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війна (56290) НАТО (5120) петиція (262) закрите небо (71)

Цензор.НЕТ публікує список петицій до державних органів країн-партнерів із закликом про закриття неба над Україною

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Цензор.НЕТ публікує список петицій до державних органів країн-партнерів із закликом про закриття неба над Україною

Громадян закликають створювати петиції на сайтах державних органів міжнародних партнерів із закликом про закриття неба над Україною.

Петицію до НАТО про закриття неба можна підписати за посиланням.

Петиція до парламенту Великобританії. Підписати петицію можуть громадяни Об'єднаного Королівства та резиденти країни.

Петиція до Сенату Сполучених Штатів Америки, яку створили представники ветеранських організацій США щодо закриття неба та допомоги Україні.

Громадян закликають також створити Петиції про закриття неба та допомогу Україні до Європейського Парламенту. Створити можна за посиланням.

До Парламенту Італії.

До Парламенту Німеччини.

А також до Парламенту Польщі.

Також читайте: Петиція до НАТО про закриття неба над Україною набрала мільйон підписів

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+5
Голда Меїр: «Вони стріляють, щоб ми померли, а ми хочемо жити - компроміс тут неможливий, ми не можемо бути живі на половину і тому це нас теж лякає.
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09.03.2022 20:14
+3
Всі співчувають, але небо не поспішають закривати.
Нічого навіть не готується. А це значить, що і не буде. Бояться ядерної війни.
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09.03.2022 20:10
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Над Сирией закрыли ,когда там города смешивали с землёй ковровыми бомбардировками .Вот так и здесь закроют
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09.03.2022 20:07 Відповісти
gde i shto tam zakryli ? eto kagda rusnja po bolnicam bombyla ? ili kogda hlornye bochki skydivali ?
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09.03.2022 20:10 Відповісти
Не закриють. Це можна зробити, коли всі засоби ППО та пускові установки знаходяться в країні, де США або НАТО абобагатонаціональні сили під мандатом ООН ведуть військові сили. У Росії багато ЗРК, аеродромів і ПУ знаходяться на їх території або в Білорусі. Атакувати їх для США - це Третя світова. Не атакувати - ніякого закритого неба не буде.
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09.03.2022 20:23 Відповісти
Голда Меїр: «Вони стріляють, щоб ми померли, а ми хочемо жити - компроміс тут неможливий, ми не можемо бути живі на половину і тому це нас теж лякає.
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09.03.2022 20:14 Відповісти
Всі співчувають, але небо не поспішають закривати.
Нічого навіть не готується. А це значить, що і не буде. Бояться ядерної війни.
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09.03.2022 20:10 Відповісти
Та зберіться вже, нарешті. І робіть те, що потрібне зараз Україні!
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09.03.2022 20:12 Відповісти
Піду корвалолу накапаю.
Рознервували так, що капець. Оті ОПи всі.. компроміси фуйлові.
Вбивства, війна.
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09.03.2022 20:17 Відповісти
ребята, подписывайте петицию за исключение засрашки из совета безопасности

People around the world are appealing to the UN to exclude Russia from the UN Security Council
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09.03.2022 20:12 Відповісти
"People around the world ask NATO to close the airspace over Ukraine"
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09.03.2022 20:13 Відповісти
 
 