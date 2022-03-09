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Керівництво РФ у розпачі, вони змінили тактику та звільнили вже близько 8 генералів, - Данілов
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Тактика російських окупантів змінилася, керівництво держави-агресора у розпачі.
Про це під час телемарафону заявив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, плани ворога щодо того, щоб пройти за 2-3 дні маршем по Хрещатику, змінилися.
"Вони перейшли в іншу тактику. У них змінили близько 8 генералів через те, що вони не виконали завдання. Призначені нові. Ми чітко розуміємо, що відбувається в РФ. Вони у розпачі. Вже навіть такі, як Соловйов і багато інших мерзотників, вони вже дають задню... Це наша війна, яку ми обов'язково виграємо", - сказав Данілов.
Топ коментарі
+94 Шимус
показати весь коментар09.03.2022 20:18
+63 Valeriy Wrx
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+30 Sav UA
показати весь коментар09.03.2022 20:14
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Будь ласка, зачекайте...
8?
11!
И в направлении куда рузьке корабль.
- семь генералов и один полковник;
- как пишут ниже, одного генерала могли "звільнити" посмертно;
Шукай не у росзмі де втрати у 548 осіб!
Перелом відбудеться 12-13 березня. А ***** здохне на початку наступного 2023 року.
Навіть якщо ви скептичні щодо такого роду прогнозів, то все одно рекомендую подивитися відео. Надзвичайно позитивна жінка, від неї йде неймовірний заряд оптимізму!
Така енергія і віра в майбутнє, - ми неодмінно переможемо!
https://www.youtube.com/watch?v=FdkOwYEqbhs
Гарна новина!
Шмалена свіжина москсвинів не бреше. Одяг(інакше не назвеш!) часів холодної війни (сам таке мав 50+ років тому),ГУМОВІ чоботи!
Звідець.
@m_for_mixacb
·
6 ч
- Алло, мам! Я в плену в Украине!
- Ну хоть поешь нормально.
@DeHergestelltin
·
5 ч
За последние 50 лет в армии США погибло два генерала в военных конфликтах. В России уже за две недели войны в Украины погибло три генерала.
Фрейд/ Янг
Потому что по Фрейду он думал бы, что у него самый маленький член.
Тепер зрозуміло чому...
1 hr ·
Ну от, а казали, шо вони тупі, одурманені.
Ніт, вони все чудово розуміють, навіть те, про що ми поки що не кажемо, бо зарано.
Слава Україні! Тримаймося браття!!