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Цензор.НЕТ публікує список петицій до державних органів країн-партнерів із закликом про закриття неба над Україною
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Громадян закликають створювати петиції на сайтах державних органів міжнародних партнерів із закликом про закриття неба над Україною.
Петицію до НАТО про закриття неба можна підписати за посиланням.
Петиція до парламенту Великобританії. Підписати петицію можуть громадяни Об'єднаного Королівства та резиденти країни.
Петиція до Сенату Сполучених Штатів Америки, яку створили представники ветеранських організацій США щодо закриття неба та допомоги Україні.
Громадян закликають також створити Петиції про закриття неба та допомогу Україні до Європейського Парламенту. Створити можна за посиланням.
До Парламенту Німеччини.
А також до Парламенту Польщі.
Топ коментарі
+5 Ksenia VB
показати весь коментар09.03.2022 20:14
+3 Ksenia VB
показати весь коментар09.03.2022 20:10
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Нічого навіть не готується. А це значить, що і не буде. Бояться ядерної війни.
Рознервували так, що капець. Оті ОПи всі.. компроміси фуйлові.
Вбивства, війна.
People around the world are appealing to the UN to exclude Russia from the UN Security Council