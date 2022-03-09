17 осіб постраждали в результаті бомбардування російськими окупантами пологового будинку у Маріуполі, - Кириленко

В результаті бомбардування російськими окупантами пологового будинку у Маріуполі постраждали 17 осіб.

Про це голова Донецької ОДА Павло Кириленко повідомив в ефірі телеканалу "1+1", інформує Цензор.НЕТ.

"Зараз підтверджено 17 поранених серед персоналу та пароділь. По діткам поки що, слава Богу, і я сподіваюсь, що така цифра і залишиться, це нуль підтверджених діточок. По жертвах цифра поки що також лишається на нулі", - зазначив Кириленко.

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Як повідомлялося, 9 березня російська військова авіація скинула бомби на дитячу лікарню та пологовий будинок у Маріуполі.