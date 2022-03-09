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Стефанчук Руслан (654) закрите небо (71)

Стефанчук звернувся до іноземних політиків, щоб вони вплинули на глав держав і закрили небо над Україною

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Стефанчук звернувся до іноземних політиків, щоб вони вплинули на глав держав і закрили небо над Україною

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук звернувся до іноземних колег із закликом закрити небо над Україною.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Апарату ВРУ, інформує Цензор.НЕТ.

Стефанчук закликав іноземних політиків та парламентарів записати та опублікувати 30-секундне відеозвернення до глав їхніх держав, парламентів та урядів з хештегом #CloseSkyOverUkraine.

"Дайте їм знати, що кожна секунда бездіяльності коштує невинних життів і продовжує цю безглузду війну, розпочату егоїстичним тираном. Попросіть їх запровадити заборонену для польотів зону над Україною!" – зауважив спікер.

Він наголосив, що створення безпольотної зони може стати вирішальним фактором на користь України. "Це сприятиме запобіганню тисячам невиправданих смертей цивільного населення і дасть нашій армії можливість зосередитися на стратегічних цілях – дати відсіч загарбникам та покласти край цій жахливій війні", - зазначив голова ВРУ.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+1
Президент уже всё чётко донёс до наших партнёров. При чём тут Стефанчук и кстати, как "работа" нашей чудо-Рады, где она? Все ли депутаты хорошо отдохнули и приступили к работе?
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09.03.2022 19:26
+1
кричати до глухих то марна справа
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09.03.2022 19:26
+1
нічого, настане час і бомбити будуть кацапстан але всім буде похеру
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09.03.2022 19:29
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esho odin djatel
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09.03.2022 19:24 Відповісти
Президент уже всё чётко донёс до наших партнёров. При чём тут Стефанчук и кстати, как "работа" нашей чудо-Рады, где она? Все ли депутаты хорошо отдохнули и приступили к работе?
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09.03.2022 19:26 Відповісти
Вони онлайн голосування впроваджують, що б від Мальдів не відриваться
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09.03.2022 19:56 Відповісти
кричати до глухих то марна справа
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09.03.2022 19:26 Відповісти
Черчиль ДОСТУЧАЛСЯ И СМОГ ПЕРЕУБЕДИТЬ США ! Нужно всеми силами добиваться И НЕ СКЛАДЫВАТЬ РУКИ
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09.03.2022 19:57 Відповісти
у НАТО европейские ценности сморщились, и боятся
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09.03.2022 19:28 Відповісти
нічого, настане час і бомбити будуть кацапстан але всім буде похеру
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09.03.2022 19:29 Відповісти
Забратись з України - репарації 1 трильйон доларів, відмінять санкції... І не будете лаптем "щі хлебать"!
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09.03.2022 19:32 Відповісти
ніякої відміни санкцій років через 20 може і то не точно.
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09.03.2022 19:38 Відповісти
Що одне тупе вилізло. Вони там глухі всі чи хврі. Їм пояснюють, пояснюють- не доходить. Хоч би одне пояснило, що означає закрити небо. Як папуги. Може треба розглянути якісь інші варіанти- наприклад покупку літаків і систем захисту
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09.03.2022 19:58 Відповісти
 
 