Пропагандисти телеканалу Міноборони Росії "Звезда" заборонили військовому говорити про втрати військ РФ: "Я не хочу это слышать!". ВIДЕО
Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
Пропагандисти телеканалу Міноборони Росії "Звезда" заборонили військовому говорити про ліквідованих в Україні російських окупантів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"Я хочу чтобы мы встали и почтили память наших ребят молчанием!", - сказав російський військовий.
"Не-не-не-не! Я не хочу это слышать!!! Стойте! Хватит!" - змусив його замовкнути кремлівський пропагандист.
"Це вже навіть не Джордж Орвелл. Це Росія зразка 2022 року. Режим Путіна, як він є... Нагадаємо, що станом на ранок, 9 березня, загальні бойові втрати російських окупантів орієнтовно склали понад 12 000 осіб особового складу. Якщо у вас ще є знайомі та родичі в Росії – надішліть їм це відео. Нехай майбутні військовослужбовці РФ знають, що на них чекає", - йдеться у описі відео.
Будь ласка, зачекайте...
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Если бы в Украине не было бы значительных потерь военнослужащих и этого гнусного Указа не было бы. Черт с ним с указом, родители, жены предают. Сунули денег мятых в руки свиноматке, закопать помогли и ладно. Тут дело не в Указах - на роССии прогнило все.
44 мин
Друга армія світу озброєна і небезпечна...
А тому пропагандону пора вчити вірно вимовляти "Слава Україні!"
https://streamable.com/wj7rwy
https://apostrophe.ua/news/society/2022-03-09/poter-net-kremlevskiy-propagandist-zatknul-rot-veteranu-afganistana-skazavshemu-ob-ubityih/261970
Происшествия, 09.03.2022 19:31Фото:пресс-служба правительства РБ
Старшему лейтенанту Цырену Балданову было 24 года
9 марта в селе Усть-Кяхта Кяхтинского района Бурятии прошла панихида по старшему лейтенанту мотострелкового батальона Цырену Балданову. Он погиб в ходе спецоперации на Украине.
В последний путь проводить Цырена Балданова собрались практически все земляки - жители села Усть-Кяхта, его родные и близкие. Проститься со своим боевым товарищем приехали и его сослуживцы.
Друг Цырена Балданова, старший лейтенант Георгий Левченко рассказал, что он с самого первого дня службы был достойным и честным офицером, верным своему воинском долгу.
- Цырен всегда выделялся в лучшую сторону, помогал людям советом и делом. Он пользовался большим авторитетом как среди своих подчинённых, так и командования воинской части. Я знаю Цырена не только как офицера, как сослуживца, я знаю его как друга. Мы были близки с ним, мы дружили вместе, отмечали праздники вместе, были все время вместе. Я знаю его как хорошего, честного, искреннего человека. Для нас это большая потеря, для всего нашего офицерского коллектива, для всех товарищей, с которыми он служил. Мы сначала не поверили в то, что произошло. Мы очень долго не могли поверить в это, - поделился старший лейтенант Георгий Левченко.
Глава Бурятии Алексей Цыденов выразил соболезнования родным и близким Цырена Балданова.
- Цэрэнэй эжи, дуу басаган, мүнөөдэр ехэ гашуудалтай удэр. Манай нютагай хүбүүн Цырен Александрович Балданов алдалан унаа. Баатар хүбүүн, ёhотой сэрэгшэн. Цырен манай зүрхэ сэдьхэлдэмнай мүнхэ үлэхэ. Цырен выбрал свой путь, стал профессиональным военным. Закончил высшее военное училище, стал настоящим офицером, верный присяге, он до конца исполнил свой долг, не пожалел своей жизни. Сегодня решается судьба нашей страны, судьба будущего нашего народа, наших детей. И мы будем помнить наших героев, - подчеркнул Алексей Цыденов.
Тётя Цырена рассказала, что его отец рано ушёл из жизни. Цырена с его с младшей сестрой Сэсэг воспитывала одна мама.
- Цырену было всего пять лет, когда не стало отца. Цырен был очень хороший мальчик, добрый. Он с детства хотел быть военным. Когда повзрослел, целенаправленно стал готовиться, занимался самбо. Учился он хорошо, закончил школу с двумя четвёрками, остальные предметы на отлично. Поехал он поступать в Благовещенск один, никто не сопровождал, потому что мама одна. Он сам всегда переживал, всегда говорил, что надо помогать маме, поддерживал её, любил, - рассказала тётя.
Его одноклассник Алексей отметил, что Цырен был всегда справедливым и никогда в беде не бросал друзей, за что его уважали товарищи.
Цырен Балданов родился 12 марта 1997 года. По окончании школы в 2014 году он поступил в Дальневосточное высшее командное училище имени Маршала Советского Союза Константина Рокоссовского. После окончания училища Балданов был распределён на должность командира взвода, а в 2020 году был там же назначен на должность заместителя командира мотострелковой роты.
Погиб старший лейтенант Цырен Балданов 28 февраля при освобождении города Волноваха в Донецкой народной республике.
5 марта в Гусиноозёрске простились с погибшим в ходе спецоперации старшим лейтенантом Ильей Семёновым. Пожертвовав своей жизнью, он спас сослуживцев.
Сегодня также стало известно имя ещё одного погибшего на Украине военного из Бурятии. Скорбный список пополнил заместитель командира 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады гвардии подполковник Денис Глебов.
Полная версия: https://www.baikal-daily.ru/news/20/432249/
Вся история выгребной ямы-404, начиная с Монголии, говорит об этом!
Видели мы ваш "триумф", застревающий в обычной грязи..
Good evening we are from Ukraine !!!