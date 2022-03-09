Через обстріл окупантів під Ірпенем чоловік в один день втратив дітей, дружину та двох собак
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Сім'я разом з двома собаками намагалася евакуюватися, однак потрапила під мінометний обстріл росіян.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Українська правда.
6 березня в селі Романівка під Ірпенем в Київській області від снарядів окупантів загинула головна бухгалтерка компанії SE Ranking Тетяна Перебийніс і двоє її дітей – 9-річна Аліса та 18-річний Микита.
Сім'я разом з двома собаками намагалася евакуюватися, однак потрапила під мінометний обстріл росіян. Діти загинули на місці. Їхня мати померла в лікарні, повідомив батько родини Сергій Перебийніс.
У той день окупанти вбили близько 8 людей.
Тетяна та її чоловік Сергій були переселенцями з Донецька. Вони жили в Ірпені з двома дітьми та собаками.
За три дні до трагедії чоловік написав, що покинув рідне місто Донецьк в 2014 році, а тепер війна прийшла в його новий дім – у маленьке містечко під Києвом.
"Російські окупанти наполягають на знищенні міста з допомогою літаків. Вони руйнують наші домівки. Люди вмирають", – написав він.
2 березня російські загарбники почали бомбардувати житлові квартали та зруйнували багатоповерхівку в Ірпені. Частину людей наступного дня з міста вивезли. Та родина не могла залишити місто раніше через хвору бабусю.
Покинути Ірпінь сім'я наважилася 6 березня. У той день Сергій був далеко від дому. Жінка з дітьми і собакою пішки прийшли у селище Романівка, де на них чекали евакуаційні автобуси. Але сім'я до транспорту так і не дійшла.
Антон Сененко, який займався евакуацією людей, розповідає, як загинула родина Перебийносів:
"Тоненький струмочок людей, що з самого ранку пішки витікав з розбомбленого Ірпеня, переходив стежками під розбитим мостом, збирався у натовпи, до яких підганяли великі жовті автобуси, що їхали на Київ.
А тоді росіяни почали бити мінометами. Прямо по цивільним, які шукали порятунку. Так та родина в повному складі і загинула.
Вони вже майже дійшли, вже були на нашій стороні, мабуть раділи спасінню, але не склалося".
Свідком трагедії став мер Ірпеня Олександр Маркушин:
"У нас була евакуація автобусами з Ірпеня через Романівку. Російські загарбники почали обстрілювати мирних мешканців. На моїх очах загинула родина. Дві дитини та двоє дорослих".
Разом з Перебийносами загинув чоловік, якого спочатку прийняли за батька дітей.
"Сергій знаючи, що в Романівці хтось загинув, писав в чаті нашого ОСББ, чіпляючись за примарну надію отримати хоч якусь інформацію, що з його родиною все гаразд. Телефонував дружині та дітям. Але телефони не відповідали", – згадує сусід родини Перебейносів.
Згодом батько сім'ї написав у Facebook:
"Таня не впоралась. За що мені все це? Що далі? Я їду, чекайте. Я мушу побачити вас в останній раз. Пробачте мені, я не прикрив вас".
Тетяна, Аліса та Микита
"Друзі, в Романівці під Ірпенем загинули мої діти. Поруч з тілами стояла зелена переноска з собаками. Судячи з відео, вони живі. Можливо, хтось врятував. Якщо є очевидці чи інформація – напишіть", – закликав Сергій. Після того, як Сергій Перебийніс дізнався про загибель сім'ї, він звернувся у Facebook до свідків з проханням врятувати собак Беню та Кешу, які на момент обстрілу були в переносках і, можливо, вижили.
Виявилося, що один з песиків Кеша таки вижив. Його дістав фотограф Максим Дондюк.
Лікарі боролися за життя тварини, однак врятувати песика не вдалося.
"На жаль, мій добрий друг полетів зараз до них (до загиблої родини, – ред.). Ми з вами знайшли його, він чекав на мене. Але, на жаль, я не зазирнув в його очі. 11 років емоцій ти дарував нам. Була надія, що хоч хтось залишиться. Але пішли усі", – написав Сергій.
Другого песика Беню так і не знайшли.
Наразі сторінка Тетяни у Facebook закрита. Залишилася лише фотографія профіля з маленьким українським прапорцем на аватарці.
Під постами Сергія, його сусідів та колег сотні коментарів, в яких люди проклинають окупантів за смерті мирних людей. Сергій Перебийніс, як і багато українців, закликав НАТО та західні країни закрити небо над Україною.
"Я знаю Сергія особисто, коли побачила його пост, мене розчавило. Вити хочеться", – пише про трагедію колишня колега Перебийноса Дар'я Виленевська.
Будь ласка, зачекайте...
Wacther Guuruᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠ༝·
8 ч
Пишут, что один из самых мерзких пропагандонов Кремля Шурик Коц сообщил, что он в Киевской области.
Тому, кто поймает это животное и доставит тушку на Троещину, выставлюсь Glenfiddich 21 Years Old.
Сафари началось. Максимальный репост.
Пусть гниют вечно в одиночьке
Где он сейчас и где его язьік?
Ето тот ублюдок, что говорил "кровь забудется, а 100 млрд росии пригодятся."
Кто знает где етот ублюдок скрьівается? У кого есть инфа?
Передавайте тим, хто в дорозі.
ЖИТЛО
Ужгород. (099) 546 32 15 Іван.
30 чоловік житло. Є душ, плита, туалет. Безкоштовно.
ліжкомісця в м.Ужгород 066 19 55 093
Ужгород. Євангельська церква
Жінок та дітей. Мукачівська, 44. Роберт Іванович тел. 0964175051
с. Шаян
вул. Котеджна, 8
Тел.: +38 (067) 312-66-95 (Готель Перлина )
"База відпочинку ""Легенда Шаян"" ул.Яблунева, 27,"
380968035949
380314259354
Поселення в гуртожитки у м. Ужгород
Гуртожиток №1:
380 (66) 031 35 26 Кляп Діана
380 (66) 530 97 16 Газдик Іванна
0951951931 - Борисенко Ольга
0959067164 Конепуд Сергій
Гуртожиток №2:
380 (97) 956 11 10 Настя Дорошенко
380 (68) 968 79 13 - Бестріцька Вікторія
Гуртожиток №3:
Сидорук Дмитро +380 (99) 957 25 18
934966380 Тетяна Олександрівна
38 (050) 279-38-02 Третьякова Таїсія,
38 (050) 279-38-02
Кумар Інеса 0983955144
Гуртожиток №4:
Саган Аня +380 (97) 653 51 38
Попп Ганна 0987669060
0953387417- Бугірь Наталія
0970684023-Мар'яна Ватрала
0675959415 - Мар'яна
965233458 Затилюк Юрій
Свалява 0994012723
м.Берегово
Оксана Василівна 050 81 34 700
Перечин
0950733863
0956045415 Галина
Виноградове
(03143)2-62-38
+380 (66) 629 08 13
с.Великі Береги вул.Раковці Ференца.58 ДНЗ 099 73 77 801
с.Нижні Ремети вул.Центральна,150 ДНЗ 099 26 42 050
с.Берегуйфалу вул.Ференца Раковці107 ДНЗ 063 38 61 207
с.Великі Береги вул.Раковці Ференца161/А ЗЗСО імені Добра Петра
Степан Степанович 099 55 68 840
В'ячеслав Васильович 099 46 80 858
Іван Іванович 050 19 24 271
Хуст:
0986039355 Анатолій Ільніцький
Середня ТГ (250 місць)
067 631 91 09
095 878 17 50
Баранинська ОТГ
0668222066 Костик Юрій
Холмківська ОТГ
050 5653261 Тетяна Юріївна
Сюртівська Отг
067 55 57 364
Рахівська ТГ
1. Олександр Орльонок - 0930338098
Великобичківська ТГ
1. Віталіна Гуцул - 0960270959
2. Віола Телегазій - 0960270959
Богданська ТГ
1. Іван Цубера - 0678826828
2. Оксана Томашук - 0678826822
Ясінянська ТГ
1. Вікторія Сов'як - 0971844147
2. Анна Грегірчак - 0980572083
Бакошський ліцей .
Забезпечуємо трьохразове харчування.
+380 95 523 18 10, Анжеліка