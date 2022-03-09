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Україна готова обговорювати нейтральний статус, але лише після виведення російських військ, - ОП

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Україна готова обговорювати нейтральний статус, але лише після виведення російських військ, - ОП

Україна готова обговорювати з Росією нейтральний статус, але за певних умов.

Про це 8 березня в ефірі німецького телеканалу ARD заявив заступник глави Офісу президента України (ОПУ) Ігор Жовква, інформує Цензор.НЕТ 

За його словами, такі переговори можуть відбутися лише після припинення бойових дій і виведення російських військ із території України.

Жовква зазначив, що Україні потрібні чіткі гарантії безпеки, щоб "така ситуація більше ніколи не повторилася".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Хто сказав, що позаблоковий статус України - це гарантія безпеки? Росія напала на позаблокову країну і вбила понад 10 тис. громадян", - Порошенко

Заступник глави ОПУ закликав ФРН посилити санкції проти РФ: ввести ембарго на російські газ і нафту, а також заморозити всі рахунки РФ у німецьких банках. Також, на думку Жовкви, від міжнародної платіжної системи SWIFT має бути від'єднано усі російські банки.

Водночас заступник глави ОПУ впевнений, що Росія, яка вторглася в Україну 24 березня, зазнає невдачі, оскільки "надто великий супротив українців". Україну "не буде взято", - резюмував Жовква.

Також читайте: Нав'язана Україні позаблоковість з погляду гарантування нацбезпеки виявилася більш марною, ніж Будапештський меморандум, - Порошенко
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Топ коментарі
+86
То есть к нам зашли, убили тысячи людей, нанесли ущерба на миллиарды долларов, и теперь мы готовы подписать документ о том, что никогда не вступим ни в один оборонный союз? Я все правильно понял?
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09.03.2022 19:37
+68
Який в срку нейтралитет? Вже проходили, досить!
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09.03.2022 19:37
+61
ОПа як завжди, про-кацапська. А чому не пропонуєте обговорити нейтральний і без"ядерний статус кацапстану?
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09.03.2022 19:36
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Это предательство. Только НАТО!
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09.03.2022 20:43 Відповісти
Усілякими клерками зондують ґрунт. І дивляться на реалізацію суспільства.
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09.03.2022 20:47 Відповісти
Знаете ,братья и сестры, у меня такое впечатление, что ваша ОПа - подразделение рашисткой армии...
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09.03.2022 20:48 Відповісти
По греческим новостях от журналиста . аккредитованного в Вашингтоне. Только что. Наши преложат(предположительно) нейтралитет. при условии подписания или создания некого военного альянса с США. Великобритания. Германия и еще не помню. все территории . включая Крым и Донбасс наши. росия- оставляют Зеленского. хотят Крым и часть Донбасса за ними.
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09.03.2022 20:54 Відповісти
У єрмака кремлівські башти вимагають прискорення. Тамішні стратеги цілком серйозно вважають, що їх стратегічна агентура на Банковій щось реальне вирішує ? А приклад "переговорника" якого застрелили на другий день не лякає стратегів ? Чи може єрмачок образився, що його не послали спецпредставником в Анкару. Та він за мир у всіх інтерпретаціях *****, Скільки ж ці паскуди будуть путатись під ногами.
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09.03.2022 20:54 Відповісти
Если вКонституции отмечено направление в нато,то о каком нейтральном статусе идёт речь..Уже давно понятно ,что всякие договоры с рашей заканчиваются»0»плюс военное вторжение..На истории нужно учиться ,чтобы не допустить ещё один украинский апокалипсис ..,а тот кто не учится платит огромную цену..Нельзя дьяволу доверять..
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09.03.2022 20:55 Відповісти
ОБГОВОРЮВАТИ. Потрібно постійно щось обговорювати. І це не значить, що потрібно йти на поступки. Просто ПОТРІБНО ОБГОВОРЮВАТИ.
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09.03.2022 20:56 Відповісти
Такой расклад не катит!!!
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09.03.2022 21:05 Відповісти
Є ще одна умова. Перед початком перемов ********* повинен видати Українi ту потвору, яка кинула бомбу на пологовий будинок, та ту потвору, яка наказала їй це зробити. Без цього - нiяких перемов!
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09.03.2022 21:18 Відповісти
Я завжди казав, що в ОПЗЄ сидять колаборанти, на чолі яких стоїть сам переляканий потерпілий ЗЄ.
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09.03.2022 21:41 Відповісти
Неужели опять наступаем на те же грабли. Был уже у нас нейтральный статус. А какие были гарантии и гаранты. Бухаресткий меморандум. Гаранты; США, россия, Китай, Франция, Британия. Куда еще круче. И была Тузла, Был Крым, был лугандон. Теперь война. Сейчас если поверим и согласимся то наши внуки, а может быть и дети будут опять воевать м россией. Это сейчас россия получив по зубам такая податливая. А пройдет время, россия наростит армию, учтет ошибки и снова нападет. Чтобы в будущем наши дети и внуки не воевали с таким неадекватным соседом нужен военный союз. Это или НАТО, или новый от Англии до Турции. Самим нам в следующий раз можно и не отбиться.
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09.03.2022 21:44 Відповісти
Зеля уже начал усераться ?? Лоха Путлер начал продавливать ?? Нейтральный статус обсуждать нечего ибо он был у нас в 2014 и в 2022 уже сейчас !
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09.03.2022 22:11 Відповісти
СЛАВА УКРАИНЕ ! ЕСЛИ УКРАИНЕ НЕ ВСТУПИТЬ В НАТО , ВЫ НИКОГДА НЕ СМОЖЕТЕ СПАТЬ СПОКОЙНО. ДАЖЕ ЕСЛИ ПУТИНА НЕ БУДЕТ. ТАМ В РОССИИ КАЖДЫЙ ВТОРОЙ ХОЧЕТ ПОДМЯТЬ УКРАИНУ ПОД СЕБЯ. НИКАКОГО НЕЙТРАЛИТЕТА .ТОЛЬКО В НАТО! ГЕРОЯМ СЛАВА!
ЗЕЛЕНСКИЙ ,УКРАИНА ДОЛЖНА БЫТЬ В НАТО И ЕС.! ПО ДРУГОМУ НЕЛЬЗЯ!
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10.03.2022 08:16 Відповісти
НЕ ОРИ!!!
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10.03.2022 08:31 Відповісти
Хорош нагнетать!!!
Мы должны так построить свою армию так, что бы НАТО к нам просилось, а кацапские дети по ночам ссались!
Это раз. Два - Обещать не значит жениться.
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10.03.2022 08:30 Відповісти
Среди трех основных требований рашки денацификация... демилитаризация... это ни о чём... это шорох обёртки.А внутри обёртки единственное принципиальное требование для рашки - это нейтральный статус - УКраина вне НАТО...Чтобы рашка могла нас продолжать дожирать когда и как ей заблагорссудится. И это они "готовы обсуждать" ? Обсуждать согласятся ли украинцы, чтоб сегодня рождённые дети через годЫ опять оказались по рашскими бомбами? Скажите , а где главврач психушки МАргулис со своей клизмой ?
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10.03.2022 16:32 Відповісти
Росіяни поклали 20+тис людей відібрали Азовське море, Крим, Донецьку та Луганську області. Українська влада збирає гроші по всьому світу, транслює українські пісні по тб і радіо, не здатна забезпечити існування
#бідність #борги #ніщета
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03.04.2022 22:48 Відповісти
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