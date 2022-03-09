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Пропагандисти телеканалу Міноборони Росії "Звезда" заборонили військовому говорити про втрати військ РФ: "Я не хочу это слышать!". ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Пропагандисти телеканалу Міноборони Росії "Звезда" заборонили військовому говорити про ліквідованих в Україні російських окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я хочу чтобы мы встали и почтили память наших ребят молчанием!", - сказав російський військовий.

"Не-не-не-не! Я не хочу это слышать!!! Стойте! Хватит!" - змусив його замовкнути кремлівський пропагандист.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Деякі полонені військовослужбовці РФ виявили бажання залишитися в Україні: Нас після обміну розстріляють свої

"Це вже навіть не Джордж Орвелл. Це Росія зразка 2022 року. Режим Путіна, як він є... Нагадаємо, що станом на ранок, 9 березня, загальні бойові втрати російських окупантів орієнтовно склали понад 12 000 осіб особового складу. Якщо у вас ще є знайомі та родичі в Росії – надішліть їм це відео. Нехай майбутні військовослужбовці РФ знають, що на них чекає", - йдеться у описі відео.
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Топ коментарі
+43
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09.03.2022 18:03
+36
*** военный офицер ты или нет? Хоть и москаль. Дал бы тому ****** ведущему в пятак и все дела, вас офицеров уже всякое гнилье с говном мешает. Давайте воюйте за них.
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09.03.2022 18:03
+24
А почему Путлер должен их жалеть? Население рабы. За что их уважать? Срочники подписали контракт на 60,000 рублей. За что их уважать? Они по факту наёмники. Где вы видели, чтобы заказчик убийства переживал за киллера? Ну жгут их в танках и что? Кому какое дело... Им заплатили, они подписали контракт и вошли в Украину. Будь там хоть 50,000 сгоревших трупов - Путлеру насрать на них, он им заплатил.
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09.03.2022 18:14
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09.03.2022 18:00 Відповісти
Не хохли а укробандерівці, і не б'ють пики, а ведуть денацифікацію і демілітарізацію отелю. "Чтобі не біло ваині..."

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09.03.2022 18:35 Відповісти
Тепер кацапам варто сім раз подумати, перед тим, як кричати "рускіх бьют", бо, це можуть почути українці на дати добрих піздюлєй...
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10.03.2022 00:17 Відповісти
ну если это триумф, млять, то что тогда позор?!
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09.03.2022 19:51 Відповісти
а кто знает их харконенов херовых или гротов из вахи
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09.03.2022 19:54 Відповісти
Кацапия Указ №273 от 28.05.2015. ПОТЕРИ ЛИЧНОГО СОСТАВА АРМИИ В МИРНОЕ ВРЕМЯ на роССии - ТЕПЕРЬ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТАЙНА. Хутин дополнил указ, который ранее распространялся только на военное время. За разглашение гос. тайны грозит до 7-ми лет тюрьмы.

=========================

Если бы в Украине не было бы значительных потерь военнослужащих и этого гнусного Указа не было бы. Черт с ним с указом, родители, жены предают. Сунули денег мятых в руки свиноматке, закопать помогли и ладно. Тут дело не в Указах - на роССии прогнило все.
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09.03.2022 18:00 Відповісти
А де відео?
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09.03.2022 18:01 Відповісти
t.me/Pravda_Gerashchenko/2936
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09.03.2022 18:12 Відповісти
Может, ты и имя этого ****** ведущего знаешь? А то я фиксирую. Чтобы потом не забыли и для него виселицу подготовить
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09.03.2022 18:45 Відповісти
сейчас уже появилось
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09.03.2022 19:50 Відповісти
Підераси
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09.03.2022 18:01 Відповісти
Якіж вони слабкі і жалюгідні насправді
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09.03.2022 18:01 Відповісти
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09.03.2022 18:03 Відповісти
Три підорка.
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09.03.2022 18:10 Відповісти
это "сверхсрочники" (один из них уже больше 20 лет, сбился со счету какой срок мотает)!
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09.03.2022 18:18 Відповісти
Пожизненный.
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09.03.2022 18:28 Відповісти
Баба і кіт@babaiki

44 мин



Друга армія світу озброєна і небезпечна...

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09.03.2022 18:32 Відповісти
*** военный офицер ты или нет? Хоть и москаль. Дал бы тому ****** ведущему в пятак и все дела, вас офицеров уже всякое гнилье с говном мешает. Давайте воюйте за них.
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09.03.2022 18:03 Відповісти
Дуже приємно це дивитися😀

А тому пропагандону пора вчити вірно вимовляти "Слава Україні!"
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09.03.2022 18:04 Відповісти
В одном из городов рашки осуждена судом некая гражданка Котова, написавшая путём "частичного удаления снега с гранитного памятника" слова "нет войне".
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09.03.2022 18:04 Відповісти
В Архангельской области активистку движения "Поморье - не помойка" Елену Калинину задержали для составления протокола за организацию "массового пикета снеговиков", сообщается в паблике организации по защите окружающей среды. Накануне Калинина разместила на странице во "ВКонтакте" фотографии снеговиков с плакатами возле своего дома в деревне и подписала их: "Массовый пикет в Зачачье". На некоторых плакатах написано "Долой царя" и "Вова, между нами все кончено".



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09.03.2022 18:21 Відповісти
ну хоть так...
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09.03.2022 18:32 Відповісти
Ну и хорошо. Чем дольше они не будут знать, тем большим сюрпризом это для них окажется. Потом останется только выключить свет, и пешком из Воронежа в Китай.
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09.03.2022 18:05 Відповісти
За що я завжди, все своє свідоме життя зневажав те що ми зараз називаємо "*********" то це абсолютна зневага до людського життя. Навіть знаходитись поряд з цими дебілами-суїцидальниками небезпечно. Тому "подалі від москви".
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09.03.2022 18:06 Відповісти
Горіла кацапня, палала кацапня.
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09.03.2022 18:09 Відповісти
Я так понимаю если кацапоиды не признают своих пленных то их нужно в расход
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09.03.2022 18:10 Відповісти
https://t.me/Pravda_Gerashchenko/2936
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09.03.2022 18:33 Відповісти
Один хотел молчания, второй не хотел слышать. Вроде бы все сходится. Что не так?
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09.03.2022 18:10 Відповісти
Срочников будут возвращать из Украины домой - Министерство обороны Мордора Це буде складно, враховуючи, що їх уже снігом присипало.
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09.03.2022 18:10 Відповісти
відсутні деталі пропоную замінити лайном і гілками , як вони ******* .
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09.03.2022 19:19 Відповісти
🤣
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09.03.2022 19:36 Відповісти
А видео где ?
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09.03.2022 18:11 Відповісти
Так а почему видео не даете? Вот оно:

https://streamable.com/wj7rwy
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09.03.2022 18:12 Відповісти
А почему Путлер должен их жалеть? Население рабы. За что их уважать? Срочники подписали контракт на 60,000 рублей. За что их уважать? Они по факту наёмники. Где вы видели, чтобы заказчик убийства переживал за киллера? Ну жгут их в танках и что? Кому какое дело... Им заплатили, они подписали контракт и вошли в Украину. Будь там хоть 50,000 сгоревших трупов - Путлеру насрать на них, он им заплатил.
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09.03.2022 18:14 Відповісти
Сдохните всей своей нацисткой помойкой
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09.03.2022 18:16 Відповісти
Офицеры все ****@лись!
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09.03.2022 18:23 Відповісти
нихера себе, триумф
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09.03.2022 18:26 Відповісти
В Бурятии простились с военным, с погибшим на Донбассе



Происшествия, 09.03.2022 19:31Фото:пресс-служба правительства РБ
Старшему лейтенанту Цырену Балданову было 24 года

9 марта в селе Усть-Кяхта Кяхтинского района Бурятии прошла панихида по старшему лейтенанту мотострелкового батальона Цырену Балданову. Он погиб в ходе спецоперации на Украине.

В последний путь проводить Цырена Балданова собрались практически все земляки - жители села Усть-Кяхта, его родные и близкие. Проститься со своим боевым товарищем приехали и его сослуживцы.





Друг Цырена Балданова, старший лейтенант Георгий Левченко рассказал, что он с самого первого дня службы был достойным и честным офицером, верным своему воинском долгу.

- Цырен всегда выделялся в лучшую сторону, помогал людям советом и делом. Он пользовался большим авторитетом как среди своих подчинённых, так и командования воинской части. Я знаю Цырена не только как офицера, как сослуживца, я знаю его как друга. Мы были близки с ним, мы дружили вместе, отмечали праздники вместе, были все время вместе. Я знаю его как хорошего, честного, искреннего человека. Для нас это большая потеря, для всего нашего офицерского коллектива, для всех товарищей, с которыми он служил. Мы сначала не поверили в то, что произошло. Мы очень долго не могли поверить в это, - поделился старший лейтенант Георгий Левченко.

Глава Бурятии Алексей Цыденов выразил соболезнования родным и близким Цырена Балданова.

- Цэрэнэй эжи, дуу басаган, мүнөөдэр ехэ гашуудалтай удэр. Манай нютагай хүбүүн Цырен Александрович Балданов алдалан унаа. Баатар хүбүүн, ёhотой сэрэгшэн. Цырен манай зүрхэ сэдьхэлдэмнай мүнхэ үлэхэ. Цырен выбрал свой путь, стал профессиональным военным. Закончил высшее военное училище, стал настоящим офицером, верный присяге, он до конца исполнил свой долг, не пожалел своей жизни. Сегодня решается судьба нашей страны, судьба будущего нашего народа, наших детей. И мы будем помнить наших героев, - подчеркнул Алексей Цыденов.





Тётя Цырена рассказала, что его отец рано ушёл из жизни. Цырена с его с младшей сестрой Сэсэг воспитывала одна мама.

- Цырену было всего пять лет, когда не стало отца. Цырен был очень хороший мальчик, добрый. Он с детства хотел быть военным. Когда повзрослел, целенаправленно стал готовиться, занимался самбо. Учился он хорошо, закончил школу с двумя четвёрками, остальные предметы на отлично. Поехал он поступать в Благовещенск один, никто не сопровождал, потому что мама одна. Он сам всегда переживал, всегда говорил, что надо помогать маме, поддерживал её, любил, - рассказала тётя.

Его одноклассник Алексей отметил, что Цырен был всегда справедливым и никогда в беде не бросал друзей, за что его уважали товарищи.





Цырен Балданов родился 12 марта 1997 года. По окончании школы в 2014 году он поступил в Дальневосточное высшее командное училище имени Маршала Советского Союза Константина Рокоссовского. После окончания училища Балданов был распределён на должность командира взвода, а в 2020 году был там же назначен на должность заместителя командира мотострелковой роты.

Погиб старший лейтенант Цырен Балданов 28 февраля при освобождении города Волноваха в Донецкой народной республике.





5 марта в Гусиноозёрске простились с погибшим в ходе спецоперации старшим лейтенантом Ильей Семёновым. Пожертвовав своей жизнью, он спас сослуживцев.

Сегодня также стало известно имя ещё одного погибшего на Украине военного из Бурятии. Скорбный список пополнил заместитель командира 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады гвардии подполковник Денис Глебов.

Полная версия: https://www.baikal-daily.ru/news/20/432249/
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09.03.2022 18:30 Відповісти
Разве Волноваха в ДНР?
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09.03.2022 20:26 Відповісти
що таке динири?
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09.03.2022 20:46 Відповісти
ордло з ордою.
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12.03.2022 17:54 Відповісти
Довго не міг зрозуміти, що мені нагадують ці кацапські телемаразми з ведучими. Це ж один в один схоже на проповіді якихсь божевільних сектантських церков.
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09.03.2022 18:44 Відповісти
Правда под запретом, свобода под запретом, благополучие под запретом, а что вообще можно?
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09.03.2022 18:48 Відповісти
Оні гібнут всьо равно
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09.03.2022 18:54 Відповісти
На копростане никогда не было, нет и не будет офицеров! Если сам минипедофил (моржовая звизда), не имеет какой либо чести, то как можно ожидать от подчинённых?
Вся история выгребной ямы-404, начиная с Монголии, говорит об этом!
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09.03.2022 19:12 Відповісти
"Триумф русскаго оружия!" Интересно, от чего тогда тысячами гибнут в Украине эти ваши "наши ребята"?
Видели мы ваш "триумф", застревающий в обычной грязи..
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09.03.2022 19:29 Відповісти
Всі гарно написали. Але про це вже давно у 1999 році написала російська журналістка Ганна Політковська, за що її й вбили у під'їзді свого дому. Пєхота ...йла - чеченці-гопники. Вона стверджувала, що ...йло не поважає людей. Всіх. З оточення, і з Мухосранска. З КДБ, і з ленінграда. Люди для ...йла - інструмент, за допомогою якого він хоче ввійти в світову історію.
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09.03.2022 19:30 Відповісти
І він таки увійшов в історію, але, я впевнений, не так, як би хотів.
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10.03.2022 00:27 Відповісти
Доброго вечора ми з України!!!
Good evening we are from Ukraine !!!
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09.03.2022 19:38 Відповісти
Ці істоти не мають права на існування !!
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09.03.2022 19:44 Відповісти
Гниль, а не офіцер.
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09.03.2022 19:49 Відповісти
Хіба ж можна лишати в живих оцих пропагандистів із "звєзди"?! Тупе, смердюче бидло. На палю їх!
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15.03.2022 06:49 Відповісти
 
 