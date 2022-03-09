"Зеленого коридору" з Ізюму фактично не було. Росія цинічно обдурила! Під обстрілами вдалося евакуювати 250 людей, - віцемер Мацокін

У середу, 9 березня, із Ізюму Харківської області, незважаючи на ворожі обстріли, вдалося евакуювати близько 250 людей.

Про це повідомив заступник міського голови Володимир Мацокін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Евакуювали приблизно 250 жителів Ізюму. Сьогодні гатили з усього що тільки можна, оскаженіло. Людей вивозила тероборона під обстрілами, а автобуси підхоплювали за містом. Бійці тероборони – реальні герої", - зазначив Мацокін.

Він наголосив, що всупереч обіцянкам російської сторони, "зеленого коридору" не було.

"Фактично "зеленого коридору" не було. Росія цинічно обдурила і нас, і весь світ. Людей просто роблять заручниками. Евакуйовані вже у Слов'янську", - написав Мацокін.

Раніше 9 березня віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук повідомила про узгоджені з РФ маршрути евакуації мирного населення з низки населених пунктів, зокрема з Ізюму до Лозової, а також домовленості про припинення вогню з 9 :00 до 21:00 у середу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Ізюмі вороги обстріляли лікарню, хворим довелося вибиратися з-під завалів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж