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Питання щодо передачі Україні бойових літаків слід ухвалювати на рівні НАТО, - Моравецький

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Питання щодо передачі Україні бойових літаків слід ухвалювати на рівні НАТО, - Моравецький

Прем'єр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що його країна готова передати Україні бойові літаки радянського виробництва, але лише за умови, що відповідне рішення схвалять усі члени НАТО.

"Польща не є учасником бойових дій, як і НАТО... Таке серйозне рішення (про передачу літаків. - Ред.) слід ухвалювати на рівні НАТО, причому - одноголосно", - наводить слова прем'єра Associated Press, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Моравецький зазначив, що обговорення цього питання країнами Північноатлантичного альянсу триває.

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Топ коментарі
+28
Я вже й сам думаю, що нахрєн це НАТО. Вони бачать як тріщить рашкіна армія, а все ссуться під себе... Ви вже і так багато чого передали! Чого очкувати?!
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09.03.2022 18:15
+24
А НАТО по любому здується.
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09.03.2022 18:13
+20
Мабуть коли раша нападе на НАТО, то ті днів 5-10 будуть тільки радитись щодо плану оборони
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09.03.2022 18:15
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Как вы все осточертели со своей трусостью🤦
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09.03.2022 18:28 Відповісти
ублюдки!
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09.03.2022 18:28 Відповісти
Ну ви пшеки і гондони! Українці захищають ваші гниле нутро,а ви все в політ.ігри бавитеся...
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09.03.2022 18:31 Відповісти
Т.е. полный отказ Моравецкий быстро сдулся
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09.03.2022 18:31 Відповісти
Европа во всей красе своей жопы ближе и своего бюрократизма.
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09.03.2022 18:32 Відповісти
Якщо вони ставлять питання таким чином, то ніколи нам не бачити цих літаків. Угорщина і Німеччина, звісно, будуть проти((((((
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09.03.2022 18:32 Відповісти
іще питання будуть?
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09.03.2022 18:33 Відповісти
Військовий блок НАТО злякався війни. Якійсь сюреалізм.
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09.03.2022 18:35 Відповісти
Не дуже на НАТО бочку котіть, якби не їхня допомога як розвідданими так і озброєннями , то невідомо яка б ситуація була .
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09.03.2022 18:35 Відповісти
Так. Але ситуація все одно нагадує: якби, скажімо, Кличко замість того, щоб набити мармизу якомусь виродкові, дає ножика юнакові, мовляв, спробуй захиститися.
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09.03.2022 18:50 Відповісти
Соромно за НАТО.
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09.03.2022 18:36 Відповісти
За трепыханием этих сцыкунов уже стыдно наблюдать просто. Слов нет.
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09.03.2022 18:36 Відповісти
ТЕРМІНОВО!!!!!! Заява Моравецького!!!!!!! Польща готова вже була передати літаки, втіхаря, ВСУ України,але всілякі **ПАТРІОТИ ДЕБІЛИ**--розтренділи про це на весь світ!!!! Тепер ми шукаємо інші шляхи,щоб не дай Боже про це не дізнались фуромчани!!!! Ну що тут сказати....... ДЕБІЛИ!!!!!!
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09.03.2022 18:36 Відповісти
Вина тут Бореля і одного з наших міністрів.
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09.03.2022 19:03 Відповісти
Ага. Форумчани Цензора завадили передати літаки ))))
Сам то зрозумів що написав ?
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09.03.2022 19:08 Відповісти
Вот смотрю все накидывают на НАТО - мол трусы,бюрократы...напоминаю что на НАТО никто не напал,ни один с его членов не испытал на себя агрессии так как это быстро закончится плачевно именно для агрессора - были бы мы в НАТО то сейчас спокойно бы себе отходили от 8 марта без жертв,взрывов,оккупантов и т.п. Если бы не помощь НАТО и отдельных его членов мы бы уже давно подняли лапки - лишь на героизме ВСУ выехать в 2022 как выезжали в 2014 теперь точно не получится...Самолеты давно купить можно было (Ирак например б/у F-16 хотел продать),а занимались дорогами,взятками,срачами,политическими оппонентами...вопить что 8 лет война и даже патронный завод не построить - это как - тоже НАТО виновато? Или может сами?!
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09.03.2022 18:40 Відповісти
Європа, власне, як і сто років назад. Кожне падло думає тільки про свою кормушку, а в кормушку ой як багато з мордору завозять нафтодоларів! Ой як хочется не втрачати оті шалені грошенятки! Шось таке наче і зробити, ну на кшталт заборони проліту літаками мордора над територією - то ж наче і заборона, а з іншої сторони як треба то кого треба і пустять - як приклад, коли підсанкціонного кобздона пустили лікуватися в клініку європи.
Поки це стадо безмежно стурбованих сцикунів буде топтатися на місці по плану "две шаги налево, две шаги направо, шаг вперьод і два назад", аби тільки ніяк не образити мацковське неадекватне *****, - ми вже укатаєм мордор під парєбрік. І ушльопки втратять вже не тільки халявні мордорські нафтодолари, а й молоду країну з величезним військовим потенціалом... Скотиняки.
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09.03.2022 18:40 Відповісти
Не дают самолеты, увеличьте закупку Байрактаров, для увеличения уничтожения рашистов .
Не говоря уже об ударах по аэродромах в РФии .
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09.03.2022 18:41 Відповісти
РЭБами всё гасят. Единичные случаи когда удается прорваться. И потеряли уже много.
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09.03.2022 20:46 Відповісти
все, хана, угорщина заблокує
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09.03.2022 18:43 Відповісти
Треба щоб польський народ виходив на вулиці. Політикам байдуже на смерті дітей в Україні. Це цинічні ублюдки, що розуміють лише коли на них тиснуть їхні виборці.
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09.03.2022 18:43 Відповісти
Може простіше відправити самих талановитих наших пілотів, які знають англійську мову, на німецьку базу НАТО і кров з носу, а в спарці щоб навчились фантомом за тиждень управлять. Це неможливо, але ж наш пілот Девятаєв втік із фашистського полону з аеродрому на острові Узедом ( якщо не помиляюсь ) в 1945 році разом з іншими полоненими на німецькому бомбардувальнику Не-111, хоч на такій машині ніколи в житті раніше не літав. Може в США чи інших країнах НАТО є російськомовні пілоти, здатні в спарці фантома в терміновому порядку навчити наших пілотажу на цих літаках. Може хоч спробувати, хоч це і неможливо.
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09.03.2022 18:47 Відповісти
без Раши и посрать сами не могут..
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09.03.2022 18:50 Відповісти
СЫРУНЫ
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09.03.2022 18:53 Відповісти
Коротко..
НАТО повинен допомогти нам.
Мордор та ***** повинен бути знищений

...
Слава нації
Смерть москалям
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09.03.2022 18:53 Відповісти
бл*дь опять 25 ........
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09.03.2022 18:53 Відповісти
ja dumaju ves etot kypish s samaljotami dlja otvodu glaz
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09.03.2022 18:59 Відповісти
Да когда ж вы наконец расчехлитесь???
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09.03.2022 18:53 Відповісти
и вроде да....но нет...
и вроде ж хотим.... но не можем...
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09.03.2022 18:58 Відповісти
Мда, я розумію, всім сцикотно. Дякувати Богові не сцикотно нашим хлопцям ЗСУ.
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09.03.2022 18:58 Відповісти
більше двох тижнів в Україні іде вбивство українців, а світові садомазохісти із НАТО ,ЄС ,США із насолодою спостерігають ,як рашистський варвар сіє в Україні смерть і розруху ,
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09.03.2022 19:01 Відповісти
ne nu mozhno koneshno vratj....no zachem vot tak naglo eto delatj ?
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09.03.2022 19:03 Відповісти
...похоже, если нападут на страну НАТО, то вместо мгновенной защиты они начнут голосование...
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09.03.2022 19:02 Відповісти
Це лише орда орків, а що будете робити коли Китай почне? Вони ж дивляться що дозволяють Х..лу.
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09.03.2022 19:02 Відповісти
ves etot deshovy spektakl s litakami dlja odnovo zritelja....vy nenahodite?
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09.03.2022 19:04 Відповісти
Polska! Podoba Ci się, że każdego dnia przyjeżdża do Ciebie coraz więcej uchodźców z Ukrainy? Daj wreszcie samoloty!
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09.03.2022 19:04 Відповісти
Значит не дадут. Венгры будут против.
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09.03.2022 19:11 Відповісти
Не удивлюсь, если со временем НАТО будет проситься в Украину. (с)
Христо Грозев.
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09.03.2022 19:12 Відповісти
Як ттільки наші могучі бєні починають знову менжуватись,вихитровувати,поглядати в бік кремлівської мафії......так починає спадати допомога світу......наука Афганістан!!!!!Чи може ленд-ліз дістатись кремлівській мафії.......
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09.03.2022 19:13 Відповісти
"Опять 25". НАТО ж уже вирішило - що кожна країна може сама вирішувати - яку зброю і в якій кількості надавати Україні. Що за цирк...
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09.03.2022 19:14 Відповісти
треба циганів запускати щоб все вкрали..
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09.03.2022 19:14 Відповісти
Для чого тоді, пане Моравецький, весь цей ******, ящо вирішувати буде якесь НАТО, а не суверенна держава Реч Посполита? Наче пан не знає, що достатньо одного голову якогоїсь Мадярщини, в І ВСЕ! Кінець ліберастичній комедії.
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09.03.2022 19:23 Відповісти
а НАТО знову зассить...
ну добре - ООН, Червоний хрест - це відомі богадєльні, проку від них -що з козла молока: доїти можна але напитись - ФІГ.
видать страшнючий той пуйло, що так його НАТО боїться
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09.03.2022 19:41 Відповісти
жалкие убогие ссыкуны ... Европа полностью деградировала за последние 30-40 лет... какие там европейские ценности? Эти самые ценности сейчас кровью отстаивает только Украина, прикрывая собой циничных и ссыкливых европейских чинуш...
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09.03.2022 19:24 Відповісти
Если и дальше пресса будет бежать в переди паровоза Украине перестанут даже воду в бутылках постоволять не говоря об современном вооружении. Откуда все таки утечка и кто этим занимается ?
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09.03.2022 19:30 Відповісти
А США могут передать самолёты Украине, на основе договора между двумя странами , без согласования с НАТО? Либо это невозможно?
А как же работает рынок вооружений?
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09.03.2022 19:33 Відповісти
Пане Моравєцкій. Подумайте про те, що може Польща буде безпечніше почувати себе у блоці з Україною, ніж зі сцикунами з НАТО. Тим більше, що в НАТО є явні, трохи соромляться після останніх подій, посіпаки Фашистської Федерації. Не вірите? Придивіться уважно до сусіда на своєму західному кордоні. На півдні недалеко Угорщина, а на півночі анклав фашистів - Кенінгсберг, нині Калінінград.
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09.03.2022 19:36 Відповісти
і що? чи довго ще будемо радитись, як енти на своїй сходці? на що чекаємо? на знак від бога?
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09.03.2022 19:39 Відповісти
Та нехай просто продадуть нам літаки !!!
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09.03.2022 19:59 Відповісти
Якщо не можуть просто передати. Це може відбутися набагато скоріше.
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09.03.2022 20:01 Відповісти
Будапештский меморандум, гарантии безопасности в действии
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09.03.2022 20:00 Відповісти
Це в мене таке враження чи ще в кого,що все йде по якомусь чітко спланованому сценарію фільму жахів,в якому ми граємо роль наживки для страшного монстра!!!
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09.03.2022 20:26 Відповісти
Це вже навіть не смішно: Блінкен переклав на Польщу "деякі складнощі" у постачанні літаків Україні
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09.03.2022 20:46 Відповісти
А если Польша передаст без согласия НАТО, то что? Польшу из НАТО исключат? Ооочень сомневаюсь ...
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09.03.2022 20:48 Відповісти
Вся загвоздка у тому, що Польщі пообіцяли взамін цих Мігів поставити свої F16. Ну і там щось із НАТО у них не зіграло і Польща притормозилась.А додай цих сраних всезнайок із ЗМІ які постійно про це терендять і реакцію поляків і москалів то побачиш що у таких справах повинно все робитись ТИХО!!!!!
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09.03.2022 21:29 Відповісти
Я это прекрасно понимаю. Просто Муравецкий так хитро сказал, типа, "НАТО не разрешает". Скажи прямо: "Без авиации остаться не готовы, а США самолеты взамен зажало"
А на счет СМИ ... Думаю там люди поболе нас с тобой знают и понимают и если информация есть в СМИ, то значит так и надо. То, что не должно разглашаться - то не разглашается. Или ты думаешь ********* не знает сколько у нас самолетов осталось?
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09.03.2022 21:43 Відповісти
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