щоб змусити кацапське падло виїхати з України. Воно прийшло вбивати але потрапило в полон (на фіга не добили тварюку"!) а тепер воно буде тут з себе "вєлікороса" корчити? На фіг. Додомочки. В мухосранські *****! Не потрібне нам біосміття.
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09.03.2022 18:11 Відповісти
В нас досить своїх нащадків креолів.
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09.03.2022 18:24 Відповісти
В расход вы***ков нацистских
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09.03.2022 18:25 Відповісти
И шо? Наши сопли развесили, и дают гражданство уже?
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09.03.2022 18:36 Відповісти
Боже збав Україну від цієї оркотні.
а шо розстріляють? - ну така вже ваша кацапська доля,
раніше треба було думати, коли по "навчаннях" перлися.
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09.03.2022 18:43 Відповісти
Полонених не питать, тільки дезертирів котрі ще не брали участь у військових діях. Хай їдуть далі. Тут їм не жити
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09.03.2022 18:44 Відповісти
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09.03.2022 18:50 Відповісти
Із таких полонених кацапів, які хочуть приєднатися до України, можна формувати частини "хіві" (Hilfswilliger - бажаючі допомогти), мінімально їх озброювати, позаду ставити загороджувальні загони із бійців ЗСУ - і посилати як м'ясо в атаки першої хвилі. Подвійний профіт - прискорюємо контрнаступи і водночас зберігаємо український генофонд (і сили ЗСУ, ясен пінь).
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09.03.2022 19:09 Відповісти
а накуй ани нам тут нада?!
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09.03.2022 19:13 Відповісти
хватит уже. напереселяли на дамбац в свое время. искупят вину, и в родные *****.
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09.03.2022 20:24 Відповісти
 
 