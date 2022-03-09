"Зеленого коридору" з Ізюму фактично не було. Росія цинічно обдурила! Під обстрілами вдалося евакуювати 250 людей, - віцемер Мацокін
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У середу, 9 березня, із Ізюму Харківської області, незважаючи на ворожі обстріли, вдалося евакуювати близько 250 людей.
Про це повідомив заступник міського голови Володимир Мацокін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Евакуювали приблизно 250 жителів Ізюму. Сьогодні гатили з усього що тільки можна, оскаженіло. Людей вивозила тероборона під обстрілами, а автобуси підхоплювали за містом. Бійці тероборони – реальні герої", - зазначив Мацокін.
Він наголосив, що всупереч обіцянкам російської сторони, "зеленого коридору" не було.
"Фактично "зеленого коридору" не було. Росія цинічно обдурила і нас, і весь світ. Людей просто роблять заручниками. Евакуйовані вже у Слов'янську", - написав Мацокін.
Раніше 9 березня віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук повідомила про узгоджені з РФ маршрути евакуації мирного населення з низки населених пунктів, зокрема з Ізюму до Лозової, а також домовленості про припинення вогню з 9 :00 до 21:00 у середу.
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......"Июнь - это конечный срок войны.".....
........ИНТЕРЕСНОЕ ЧТИВО.......
- безпрецедентний тотальний етноцид "глубинного русского народа";
- знищення "русской культуры";
- звільнення життєвого простору і ресурсів Райхскомісаріату Євразія.
Із цією метою на узятих під контроль ЗСУ територіях РФ місцеве населення має бути обеззброєне і попередньо зібране у спеціальних гетто і концентраційних таборах. Дуже важливою на початкових етапах є інформаційна блокада і максимальна деморалізація, зокрема шляхом екстремальної жорстокості до населення (масові страти і тортури за найменші спроби непокори, зелене світло охороні таборів на знущання, приниження та ін.)
Далі має бути розпочато широкомасштабну депопуляцію колишньої РФ. Враховуючи безпрецедентний 140-мільйонний масштаб геноциду, для цього треба використовувати усі можливості, в тому числі виморювання голодом та епідемічними хворобами. Одна з ключових умов - створення у гетто гуманітарної катастрофи, позбавлення кацапів доступу до гігієни та медицини, сприяння поширенню коронавірусу, туберкульозу, тіфу, холери, дизентерії та інших захворювань.
Утім це допоміжні засоби. Основна стратегія остаточного вирішення москальського питання - комбінати знищення, створені за німецькою схемою (залізничний хаб, газові камери і крематорії), але із набагато вищою пропускною здатністю завдяки впровадженню новітніх технологій. Також досить ефективними є розстрільні полігони.
У нас, українців, історична місія - довести до кінця справу Чорного Ордена!
Так, це може виявитися страшною роботою для від природи м'яких і доброзичливих українців. Та чи не страждали від неврозів діди-вартові Треблінки, хлопці у касках із двома блискавками, які спостерігали зі сторожових вишок таке жахіття? Як почувалися після робочої зміни оператори газових камер Дахау? Хіба не закладало вуха кулеметникам Заксенхаузена?
Буде важко. Можливо, чиясь психіка не витримає. Але ми очистимо світ від кацапів. Не залишимо живим жодного виродка.
Хайль Кацапохолокост!
Зелений коридор можливо забезпечити лише виложивши трупами ціх курв.