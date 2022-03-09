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Все вище військово-політичне керівництво діє як єдиний кулак для відсічі агресії РФ. Спроби розколоти команду - гра на користь ворога, - Залужний

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Все вище військово-політичне керівництво діє як єдиний кулак для відсічі агресії РФ. Спроби розколоти команду - гра на користь ворога, - Залужний

Нині вище військово-політичне керівництво працює у цілодобовому режимі для відсічі російської агресії.

Про це повідомив на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, інформує Цензор.НЕТ.

"Єдність - наша головна зброя. Сьогодні все вище військово-політичне керівництво діє як єдиний кулак для відсічі російської агресії", - зауважує Залужний.

За його словами, Верховний головнокомандувач та вся команда Офісу Президента, весь сектор безпеки і оборони держави, чинне та колишнє керівництво Збройних Сил працюють у цілодобовому режимі.

"Будь-які спекуляції та спроби розколоти нашу команду є підривною діяльністю на користь ворогу", - додав він.

Читайте також: Закликаю жителів окупованих районів долучатися до руху опору. Захистіть рідний дім!, - Залужний

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+15
Спецслужби затримали депутата Полтавської облради, помічника Іллі Киви.................................

Кілька хвилин тому працівники спецслужб України затримали керівника депутатської групи Іллі Ківи у Полтавській обласній раді, голову громадської організації полтавський обласний осередок «Української федерації таїландського боксу муей-тай» Олега Панкратьєва 1967 року народження.

Панкратьєв намагався покинути країну через західний кордон. Як пише видання Groza.news, помічника Ківи затримали між Хмельницьким та Львовом за підозрою у підриві державної влади.
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09.03.2022 18:08
+15
НЕ КРИТИКУЕМ ВЛАСТЬ !!!! потом, после победы.
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09.03.2022 18:08
+9
Комитет по этике и честной игре УАФ призвал лишить Тимощука всех титулов и госнаград
https://m.youtube.com/watch?v=JkdQxrS0oyY
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09.03.2022 18:10
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Спецслужби затримали депутата Полтавської облради, помічника Іллі Киви.................................

Кілька хвилин тому працівники спецслужб України затримали керівника депутатської групи Іллі Ківи у Полтавській обласній раді, голову громадської організації полтавський обласний осередок «Української федерації таїландського боксу муей-тай» Олега Панкратьєва 1967 року народження.

Панкратьєв намагався покинути країну через західний кордон. Як пише видання Groza.news, помічника Ківи затримали між Хмельницьким та Львовом за підозрою у підриві державної влади.
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09.03.2022 18:08 Відповісти
Завезти до Львова, оголосити львів'янам кого привезли, почекати півгодини і залишити на площі. Думаю, що так буде правильно....
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09.03.2022 18:12 Відповісти
Між Хмельницьким і Львовом нема кордону.
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09.03.2022 18:13 Відповісти
Ну, тоді повернути в Хмельницький, а далі по тексту...........
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09.03.2022 18:18 Відповісти
НЕ КРИТИКУЕМ ВЛАСТЬ !!!! потом, после победы.
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09.03.2022 18:08 Відповісти
Так они потом на Молдавию нападут, шоб их не критиковали
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09.03.2022 18:16 Відповісти
Не треба її критикувати але помилки треба вирішувати особливо на півдні особливо Маріуполь і вже наразі
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09.03.2022 18:45 Відповісти
Комитет по этике и честной игре УАФ призвал лишить Тимощука всех титулов и госнаград
https://m.youtube.com/watch?v=JkdQxrS0oyY
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09.03.2022 18:10 Відповісти
арміії- вірю
опу не вірю
сбу вірю
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09.03.2022 18:18 Відповісти
я і сьу не вірю!
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09.03.2022 18:21 Відповісти
СБУ -30к дармоедов
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09.03.2022 18:29 Відповісти
Ги ! Ви такий наівний ... Усі "бувші" задіяні. Читайте уважно "... весь сектор безпеки і оборони держави, чинне та колишнє керівництво Збройних Сил працюють у цілодобовому режимі."
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09.03.2022 18:25 Відповісти
придурок! читати вмієш??? "чинне та колишнє керівництво Збройних Сил працюють у цілодобовому режимі. Джерело: https://censor.net/ua/n3323300

яке ж гівно зелене невиправне, хоспадє!
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09.03.2022 18:22 Відповісти
За це тільки подяка.
Мене турбує, що вся команда ОП працює 24/7.... краще б багато хто з них спали.
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09.03.2022 18:31 Відповісти
Муженко якраз зараз працює.
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09.03.2022 18:25 Відповісти
Дуже цікаво яка тварь туди вже влазить ?
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09.03.2022 18:26 Відповісти
Єрмак
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09.03.2022 18:28 Відповісти
Боти.
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09.03.2022 18:32 Відповісти
Походу Дерьмак колотить.
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09.03.2022 18:27 Відповісти
Ви *** поясніть як ви Південь злили , кулаки в трусах..
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09.03.2022 18:29 Відповісти
Пащеку прикрий.
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09.03.2022 18:32 Відповісти
І Петро теж як і завжди допомагає армії і тербатам.
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09.03.2022 18:31 Відповісти
ЯК?!!!..яким чином на Кадовську ГЕС зайшли невідомі озброєні люди ..і ЧОМУ?!!!...окупанти банально просто переїхали адмін кордо з КРИМУ ?!!...ЯК ?!!!!!
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09.03.2022 18:31 Відповісти
Кацап, в нас нема КаДовської ГЕС.
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09.03.2022 18:33 Відповісти
це млть цікаве питання!
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09.03.2022 18:34 Відповісти
По перше не невідомы ,а окупанти терористи по друге не пройшли а с боями зашли.
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09.03.2022 18:39 Відповісти
покажіть хоча б якісь новини про бої на Каховській ГЕС ..вже не кажучи про те чому її не підірвали
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09.03.2022 18:41 Відповісти
Зовсім без мозгов?
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09.03.2022 18:42 Відповісти
Открываю "очень секретную" инфу: Каховская ГЭС была захачена имперским десантом ( но не с Разрушителя), после подошли наземные войска.
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09.03.2022 18:52 Відповісти
Ніхто південь не злив.
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09.03.2022 18:32 Відповісти
А хіба в цому питання?Південь був і є наш.Але де вся ця оборона яку нам так показували?Просто питання чого в Херсон місто 300 тис житилів ворог просто зайшов?!Як це можливо?
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09.03.2022 18:35 Відповісти
Закрийте вже свої роти. Ідіть воювати
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09.03.2022 18:39 Відповісти
Підмилась?Закрила рот і мовчки пішла в гузно !
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09.03.2022 18:40 Відповісти
Точно.
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09.03.2022 18:42 Відповісти
С одной стороны, полностью с вами согласен! Не время сейчас говно на вентилятор накидывать. Надо быть единым и сплоченным фронтом.
Но с другой стороны ...
Вопросов ведь очень много. И форумчане очень часто задают правильные и актуальные вопросы. Мы же знаем кто и как при Зеленском назначался на должности. В т.ч. в ВСУ. И ведь эти люди никуда не делись. Будет просто не простительно, когда при таком героическом сопротивлении наших воинов, помощи народа, беспрецедентной международной поддержке ... всё это будет слито бездарными назначенцами. (подтверждений этому УЖЕ предостаточно)
Так что извините, но форумчан понять можно.
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09.03.2022 19:29 Відповісти
Каховська ГЕС в кого, гівно парашне ?
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09.03.2022 18:36 Відповісти
Вопросов слишком много особенно по югу где усилено готовили оборону.А по факту её нет.Вот тут вопросы по Херсону Бердянску и прочим.По Мариуполю который просто ровняют.А его отдавать никак нельзя он стратегический.
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09.03.2022 18:33 Відповісти
Що значить докладував?Нам по тв показували навчання на півдні які колони арти,авіа про нептуни і т.д.Це не я вигадую а те що доносило командування південь.Де це все?
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09.03.2022 18:37 Відповісти
Так ви чергова жертва телевізора...
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09.03.2022 18:38 Відповісти
Я не жертва і тв не вірю.Це помойка.Але питання є і є с кого спросити за картинки.
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09.03.2022 18:41 Відповісти
Запитати? Це ж з кого- з того, хто боронитиь Україну вже 2 тижні, коли нам давали 3-5 днів? А запиталка не репне?
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09.03.2022 18:44 Відповісти
Запитання не до хлопців а до командування що лапшу вішала.Це хлопці з нас ще спросят як і хто і де.
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09.03.2022 18:47 Відповісти
З тебе дибіла точно спитають
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09.03.2022 18:54 Відповісти
В пана точно негаразди з головою- буває.
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09.03.2022 19:13 Відповісти
Агенты ФСБ не исключают более широкого международного конфликта, учитывая сценарий, по которому «какой-то советник убедит руководство» поставить Западу ультиматум, угрожая войной, если санкции не будут отменены.«А что если Запад откажется? В таком случае я не исключаю, что мы будем вовлечены в международный конфликт, как Гитлер в 1939 году,
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09.03.2022 18:35 Відповісти
Політкоректно промовчу. Зараз. Але потім спитаю за все...
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09.03.2022 18:37 Відповісти
постачання води в Крим було стратегічне питання для паРаші..пояснять мені чому не охоронялась Каховська ГЕС ?!
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09.03.2022 18:39 Відповісти
Бо ніякої води в Крим не тече. І захищатися у відкритих степах без підтримки з повітря неможливо.
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09.03.2022 18:41 Відповісти
Та ніхто води не отимає воду можна перекрити де завгодно задовбав ти своєю ГЕС
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09.03.2022 18:43 Відповісти
Як би вальнули дамбу там і Миколаїв би нікому було б захищати.
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09.03.2022 18:57 Відповісти
Не зрозумілий мотив цієї, безумовно, слушної заяви.
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09.03.2022 18:51 Відповісти
А шо тут розуміти? Зараз під шумок у турборежимі змастирять закон або спишуть у москалів і всіх опозиціонерів і критиків зеленої команди на каторгу. До виборів готуються заздалегіть.
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09.03.2022 19:47 Відповісти
 
 