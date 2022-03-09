Стефанчук звернувся до іноземних політиків, щоб вони вплинули на глав держав і закрили небо над Україною
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Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук звернувся до іноземних колег із закликом закрити небо над Україною.
Про це йдеться у повідомленні пресслужби Апарату ВРУ, інформує Цензор.НЕТ.
Стефанчук закликав іноземних політиків та парламентарів записати та опублікувати 30-секундне відеозвернення до глав їхніх держав, парламентів та урядів з хештегом #CloseSkyOverUkraine.
"Дайте їм знати, що кожна секунда бездіяльності коштує невинних життів і продовжує цю безглузду війну, розпочату егоїстичним тираном. Попросіть їх запровадити заборонену для польотів зону над Україною!" – зауважив спікер.
Він наголосив, що створення безпольотної зони може стати вирішальним фактором на користь України. "Це сприятиме запобіганню тисячам невиправданих смертей цивільного населення і дасть нашій армії можливість зосередитися на стратегічних цілях – дати відсіч загарбникам та покласти край цій жахливій війні", - зазначив голова ВРУ.
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