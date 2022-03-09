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Все вище військово-політичне керівництво діє як єдиний кулак для відсічі агресії РФ. Спроби розколоти команду - гра на користь ворога, - Залужний
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Нині вище військово-політичне керівництво працює у цілодобовому режимі для відсічі російської агресії.
Про це повідомив на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, інформує Цензор.НЕТ.
"Єдність - наша головна зброя. Сьогодні все вище військово-політичне керівництво діє як єдиний кулак для відсічі російської агресії", - зауважує Залужний.
За його словами, Верховний головнокомандувач та вся команда Офісу Президента, весь сектор безпеки і оборони держави, чинне та колишнє керівництво Збройних Сил працюють у цілодобовому режимі.
"Будь-які спекуляції та спроби розколоти нашу команду є підривною діяльністю на користь ворогу", - додав він.
Топ коментарі
+15 Roman Rjevskiy
показати весь коментар09.03.2022 18:08
+15 Совестно за Брата
показати весь коментар09.03.2022 18:08
+9 Football Re
показати весь коментар09.03.2022 18:10
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Будь ласка, зачекайте...
Кілька хвилин тому працівники спецслужб України затримали керівника депутатської групи Іллі Ківи у Полтавській обласній раді, голову громадської організації полтавський обласний осередок «Української федерації таїландського боксу муей-тай» Олега Панкратьєва 1967 року народження.
Панкратьєв намагався покинути країну через західний кордон. Як пише видання Groza.news, помічника Ківи затримали між Хмельницьким та Львовом за підозрою у підриві державної влади.
https://m.youtube.com/watch?v=JkdQxrS0oyY
опу не вірю
сбу вірю
яке ж гівно зелене невиправне, хоспадє!
Мене турбує, що вся команда ОП працює 24/7.... краще б багато хто з них спали.
Но с другой стороны ...
Вопросов ведь очень много. И форумчане очень часто задают правильные и актуальные вопросы. Мы же знаем кто и как при Зеленском назначался на должности. В т.ч. в ВСУ. И ведь эти люди никуда не делись. Будет просто не простительно, когда при таком героическом сопротивлении наших воинов, помощи народа, беспрецедентной международной поддержке ... всё это будет слито бездарными назначенцами. (подтверждений этому УЖЕ предостаточно)
Так что извините, но форумчан понять можно.