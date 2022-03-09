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Франція надала 20 тонн допомоги для поліцейських та постраждалих від війни жителів Київської області, – Мінсоцполітики

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Франція надала 20 тонн допомоги для поліцейських та постраждалих від війни жителів Київської області, – Мінсоцполітики

Франція надала Україні 20 тонн допомоги з Франції, вона надійшла для потреб Національної поліції та жителів Київської області, які постраждали від війни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Міністерства соціальної політики.

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"Мінсоцполітики спільно з Всеукраїнською асоціацією громадських організацій "Громадський парламент" організувало першу доставку медикаментів, медичного обладнання та продуктів харчування довгострокового зберігання з Франції… Загальна вага допомоги, що надійшла – 20 тонн, з яких п'ята частина – продукти харчування", – сказала міністр соціальної політики України Марина Лазебна.

Як зазначають у Мінсоцполітики, ця допомога призначена для потреб Національної поліції України та жителів Київської області. У середу її надіслали адресатам.

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це 1 фура, дуже щедро
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09.03.2022 20:00 Відповісти
ребята, подписывайте петицию за исключение засрашки из совета безопасности

People around the world are appealing to the UN to exclude Russia from the UN Security Council
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09.03.2022 20:01 Відповісти
В Израиле создано самое крупное объединение централизованной помощи Украине.

В самые первые дни войны, когда российские войска вторглись на территорию Украины, огромное количество израильтян предложило свою помощь. Как ответ на народный запрос, при посольстве Украины в Израиле появился центр Unite for Ukraine (U2U).

Появился как отклик на острую потребность Украины в медикаментах, медицинском оборудовании, предметах первой необходимости, а также срочную помощь беженцам.

Одним из первых, кто подключился к работе центра, стала одна из крупнейших израильских компаний по производству и продаже лекарств и медицинского
оборудования, Sarel. Благодаря ей, удалось наладить прямые поставки медицинских инструментов, оборудования и медикаментов по самым низким ценам, что позволяет увеличить в разы объемы гуманитарной помощи в Украину.

Задачи центра U4U:
- координировать сбор гуманитарной помощи по всей стране, чтобы процесс стал максимально прозрачным и эффективным.
- рассказывать израильтянам на русском и иврите о том, что происходит в Украине, использовать все возможные связи с лидерами мнений для того, чтобы максимально доносить важную информацию до большего количества людей.
- помочь тем, кто сейчас едет из Украины в Израиль.

Статистика за последнюю неделю показывает всестороннюю помощь и поддержку израильским народом народа Украины. Так, было собрано более 500 тонн
гуманитарной помощи, отправлены 4 борта в Украину, по всему Израилю действует 121 перевозчик грузов, работают более 300 волонтеров, организованы 40 точек сбора и 5 масштабных складов.

За всю историю Израиля это самая большая волна поддержки другой страны, и все благодаря неравнодушию израильтян.

Посол Украины в Израиле Евгений Корнейчук: «Дорогие друзья Украины. Сообщаю, что мы запустили консолидированный сайт, центр помощи, который называется «Unite For Ukraine (U4U)», куда вошли все те, кто хочет помочь Украине в эти тяжелые времена. Мы невероятно ценим помощь каждого из вас и благодарны за то, что вы делаете для поддержки Украины. Украине нужна помощь. Помощь организованная, эффективная, в основном состоящая из медицинских препаратов и медикаментов. Наши волонтеры договорились с компанией Sarel, которая является официальным поставщиком для израильского здравоохранения, в закупке лекарств по оптовым ценам. Граждане Израиля, спасибо вам за помощь и поддержку!»

Всю важную информацию о необходимой помощи Украине теперь можно получить из первых рук на сайте: u4u.org.il и на странице FB:
https://www.facebook.com/uniteforukraine

Фото: Алексей Демченко. + shutterstock
Съёмка: пункт приема гуманитарной помощи в Хайфе на ул. Герцль 56.
Девушки: Наташа Дакар и Лера Ческидова
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09.03.2022 20:04 Відповісти
В Франции одни леваки они с эмигрантами не могут ни чего зделать,ато с расяей.Без зубое чмо.
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09.03.2022 20:06 Відповісти
Столтенберг заявил сегодня, что любое нападение на конвой страны НАТО, доставляющий грузы в Украину станет поводом для применения 5 пункта.
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09.03.2022 20:07 Відповісти
Для поліцейських! Ще б сказали для рятувальників, що б путіна не образити. Це не стихійне лихо, а навмисне знищення населення.
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09.03.2022 20:23 Відповісти
 
 