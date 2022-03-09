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Питання щодо передачі Україні бойових літаків слід ухвалювати на рівні НАТО, - Моравецький
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Прем'єр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що його країна готова передати Україні бойові літаки радянського виробництва, але лише за умови, що відповідне рішення схвалять усі члени НАТО.
"Польща не є учасником бойових дій, як і НАТО... Таке серйозне рішення (про передачу літаків. - Ред.) слід ухвалювати на рівні НАТО, причому - одноголосно", - наводить слова прем'єра Associated Press, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.
Моравецький зазначив, що обговорення цього питання країнами Північноатлантичного альянсу триває.
Топ коментарі
+28 Ярослав Скрипник
показати весь коментар09.03.2022 18:15
+24 PREDATOR PREDATOR
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+20 Welle
показати весь коментар09.03.2022 18:15
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Будь ласка, зачекайте...
Сам то зрозумів що написав ?
Поки це стадо безмежно стурбованих сцикунів буде топтатися на місці по плану "две шаги налево, две шаги направо, шаг вперьод і два назад", аби тільки ніяк не образити мацковське неадекватне *****, - ми вже укатаєм мордор під парєбрік. І ушльопки втратять вже не тільки халявні мордорські нафтодолари, а й молоду країну з величезним військовим потенціалом... Скотиняки.
Не говоря уже об ударах по аэродромах в РФии .
НАТО повинен допомогти нам.
Мордор та ***** повинен бути знищений
...
Слава нації
Смерть москалям
и вроде ж хотим.... но не можем...
Христо Грозев.
ну добре - ООН, Червоний хрест - це відомі богадєльні, проку від них -що з козла молока: доїти можна але напитись - ФІГ.
видать страшнючий той пуйло, що так його НАТО боїться
А как же работает рынок вооружений?
А на счет СМИ ... Думаю там люди поболе нас с тобой знают и понимают и если информация есть в СМИ, то значит так и надо. То, что не должно разглашаться - то не разглашается. Или ты думаешь ********* не знает сколько у нас самолетов осталось?