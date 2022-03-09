УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13871 відвідувач онлайн
Новини Війна в Україні Війна
4 083 19
війна (56290) евакуація (1925) Ізюм (280) гуманітарний коридор (168)

"Зеленого коридору" з Ізюму фактично не було. Росія цинічно обдурила! Під обстрілами вдалося евакуювати 250 людей, - віцемер Мацокін

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

У середу, 9 березня, із Ізюму Харківської області, незважаючи на ворожі обстріли, вдалося евакуювати близько 250 людей.

Про це повідомив заступник міського голови Володимир Мацокін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Евакуювали приблизно 250 жителів Ізюму. Сьогодні гатили з усього що тільки можна, оскаженіло. Людей вивозила тероборона під обстрілами, а автобуси підхоплювали за містом. Бійці тероборони – реальні герої", - зазначив Мацокін.

Він наголосив, що всупереч обіцянкам російської сторони, "зеленого коридору" не було.

"Фактично "зеленого коридору" не було. Росія цинічно обдурила і нас, і весь світ. Людей просто роблять заручниками. Евакуйовані вже у Слов'янську", - написав Мацокін.

Раніше 9 березня віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук повідомила про узгоджені з РФ маршрути евакуації мирного населення з низки населених пунктів, зокрема з Ізюму до Лозової, а також домовленості про припинення вогню з 9 :00 до 21:00 у середу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Ізюмі вороги обстріляли лікарню, хворим довелося вибиратися з-під завалів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+15
Кацап перестает брехать только когда получает свинцовую пилюлю помиж своих свинячих глаз.
показати весь коментар
09.03.2022 18:30
+9
І не вперше, та й не в останне.
показати весь коментар
09.03.2022 18:29
+8
ну як ше кричати? Не Вір ні Псові Ні Москальові
показати весь коментар
09.03.2022 18:30
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
І не вперше, та й не в останне.
показати весь коментар
09.03.2022 18:29 Відповісти
ну як ше кричати? Не Вір ні Псові Ні Москальові
показати весь коментар
09.03.2022 18:30 Відповісти
ніяк не кричати, ніхто їм і не вірив, просто немає виходу у нас, а треба щоб не було виходу у них.
показати весь коментар
09.03.2022 18:33 Відповісти
Кацап перестает брехать только когда получает свинцовую пилюлю помиж своих свинячих глаз.
показати весь коментар
09.03.2022 18:30 Відповісти
Если кацап не бреше, то надо его потыкать несколько раз, может он сдох.
показати весь коментар
09.03.2022 18:44 Відповісти
"Цинічно наїбати" - це лозунг рашистської підєрациї.
показати весь коментар
09.03.2022 18:31 Відповісти
цинiзм то синонiм слова кацап
показати весь коментар
09.03.2022 18:31 Відповісти
договір з рф може бути більш-меньш надійним тільки в тому випадку, коли будемо мати чим її змусити того договору дотриматися, інакше вона буде в однобічному порядку навіть без поводу щоб покуражитися договори ломати. І що значить рф нас обманула, у нас просто виходу немає іншого щоб людей рятувати. З ними можна домовитися тільки тоді коли у них не буде іншого виходу.
показати весь коментар
09.03.2022 18:32 Відповісти
Хтось здивувався?
показати весь коментар
09.03.2022 18:32 Відповісти
маталыга кацапов вроде мед но начинка не мед https://twitter.com/i/status/1501571871267074063
показати весь коментар
09.03.2022 18:35 Відповісти
кто бы сомневался
показати весь коментар
09.03.2022 18:36 Відповісти
Наш чувак, наш. не хочу распронятся, меня считали ватником, Харьковщина и Изюм пример всем.-Сумщина с нами. Слово за вами
показати весь коментар
09.03.2022 18:48 Відповісти
Добавлю, бандэровцы.Теперь ваше слово.
показати весь коментар
09.03.2022 18:51 Відповісти
Обдурила Росія?Убогий,а хіба вони можуть інакше?
показати весь коментар
09.03.2022 18:40 Відповісти
Это важно для демонстрации мировой общественности, которая все надеется, что расея такая же страна, как и все остальные, только ее немного не туда занесло. Сейчас, когда внимание мира сосредоточено на войне в Украине, происходит постоянная демонстрация абсолютной антигуманности кацапии.
показати весь коментар
09.03.2022 21:24 Відповісти
Україна виміряла колективний череп кацапів і винесла вердикт - це біологічно неповноцінна нижча раса бастардів, існування якої є невиправданим, шкідливим та небезпечним для людства. Тепер наші пріоритети:
- безпрецедентний тотальний етноцид "глубинного русского народа";
- знищення "русской культуры";
- звільнення життєвого простору і ресурсів Райхскомісаріату Євразія.
Із цією метою на узятих під контроль ЗСУ територіях РФ місцеве населення має бути обеззброєне і попередньо зібране у спеціальних гетто і концентраційних таборах. Дуже важливою на початкових етапах є інформаційна блокада і максимальна деморалізація, зокрема шляхом екстремальної жорстокості до населення (масові страти і тортури за найменші спроби непокори, зелене світло охороні таборів на знущання, приниження та ін.)
Далі має бути розпочато широкомасштабну депопуляцію колишньої РФ. Враховуючи безпрецедентний 140-мільйонний масштаб геноциду, для цього треба використовувати усі можливості, в тому числі виморювання голодом та епідемічними хворобами. Одна з ключових умов - створення у гетто гуманітарної катастрофи, позбавлення кацапів доступу до гігієни та медицини, сприяння поширенню коронавірусу, туберкульозу, тіфу, холери, дизентерії та інших захворювань.
Утім це допоміжні засоби. Основна стратегія остаточного вирішення москальського питання - комбінати знищення, створені за німецькою схемою (залізничний хаб, газові камери і крематорії), але із набагато вищою пропускною здатністю завдяки впровадженню новітніх технологій. Також досить ефективними є розстрільні полігони.
У нас, українців, історична місія - довести до кінця справу Чорного Ордена!
Так, це може виявитися страшною роботою для від природи м'яких і доброзичливих українців. Та чи не страждали від неврозів діди-вартові Треблінки, хлопці у касках із двома блискавками, які спостерігали зі сторожових вишок таке жахіття? Як почувалися після робочої зміни оператори газових камер Дахау? Хіба не закладало вуха кулеметникам Заксенхаузена?
Буде важко. Можливо, чиясь психіка не витримає. Але ми очистимо світ від кацапів. Не залишимо живим жодного виродка.
Хайль Кацапохолокост!
показати весь коментар
09.03.2022 18:55 Відповісти
Ну що ви чекали від орків?
Зелений коридор можливо забезпечити лише виложивши трупами ціх курв.
показати весь коментар
09.03.2022 19:01 Відповісти
 
 