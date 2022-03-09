17 осіб постраждали в результаті бомбардування російськими окупантами пологового будинку у Маріуполі, - Кириленко
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В результаті бомбардування російськими окупантами пологового будинку у Маріуполі постраждали 17 осіб.
Про це голова Донецької ОДА Павло Кириленко повідомив в ефірі телеканалу "1+1", інформує Цензор.НЕТ.
"Зараз підтверджено 17 поранених серед персоналу та пароділь. По діткам поки що, слава Богу, і я сподіваюсь, що така цифра і залишиться, це нуль підтверджених діточок. По жертвах цифра поки що також лишається на нулі", - зазначив Кириленко.
Як повідомлялося, 9 березня російська військова авіація скинула бомби на дитячу лікарню та пологовий будинок у Маріуполі.
Топ коментарі
+13 olele
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+10 Яр Холодний
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+7 Яр Холодний
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катастрофізація, самонакрут та мемы@inmemeswetrust1· 1 ч
Я хочу, щоб після перемоги кожного росіянина завели у кінотеатр, вставили розширювачі для повік - і змусили дивитися відео з війни стільки, скільки ця війна продовжувалася.
Без води і їжі.
Притча є з цього приводу: "Прийшли учні до Конфуція і кажуть:
- Учителю! Християни вчать що на Зло треба відповідать Добром Чи вірно це?
Конфуцій відповів:
- Якщо на Зло відповідать Добром то чим же тоді платить за Добро? За Зло слід платить по-справедливості!"
https://t.me/zsuwar/4153
@svecha62
Нєтакойрузкій політолух. З Лондона пише.