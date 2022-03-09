Цензор.НЕТ публікує список петицій до державних органів країн-партнерів із закликом про закриття неба над Україною

Громадян закликають створювати петиції на сайтах державних органів міжнародних партнерів із закликом про закриття неба над Україною.

Петицію до НАТО про закриття неба можна підписати за посиланням.

Петиція до парламенту Великобританії. Підписати петицію можуть громадяни Об'єднаного Королівства та резиденти країни.

Петиція до Сенату Сполучених Штатів Америки, яку створили представники ветеранських організацій США щодо закриття неба та допомоги Україні.

Громадян закликають також створити Петиції про закриття неба та допомогу Україні до Європейського Парламенту. Створити можна за посиланням.

До Парламенту Італії.

До Парламенту Німеччини.

А також до Парламенту Польщі.

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