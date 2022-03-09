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Оперативна інформація Генштабу ЗСУ щодо російського вторгнення станом на 18.00 09.03.2022

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Оперативна інформація Генштабу ЗСУ щодо російського вторгнення станом на 18.00 09.03.2022

Оперативна інформація Генерального штабу Збройних Сил України щодо російського вторгнення станом на 18.00 09.03.2022.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посилання на сторінку Генштабу ЗСУ у фейсбуці.

"Угруповання сил оборони продовжує вести оборонну операцію у межах Південної, Східної та Північної операційних зон.

На Сході захисники України стримують противника одразу у трьох операційних районах - Донецькому, Слобожанському та Таврійському.

На Північно-західному напрямку частиною угруповань зі складу сил оборони здійснюється прикриття державного кордону з Республікою Білорусь. Триває ведення оборонної операції у Поліському та Волинському операційних районах.

В районі населених пунктів Бородянка та Макарів під час наступальних дій підрозділів ЗС України противник поніс значні втрати.

Місто Чернігів тримає стійку оборону.

Угруповання сил оборони міста Києва утримує визначені рубежі.

Також читайте: Резніков закликав українців нищити системи РЕБ та РЕР окупантів. ІНФОГРАФІКА

Російські воєнні злочинці нанесли ракетно-бомбові удари по пологовому будинку та дитячій лікарні міста Маріуполя. Ворог завдає численних жертв мирним жителям та руйнує цивільну інфраструктуру.

Російські окупанти деморалізовані, психологічний стан військовослужбовців ЗС РФ стрімко погіршується.

Водночас, підрозділи інформаційної боротьби ЗС РФ готують психологічні акції щодо підриву довіри до представників украінської державної влади на місцях.

За наявною інформацією, у ЗС Республіки Білорусь 8 березня 2022 року було проведено внутрішнє анонімне опитування щодо їх готовності взяти участь у бойових діях на боці ЗС РФ. Результати демонструють, що переважна більшість особового складу не готова до участі у війні проти України.

Також читайте: Генштаб ЗСУ про втрати військ РФ від початку вторгнення: понад 12 тис. осіб, 317 танків, 1070 броньованих машин, 49 літаків, 81 гелікоптер

Довіряємо тільки перевіреним джерелам інформації! Віримо у Збройні Сили України! Зберігаємо спокій! Слава Україні!", - йдеться у повідомленні.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+19
Нам "легше" їх їбаш.ти до нашої Перемоги, ніж слухати брехню скаженого **********.
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09.03.2022 20:20
+17
Їбаште сю русню! Нехай ні жар ні холод не спинять вас!
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09.03.2022 20:23
+15
Перемога буде за Україною!
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09.03.2022 20:20
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Нам "легше" їх їбаш.ти до нашої Перемоги, ніж слухати брехню скаженого **********.
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09.03.2022 20:20 Відповісти
Перемога буде за Україною!
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09.03.2022 20:20 Відповісти
Їбаште сю русню! Нехай ні жар ні холод не спинять вас!
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09.03.2022 20:23 Відповісти
Мало инфы дают. Ок, жду.
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09.03.2022 20:24 Відповісти
Чому "0"("НУЛЬ") інфи по криворізьскому напрямку? там 2 колони перли, мер Вілкул, якому "НУЛЬ" довіри сказав начебто наша авівація добре по ним відпрацювала і вони зупинені(треба розуміти: частково знищені) - де цей офіційний безперечно позитивний звіт? чи ті колони наспраді ніхто "не помічає", а Вілкул пускає пил у очі?..
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09.03.2022 20:30 Відповісти
https://kr.informator.ua/2022/03/09/blizhajshee-k-krivomu-rogu-raspolozhenie-vraga-nahoditsya-v-beloj-krinitsi-situatsiya-pod-kontrolem/
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09.03.2022 20:42 Відповісти
План оборони Кривого Рогу уведено в дію

Про це повідомив голова Військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

«Сьогодні після обіду дві колони ворога розпочали рух. Одна - із Каховки, Береслава у напрямку Милове, Дудчани і зараз вони знаходяться там. Друга - з Миколаївського напрямку у бік Інгульця. Дуже сильно відпрацювала наша авіація в районі Давидова Броду, відпрацювала у районі Малої Олександрівки. І ось вони зараз, вороги, перебувають у районі Білої Криниці. Ситуацію повністю контролює Військова адміністрація, Збройні сили України, Нацгвардія та тер оборона», - повідомив Вілкул.

Він попросив містян зберігати спокій.

«Будь ласка, спокійно, без паніки. Ми всі розуміємо, ми всі бачимо. І ми захищаємо місто», - сказав Вілкул.
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09.03.2022 20:33 Відповісти
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09.03.2022 20:43 Відповісти
Ну да, че то как то маловато... Что на востоке? Под Харьковом? Спасает подписка на телеграмм каналы Изюма, Гуляйполя, Вознесенска, Харькова, конечно
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09.03.2022 20:34 Відповісти
А Суми? А в Харкові пішли в контрнаступ? а Бровари і Бориспіль добре захищені??
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09.03.2022 20:39 Відповісти
я вірю владі і не пишіть дурниць бо ра3ом ми сильні
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09.03.2022 20:40 Відповісти
Шифруются наши.. Шо то задумали..
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09.03.2022 20:42 Відповісти
Про південь мало інфи. Орки пішли з Каховки в бік Марья'нського. Стали біля села Милове. Це ніхера собі. Чекаю у сводках що там їх розбомбили. Це дуже потрібно.
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09.03.2022 20:42 Відповісти
Сама грамотна військова оборона і тактика, яку я бачив в історії. Це увійде до підручників.
Тримаймося!
Все буде Україна!
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09.03.2022 20:44 Відповісти
Это то понятно, а вот что делать с Херсоном, почему то молчок? Рашенфашистская пропаганда может сделать с Херсона "русский мир". Митинговать херсонцам с укр.флагами может скоро надоесть.
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09.03.2022 20:58 Відповісти
Я в современной тактике не очень понимаю, но если сидеть на месте, то к тебе приедут. Вот Ким, допустим, сидит веселые видео пишет, а мог бы по ночам короткие вылазки к Херсону делать, там 50 км делов. Поджарил бы кацапские заслоны, может бы они не так лихо с Крыма вылазили. А если немного подъехать техникой, то можно и артиллерией доставать
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09.03.2022 21:09 Відповісти
У него задача оборонять Николаев, а не вылазки делать, с которой он с честью справляется. А насчет вылазок, есть Генеральный штаб, который и планирует операции.
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10.03.2022 05:42 Відповісти
Все буде Україна.
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09.03.2022 23:32 Відповісти
 
 