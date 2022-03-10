За час блокади Маріуполя російськими окупантами загинуло близько 1 300 мирних жителів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж 21+

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко заявляє, що за час блокади міста російськими окупантами загинуло близько 1 300 мирних жителів. УВАГА! Новина містить кадри не рекомендовані до перегляду особам до 21 року, вагітним та людям зі слабкою психікою!!!

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Андрющенко у фейсбуці.

"Ситуація за ніч - обстріли в районі Черемушек Приморського району та в району "Порт-Сіті". Окрім того окупанти почали активно використовувати авіа бомбардування. Ціль на повне знищення міста окупантам вже не приховується", повідомив радник мера Маріуполя.

"Гуманітарний караван. Йде узгодження маршруту та очікуємо на підтвердження режиму тиши. Хоча б умовного. Те саме і по ситуації з першою хвилею евакуації з міста", - додав він.

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УВАГА! Новина містить кадри не рекомендовані до перегляду особам до 21 року, вагітним та людям зі слабкою психікою!!!







"Так сьогодні ховають вбитих російськими окупантами цивільних містян в Маріуполі. Братські могили".

































Маріуполь 10 березня