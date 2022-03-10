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За час блокади Маріуполя російськими окупантами загинуло близько 1 300 мирних жителів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж 21+

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

За час блокади Маріуполя російськими окупантами загинуло близько 1 300 мирних жителів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж 21+

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко заявляє, що за час блокади міста російськими окупантами загинуло близько 1 300 мирних жителів. УВАГА! Новина містить кадри не рекомендовані до перегляду особам до 21 року, вагітним та людям зі слабкою психікою!!!

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Андрющенко у фейсбуці.

"Ситуація за ніч - обстріли в районі Черемушек Приморського району та в району "Порт-Сіті". Окрім того окупанти почали активно використовувати авіа бомбардування. Ціль на повне знищення міста окупантам вже не приховується", повідомив радник мера Маріуполя.

"Гуманітарний караван. Йде узгодження маршруту та очікуємо на підтвердження режиму тиши. Хоча б умовного. Те саме і по ситуації з першою хвилею евакуації з міста", - додав він.

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УВАГА! Новина містить кадри не рекомендовані до перегляду особам до 21 року, вагітним та людям зі слабкою психікою!!!

За час блокади Маріуполя російськими окупантами загинуло близько 1 300 мирних жителів 01
За час блокади Маріуполя російськими окупантами загинуло близько 1 300 мирних жителів 02
За час блокади Маріуполя російськими окупантами загинуло близько 1 300 мирних жителів 03

"Так сьогодні ховають вбитих російськими окупантами цивільних містян в Маріуполі. Братські могили".

За час блокади Маріуполя російськими окупантами загинуло близько 1 300 мирних жителів 04
За час блокади Маріуполя російськими окупантами загинуло близько 1 300 мирних жителів 05
За час блокади Маріуполя російськими окупантами загинуло близько 1 300 мирних жителів 06
За час блокади Маріуполя російськими окупантами загинуло близько 1 300 мирних жителів 07
За час блокади Маріуполя російськими окупантами загинуло близько 1 300 мирних жителів 08
За час блокади Маріуполя російськими окупантами загинуло близько 1 300 мирних жителів 09
За час блокади Маріуполя російськими окупантами загинуло близько 1 300 мирних жителів 10
За час блокади Маріуполя російськими окупантами загинуло близько 1 300 мирних жителів 11
За час блокади Маріуполя російськими окупантами загинуло близько 1 300 мирних жителів 12
За час блокади Маріуполя російськими окупантами загинуло близько 1 300 мирних жителів 13
За час блокади Маріуполя російськими окупантами загинуло близько 1 300 мирних жителів 14
За час блокади Маріуполя російськими окупантами загинуло близько 1 300 мирних жителів 15
За час блокади Маріуполя російськими окупантами загинуло близько 1 300 мирних жителів 16
За час блокади Маріуполя російськими окупантами загинуло близько 1 300 мирних жителів 17

Маріуполь 10 березня

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+25
Рашка має бути знищена як держава разом із нацією-Z.
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09.03.2022 19:10
+17
Нет слов. Просто убивать, заблудяшек там точно нет звонить отправлять
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09.03.2022 19:09
+16
Як і Харкову за кричалку "путін-*****". Карлик злопам'ятний.
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09.03.2022 19:15
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Нет слов. Просто убивать, заблудяшек там точно нет звонить отправлять
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09.03.2022 19:09 Відповісти
Рашка має бути знищена як держава разом із нацією-Z.
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09.03.2022 19:10 Відповісти
Там нема нації, це набрід, країна z
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10.03.2022 10:13 Відповісти
мстят мариуполю за их позицию в 2014 году
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09.03.2022 19:13 Відповісти
Як і Харкову за кричалку "путін-*****". Карлик злопам'ятний.
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09.03.2022 19:15 Відповісти
гундяйкин одобряет...выводы делайте...
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09.03.2022 19:15 Відповісти
Христина Соловій - Українська лють (Bella Ciao cover)

https://www.youtube.com/watch?v=PqVCQEthhOU
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09.03.2022 19:17 Відповісти
Z - зомбі
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09.03.2022 19:21 Відповісти
Перед бомбёжками Грозного чеченцы вывели из города всех гражданских (кто не мог держать оружие). Перенимайте опыт. Думайте заранее. Сейчас уже не важно куда выедут женщины и дети. Украина всех своих потом заберёт полюбому.
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09.03.2022 19:24 Відповісти
Кого вывели?сколько гражданских погибло в Грозном! Их русские бомбили не давали зелёных коридоров, как и всегда, ни одному русскому нельзя верить!
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09.03.2022 19:46 Відповісти
Русские остались только, и их бомбили русские.
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09.03.2022 19:48 Відповісти
https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/344229/
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09.03.2022 19:58 Відповісти
Нелюди! Звери! 😢🇺🇦✊✌️
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09.03.2022 19:27 Відповісти
Звірі так не роблять, це щось інше… zombi?
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09.03.2022 20:02 Відповісти
Это типа такая "спецоперация" рашки по освобождению Донбасса от донбассцев?
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09.03.2022 19:30 Відповісти
земля без людей дорожче коштує, думають що продадуть потім хоч би й китайцям.
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09.03.2022 19:48 Відповісти
Та яким китайцям.
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10.03.2022 14:10 Відповісти
1300 невинно вбитих людей в центрі Європи, аж в голові не вкладається
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09.03.2022 19:54 Відповісти
Шановні! Контролюйте будь ласка наше МЗС та переговорників з рашистами! Кулеба хоче "звільнити наші території "? Чому обтікаемо? Чому не уточнюется? С Кримом та Донецьком і Луганськом? Людям після стольких загиблих!!! треба знати все! Я, як українець вимогаю не торгувати "Внеблоковым статусом"!!! Саме це вимогають рашисти!!! НАТО це безпека в майбутньому! Інакше це відстрокова капітуляція! Знову ті й самі граблі вже 350 років війни з рашистами! Українці борються, перемагають, політики зливають по договорняку на угоду кремля та після 20 років паузи знов війна! І так по колу! Дуже негативне передчуття, що нас вводять в оману, чи приховують щось! Знищення рф до кінця! Полний розрад! Інакше всі наші загибли даремно!
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09.03.2022 20:01 Відповісти
помощи для юга -ноль как будто так и договорено херсон каховка бердянск и марик берите !дай Бог чтобы николаев выдержал
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09.03.2022 20:21 Відповісти
Гребаная НАТА, скольким украинцам еще нужно погибнуть, чтобы вы суки не дрожали за свои яйца. Неужели думаете что ********* остановится на Украине? Что вы суки бздите, они вам второй Чернобыль организуют и без сил сдерживания.
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09.03.2022 20:28 Відповісти
Стало зрозуміло, що означають букви Z і V. Це Zionism і кVазісіонізм. Транснаціональна іудоглобалізаторська мафія здійснює другий етап розкуркулення денацифікації руками москалів. Український індивідуалізм - кістка поперек горла їхній каббалістській глобалізації .
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10.03.2022 12:40 Відповісти
Не понимаю, зачем эти вбросы? Информация не проверена, никем не подтверждена. Понимаю, дурачок Андрющенко хочет хайпонуть на жизнях земляков. Но почему Бутусов на такое ведется?
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10.03.2022 12:41 Відповісти
Азов та морська піхота вбивайте їх, ніяких полонених, око за око, зуб за зуб🔱🇺🇦 нехай живе Україна та стоїть тризуб 🇺🇦🔱
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10.03.2022 13:06 Відповісти
Господи спаси і сохрани.
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10.03.2022 14:01 Відповісти
Азов прорвіться на російську територію і знищуйте усіх ординців підряд. Чому має лише наша країна страждати. До Азова навіть градами можна дістати із Маріуполя.
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10.03.2022 14:02 Відповісти
Сволота и мрази, там моя мать пенсионерка и бабушка были, там мой крестник, кум, мои животные.... мраааааази, я виню Бога за то что не за долго до этого меня перевели служить в Днепр, я не умирал со своими родными, но я помогу здесь, какое нахер спасение, какое нахер видео обращение, там люди в братской могиле!!!!! Очнитесь, это даже не война, это извращение за которое на зоне петушат!!!! Сукииииии горите в аду!!!!! Будь ты проклят путин и твои мрази, горите в аду, я говорю по русски, но при первойже возможности просто поглумлюсь над твоим телом... Слава братья!!! Слава Україні, героям слава!!!!
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11.03.2022 18:30 Відповісти
 
 