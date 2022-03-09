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Маріуполь (2820) Кириленко Павло (866)

17 осіб постраждали в результаті бомбардування російськими окупантами пологового будинку у Маріуполі, - Кириленко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

17 осіб постраждали в результаті бомбардування російськими окупантами пологового будинку у Маріуполі, - Кириленко

В результаті бомбардування російськими окупантами пологового будинку у Маріуполі постраждали 17 осіб.

Про це голова Донецької ОДА Павло Кириленко повідомив в ефірі телеканалу "1+1", інформує Цензор.НЕТ.

"Зараз підтверджено 17 поранених серед персоналу та пароділь. По діткам поки що, слава Богу, і я сподіваюсь, що така цифра і залишиться, це нуль підтверджених діточок. По жертвах цифра поки що також лишається на нулі", - зазначив Кириленко.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Вирва від удару некерованою бомбою по пологовому будинку в Маріуполі. ВIДЕО

Як повідомлялося, 9 березня російська військова авіація скинула бомби на дитячу лікарню та пологовий будинок у Маріуполі.
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Топ коментарі
+13




катастрофізація, самонакрут та мемы@inmemeswetrust1· 1 ч

Я хочу, щоб після перемоги кожного росіянина завели у кінотеатр, вставили розширювачі для повік - і змусили дивитися відео з війни стільки, скільки ця війна продовжувалася.
Без води і їжі.
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09.03.2022 19:22
+10
Краще не бог, а лопата! Та ****, яка бомбила Подусівку в Чернігові, отримала по голові "не відходячи від каси" (тобто - прямо на місці приземлення) Телефонували хлопці з ЗСУ - якщо не встигли на місце приземлення першими, то знаходять трупи! ПРавильно писали "Талібан хреститься буде"!
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09.03.2022 19:31
+7
В США колись була подібна пропозиція - в ніч перед стратою серійних вбивць пропонували поміщать в камеру на стінах якої демонструвать фото їх жертв - до смерті і посмертні Не підтримали - сказали що надто жорстоко
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09.03.2022 19:26
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катастрофізація, самонакрут та мемы@inmemeswetrust1· 1 ч

Я хочу, щоб після перемоги кожного росіянина завели у кінотеатр, вставили розширювачі для повік - і змусили дивитися відео з війни стільки, скільки ця війна продовжувалася.
Без води і їжі.
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09.03.2022 19:22 Відповісти
Одно желание, чтобы мразь, это сделавшая, не дожила до утра.
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09.03.2022 19:24 Відповісти
Да ты что? А наши их в плен берут,поят кормят ,дают домой позвонить.Чего бы не бомбить? А вот если бы повешали пару летчиков ПОКАЗАТЕЛЬНО на березе и показали это в россии,они бы задумались.А так, чего боятся?
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09.03.2022 19:54 Відповісти
Не думаю...... ПЗРК нужны в достаточном кол-ве, чтобы по север-восток-юг городов можно было разместить.
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09.03.2022 20:16 Відповісти
Я писал не про ПЗРК,а про пленных.ПЗРК нам нужны а пленные нет.
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09.03.2022 20:20 Відповісти
Врагов нужно убивать в бою, а не вешать.
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09.03.2022 20:36 Відповісти
Вам бы, мадам, рыцарские романы писать, а в Украине сейчас жуткие реалии. Таких врагов, бешеных российских выродков , нужно убивать везде. Тут уж не до расшаркиваний и дуэльных пистолетов.
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09.03.2022 21:18 Відповісти
.......таки Бог есть на этом свете.......
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09.03.2022 19:24 Відповісти
Краще не бог, а лопата! Та ****, яка бомбила Подусівку в Чернігові, отримала по голові "не відходячи від каси" (тобто - прямо на місці приземлення) Телефонували хлопці з ЗСУ - якщо не встигли на місце приземлення першими, то знаходять трупи! ПРавильно писали "Талібан хреститься буде"!
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09.03.2022 19:31 Відповісти
В США колись була подібна пропозиція - в ніч перед стратою серійних вбивць пропонували поміщать в камеру на стінах якої демонструвать фото їх жертв - до смерті і посмертні Не підтримали - сказали що надто жорстоко
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09.03.2022 19:26 Відповісти
вважаю, нам не треба цього цуратись... усі стіні та стелі місць утримання "заблукавших" мають бути обклеєні найжорстокішими фото цієї "спецоперації"... нехай лікують свою психіку...
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09.03.2022 19:36 Відповісти
Згоден!
Притча є з цього приводу: "Прийшли учні до Конфуція і кажуть:
- Учителю! Християни вчать що на Зло треба відповідать Добром Чи вірно це?
Конфуцій відповів:
- Якщо на Зло відповідать Добром то чим же тоді платить за Добро? За Зло слід платить по-справедливості!"
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09.03.2022 19:51 Відповісти
Народ. Ми воюємо не з людьми. До цих тварюк не потрібно застосовувати жодних "конвенцій"!
https://t.me/zsuwar/4153
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09.03.2022 19:46 Відповісти
свічка


@svecha62



Нєтакойрузкій політолух. З Лондона пише.

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09.03.2022 20:03 Відповісти
фашизм возродился в рашке!
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09.03.2022 20:19 Відповісти
все це принiс рюзьгемiр...
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09.03.2022 20:43 Відповісти
 
 